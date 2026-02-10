ETV Bharat / health

కాలేయం దెబ్బతింటే అంతే సంగతులు - ఇలా హెల్దీగా ఉంచుకోవాలంటున్న నిపుణులు

- మీ లివర్ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లోనే - నిపుణులు చేస్తున్న సూచనలు ఇవే

Healthy Liver
Healthy Liver (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 10, 2026 at 10:32 PM IST

4 Min Read
Foods for Healthy Liver : మనం తినే ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసే అతి ప్రధానమైన కర్మాగారం కాలేయం. తిన్న ఆహారం నుంచి విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు, గ్లూకోజ్ వంటి పోషకాలను వేరు చేస్తుంది. ప్రమాదకరమైన అమ్మోనియాను యూరియాగా మారుస్తుంది. నికోటిన్, మద్యం వంటి హానికర పదార్థాల ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఇలా 24 గంటలూ నిరంతరాయంగా శ్రమిస్తుంది. అలాంటి లివర్ ను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం ఎంతో అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఫైబర్ : కాలేయం మరింత మెరుగ్గా పనిచేయటానికి పీచు పదార్థాలు తోడ్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో వీటిని తీసుకుంటే ఇంకా మంచిదని చెబుతున్నారు. జొన్నలు, సజ్జలు, రాగుల వంటి పొట్టుతీయని ధాన్యాలతో చేసిన అల్పాహారాన్ని తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, పండ్లు, కూరగాయల్లోనే కాదు, మెంతుల్లోనూ ఫైబర్ దండిగా ఉంటుందట. లివర్ ను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ఫైబర్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని, సిర్రోసిస్ వంటి తీవ్ర అనారోగ్యాల నుంచి కాపాడి, మరణ ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

జంక్‌ఫుడ్‌ వద్దు : బర్గర్లు, పిజ్జాలు, చిప్స్‌ వంటి జంక్‌ఫుడ్స్‌ కాలేయానికి తీవ్రంగా హాని చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. సంతృప్త కొవ్వులతో కూడిన వీటిని తింటే కాలేయం పనితీరు మందగించే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే లివర్ వాపు ప్రక్రియకూ దారితీయొచ్చని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో మృదువుగా ఉండే కాలేయ కణజాలం గట్టిపడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడం, శీతల పానీయాలు తాగడం వల్ల శరీర బరువు పెరుగుతుందని, ఇది దీర్ఘకాలికంగా కాలేయ పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

బ్రకోలీ : కాలేయానికి బ్రకోలీ చాలా మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. లివర్​ చుట్టూ కొవ్వు పట్టకుండా బ్రకోలీ అడ్డుకుంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. దీన్ని కాసేపు వేడి నీటిలో ముంచి తీసి, ముక్కలుగా విప్పదీసి, కాస్త నూనెతో వేయించి తినొచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆకుకూరలతో కలిపి తీసుకున్నా రుచిగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

చక్కెర పరిమితం : షుగర్ మితిమీరితే కాలేయానికి శత్రువుగా పరిణమిస్తుంది. చక్కెరలో కొంత భాగం కొవ్వుగా మారుతుందంటున్నారు నిపుణులు. చక్కెరను ఏ రూపంలోనైనా సరే ఎక్కువగా తీసుకుంటే లివర్ మరింత ఎక్కువగా కొవ్వును ఉత్పత్తి చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది అక్కడక్కడే చేరి, కాలేయంలో కొవ్వు నిల్వ ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

పానీయాలకు బదులు నీరు : శరీర బరువు అదుపులో ఉంచుకుంటే కాలేయానికి చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. అందువల్ల ఫిట్​గా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. శీతల పానీయాలు, శక్తినిచ్చే పానీయాలు తాగేవారు వాటికి బదులు నీరు తాగటం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో అదనపు కేలరీలు తగ్గుతి, బరువు అదుపులో ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

నట్స్ : గింజపప్పుల్లో.. ముఖ్యంగా బాదంపప్పులో విటమిన్‌ E పుష్కలంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కాలేయంలో ఎక్కువ కొవ్వు నిల్వలు లేకుండా చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, నట్స్ గుండెకూ మేలు చేస్తాయంటున్నారు. కాస్త ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు నోట్లో వేసుకోవటానికి వీలుగా వీటిని అందుబాటులో ఉంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే సలాడ్లలోనూ కలిపి తినొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

పాలకూర మేలు : ఆకుకూరలు, పాలకూర వంటి వాటిలో విటమిన్ K అధికంగా ఉంటుందని, ఇవి లివర్​కు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో పాలకూర, మెంతికూర, తోటకూర వంటి ఆకుకూరల్లో గ్లుటాథియోన్‌ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్‌ ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కాలేయం సాఫీగా పనిచేయటానికి తోడ్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

ఉప్పు తగ్గించండి : సోడియం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారంతో కాలేయం గట్టిపడే ప్రమాదముందని కొన్ని అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కాబట్టి ఉప్పు మితిమీరకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. బయటి చిరుతిళ్లలో ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని, వీలైనంత వరకు ఇంట్లోనే వండుకొని తింటే అటు కాలేయానికీ మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు

మద్యానికి దూరం : మద్యం లివర్​కి పెద్ద శత్రువు. ఇది క్రమంగా కాలేయం గట్టిపడటానికి దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందువల్ల మద్యానికి దూరంగా ఉండటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ మద్యం తాగే అలవాటుంటే పరిమితం చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఒక్కసారే కదా అని విందుల్లో, వేడుకల్లో అతిగా తాగకుండానూ చూసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. కాలేయం కొత్త కణాలను అభివృద్ధి చేయగలదు, కానీ చాలా సంవత్సరాలుగా మద్యం అతిగా తాగిచే దాని పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గుతుందని nhs.uk అధ్యయనం పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

