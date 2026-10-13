అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ పండ్లు తింటే "వెయిట్ లాస్" అవుతారట!
-అధిక బరువుతో గుండెపోటు, మధుమేహం వంటి దీర్ఘకాలిక జబ్బుల ముప్పు - ఈ క్రమంలోనే బరువు తగ్గేందుకు కొన్ని రకాల పండ్లను డైట్లో చేర్చుకోవాలని సూచన!
Published : October 13, 2026 at 3:24 PM IST
Best Fruits for Weight Loss: ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెజార్టీ పీపుల్ ఎదుర్కొనే ఆరోగ్య సమస్య "అధిక బరువు". కారణాలు ఏవైనా కానీ పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. అధిక బరువు కారణంగా గుండెపోటు, మధుమేహం వంటి దీర్ఘకాలిక జబ్బుల ముప్పు కూడా పెరుగుతుంది. అందుకే చాలా మంది వైద్య నిపుణులు అధిక బరువును తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తుంటారు. అయితే వెయిట్ లాస్ అయ్యేందుకు జీవనశైలి మార్పులతో పాటు వివిధ రకాల పండ్లు హెల్ప్ అవుతాయని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ పండ్లు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
2024 గణంకాల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకరు ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) వెల్లడించింది. 1990 నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్దవారిలో ఊబకాయం రెండింతలు కాగా, కౌమరదశలో ఉన్నవారిలో నాలుగింతలు పెరిగిందట.
బరువు తగ్గడానికి ఉపయోగపడే పండ్లు ఇవే:
యాపిల్ : ఈ పండులో ఫైబర్, విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పాలీఫెనాల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇందులో ఉండే ఫైబర్ అతిగా తినడాన్ని నిరోధిస్తుందని తెలుపుతున్నారు. ఇంకా ఇందులోని నేచురల్ షుగర్స్ తీపి తినాలనే కోరికను తగ్గిస్తాయని అంటున్నారు. భోజనానికి ముందు ముక్కలుగా చేసుకుని తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. జ్యూస్ రూపంలో మాత్రం తీసుకోవద్దని చెబుతున్నారు.
అవకాడో: అవకాడోలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయని, ఇవి శరీరానికి మేలు చేసే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ను పెంచుతాయంటున్నారు. అలాగే ఇందులోని ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆకలిని నియంత్రించి, బరువు తగ్గడానికి మెటబాలిజంను బూస్ట్ చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
బెర్రీస్: ఈ పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా బ్లూబెర్రీలో ఉండే ఆంథోసయనిన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు. అలాగే స్ట్రాబెర్రీ, రాస్ప్రెబెర్రీ లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఇతర పోషకాలు శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతూ, వేగంగా బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడతాయంటున్నారు.
గ్రేప్ఫ్రూట్: ఈ పండు బరువు తగ్గడానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి ఒక సంజీవనిలా పనిచేస్తుందని అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఇది తిన్న తర్వాత కడుపు నిండిన అనుభూతి కలిగి, ఎక్కువ ఆహారం తినలేరంటున్నారు. అలాగే గ్రేప్ ఫ్రూట్ ఇన్సులిన్ నిరోధకతను తగ్గించి, వేగంగా బరువు తగ్గడానికి యూజ్ అవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
కివీ: బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి కివీ సూపర్ ఫుడ్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఫ్రూట్లో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయని, ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ అని చెబుతున్నారు. దీంతో ఇది తింటే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుందని, ఫలితంగా ఎక్కువ కేలరీలు తీసుకోకుండా అడ్డుకుని బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
నిమ్మకాయ: ఇవి కూడా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో• ఉండే 'పెక్టిన్' (Pectin) అనే కరిగే పీచుపదార్థం.. ఆకలి హార్మోన్లను అదుపులో ఉంచి, పదే పదే ఆహారం తినాలనే కోరికను తగ్గిస్తుందని, ఫలితంగా బరువును కంట్రోల్లో ఉంచుతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఫైనాపిల్: ఈ పండులో విటమిన్ సి, మాంగనీస్తో పాటు తక్కువ క్యాలరీలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకా ఇందులో ఉండే బ్రోమిలీన్ అనే ఎంజైమ్ కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించి.. జీర్ణక్రియకు సాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇందులోని ఫైబర్ కడుపు నిండిన భావనను కలిగిస్తుందని.. ఫలితంగా తక్కువ ఫుడ్ తీసుకుంటారని చెబుతున్నారు.
దానిమ్మ : ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్తోపాటు పాలీఫెనాల్స్ ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఈ పోషకాల కారణంగా జీవక్రియలతో పాటు జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుందని.. తక్కువ క్యారీలు ఉండడం వల్ల బరువు అదుపులో ఉంటుందని అంటున్నారు. దానిమ్మ గింజలను భోజనానికి ముందు నేరుగా లేదా సలాడ్ రూపంలో తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
మామిడి: ఈ పండులో విటమిన్ ఏ, సి, ఫైబర్, సహజ చక్కెరలతో పాటు తక్కువ మోతాదులో క్యాలరీలు ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. దీనిని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగవడంతో పాటు స్వీట్ క్రేవింగ్స్ అదుపులో ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. తక్కువ మోతాదులో తినడం వల్ల బరువు అదుపులో ఉంటుందని వెల్లడిస్తున్నారు.
పుచ్చకాయ: 90 శాతం నీటితో ఉండే పుచ్చకాయలో తక్కువ శాతంలో క్యాలరీలు ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ పోషకాలతో పాటు విటమిన్ ఏ, సి, పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని తెలుపుతున్నారు. పుచ్చకాయను తినడం వల్ల హైడ్రేట్గా ఉంటారని వెల్లడిస్తున్నారు. ఇక ఇందులోని సిట్రులిన్ అనే రసాయనం జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుందని.. ఫలితంగా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ పండ్లతో పాటు నారింజ, బొప్పాయి, జామకాయ, చెర్రీలు, పియర్ పండ్లు కూడా తింటే బరువు తగ్గొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29630462/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10867489/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6518666/
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