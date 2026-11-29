పీరియడ్స్ టైమ్కు రావడం లేదా? - ఈ ఆయుర్వేద పథ్యాహారంతో ఇకపై రెగ్యులర్!
Best Food to Reduce Irregular Periods: నెలసరి సక్రమంగా రాకపోతే అనారోగ్య సమస్యలు - ఆయుర్వేద ప్రకారం రోజూ రెండు చెంచాలు తీసుకుంటే సమస్య తగ్గుముఖం!
Published : November 29, 2026 at 10:45 AM IST
"పీరియడ్స్" గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ఇది మహిళల జీవితంలో సాధారణం. ప్రతి నెలా ఇది సహజం కూడా. నిజానికి ఇవి నెలనెలా వస్తేనే ఆరోగ్యం కూడా మంచిగా ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుతం చాలా మంది లేట్ పీరియడ్స్తో ఇబ్బందిపడుతున్నారు. అంటే సమయానికి రాకపోవడం. ఇక ఇది టైమ్కు రాకపోతే అంతర్గతంగా పలు ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. ఈ సమస్య శారీరకంగానే కాదు మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. మరి మీరు కూడా ఈ సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? అయితే సహజంగానే దీనిని తగ్గించుకోవచ్చని ఆయుర్వేద కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్కు కారణం ఏంటి? ఈ సమస్యను ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నెలసరి ఆలస్యానికి కారణాలివే: నెలసరి సమయానికి రాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం హార్మోన్ల అసమతుల్యతగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. దానితో పాటు థైరాయిడ్, గర్భాశయ సమస్యలు, తీవ్రమైన ఒత్తిడి, అధిక బరువు వంటివన్నీ కారణాలుగా చెబుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పథ్యాహారాన్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే క్రమక్రమంగా సమస్య తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు. మరి ఆ పథ్యాహారం ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే..
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నువ్వులు - 100 గ్రాములు
- జీలకర్ర - 50 గ్రాములు
- మెంతులు - 25 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంతా
- కారం - అర చెంచా
- ఇంగువ - పావు చెంచా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నువ్వులను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత పక్కకు తీసి అదే కడాయిలో జీలకర్ర, మెంతులను విడివిడిగా దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత విడివిడిగానే మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లోకి నువ్వుల పొడి, జీలకర్ర పొడి, మెంతి పొడి, పావు చెంచా ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర చెంచా కారం వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే పథ్యాహారం రెడీ.
- ఎలా తీసుకోవాలంటే: నెలసరి సమయానికి రాకుండా ఇబ్బంది పడేవారు ఈ పొడిని రోజూ రెండు సార్లు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అంటే ఉదయం, సాయంత్రం అన్నం తినే సమయంలో ఒక ముద్ద అన్నంలో ఈ పొడిని ఒక చెంచా చొప్పున కలిపి తినాలని చెబుతున్నారు. అంటే ఉదయం ఒక చెంచా, సాయంత్రం ఒక చెంచా తీసుకుంటే క్రమక్రమంగా సమస్య తగ్గి పీరియడ్స్ సమయానికి వస్తాయని ఆయుర్వేద కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు.
ప్రయోజనాలు:
- నువ్వులు: నువ్వులలో ఫైటోఈస్ట్రోజెన్ అనే ఓ రకమైన ఫైటోహార్మోన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మహిళల శరీరంలోని ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్కు సారూప్యంగా పనిచేస్తాయి. ఈ హార్మోన్ గర్భాశయానికి రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో, హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. తద్వారా నెలసరి సక్రమంగా రావడానికి దోహదపడతుందని చెబుతున్నారు.
- మెంతులు: మెంతులు హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడటంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే నెలసరి సక్రమంగా రావడానికి, పీసీఓడీ సమస్యను తగ్గించడానికి కూడా ఇందులోని పోషకాలు సహకరిస్తాయని చెబుతున్నారు. మెంతులు నెలసరి సమయంలో వచ్చే నొప్పి, అధిక రక్తస్రావం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు.
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