అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ "ఎక్సర్సైజ్లు" యూజ్ అవుతాయట!
-ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక బరువుతో ఇబ్బందిపడుతోన్న కోట్ల మంది ప్రజలు - అయితే బరువును అదుపులో ఉంచుకునేందుకు ఈ వ్యాయామాలు ఉపయోగపడతాయని సూచన!
Published : October 23, 2026 at 5:08 PM IST
Best Exercises for Weight Loss: "అధిక బరువు" గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రప్రంచవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది ఈ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీనికి మారిన జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లు, జంక్ఫుడ్, పని ఒత్తిడి, నైట్ షిఫ్ట్లు వంటి కారణాలు చాలానే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే బరువును కంట్రోల్ చేసేందుకు చాలా మంది వివిధ రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అందులో వ్యాయామం కూడా ఒకటి. అయితే పలు రకాల ఎక్సర్సైజ్లు బరువు తగ్గేందుకు సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రన్నింగ్: పరుగు అనేది ఒక చక్కని కార్డియో వ్యాయామం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పరిగెత్తడం వల్ల గుండె, ఊపిరితిత్తులు మరింత కష్టపడాల్సి వస్తుందని.. ఈ అదనపు శ్రమ వలన శరీరం తనలో దాచుకున్న కొవ్వును కరిగించి శక్తిగా మారుస్తుందని చెబుతున్నారు. ఒక రీసెర్చ్ ప్రకారం కనీసం 10 కిలోమీటర్లు క్రమం తప్పకుండా పరిగెత్తడం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు శాతం గణనీయంగా తగ్గుతుందని వెల్లడైంది. ఇక రన్నింగ్ కోసం ఎలాంటి ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. అయితే పరుగెత్తే ముందు వార్మప్ చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు. అలాగే ఒకేసారి ఎక్కువ దూరం కాకుండా ముందుగా ఓ 10 నిమిషాలు రన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి రోజురోజుకీ సమయం, దూరం పెంచుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలు లభిస్తాయంటున్నారు.
వాకింగ్: రన్నింగ్ చేస్తే కలిగి ప్రయోజనాలే వాకింగ్ చేయడం వల్ల కలుగుతాయని, కానీ కాస్త టైమ్ పడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇక రన్నింగ్ చేయలేని వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే పరుగెత్తడంతో పోలిస్తే నడక అనేది తక్కువ తీవ్రతతో కూడిన వ్యాయామం కాబట్టి ఎవరైనా ఈజీగా చేయవచ్చంటున్నారు. వారానికి కనీసం 150 నిమిషాలు నడిచేలా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే బరువు తగ్గొచ్చని చెబుతున్నారు. క్రమక్రమంగా ఈ సమయాన్ని పెంచుకుంటూ పోవొచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇక నడక వల్ల కేవలం బరువు తగ్గడం మాత్రమే కాకుండా నిద్రను, జ్ఞాపకశక్తిని, ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని చెబుతున్నారు.
సైక్లింగ్: ఇది బరువు తగ్గడానికి ప్రభావవంతంగా ఉండే మరో కార్డియో వ్యాయామని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇండోర్ లేదా అవుట్డోర్ సైక్లింగ్ రెండూ బరువు తగ్గడానికి సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయంటున్నారు. సైక్లింగ్తో పాటు నడకను కూడా దినచర్యలో భాగం చేసుకుంటే బరువు మరింత త్వరగా అదుపులోకి వస్తుందని పలు పరిశోధనలు చెబుతున్నట్లు వివరిస్తున్నారు.
రెసిస్టెన్స్ ఎక్సర్సైజ్: ఈ వ్యాయామాలలో బరువులు ఎత్తడం వంటివి ఉంటాయని, ఇవి కండరాల పరిమాణాన్ని, సాంద్రతను పెంచుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది 'రెస్టింగ్ మెటబాలిక్ రేట్' పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. అంటే శరీరం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా క్యాలరీలు ఖర్చు అవుతాయని అర్థం. కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునే వారు కార్డియోతో పాటు రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ కూడా చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
స్విమ్మింగ్: ఈత కూడా కార్డియో వ్యాయామం అని, గాయాల ముప్పు లేకుండా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన మార్గం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నీటి వల్ల శరీరానికి సహజమైన రెసిస్టెన్స్ లభిస్తుందని, దీనివల్ల కీళ్లపై ఒత్తిడి పడకుండా కండరాలు బలోపేతం అవుతాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ల్యాప్స్ ఈత కొట్టడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. ఇక ఈత అన్ని వయసుల వారికి అనుకూలమైనది చెబుతున్నారు.
హిట్ (HIIT): సంప్రదాయ వ్యాయామాలతో పాటు బరువు తగ్గేందుకు హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్(HIIT) ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని అర్థం తక్కువ వ్యవధిలో అధిక తీవ్రతతో కూడిన వ్యాయమాలు చేయడం. అంటే కొద్దిసేపు చాలా వేగంగా/తీవ్రంగా వ్యాయామం చేసి, మధ్యలో కొద్ది సెకన్లు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ చేయడం. అయితే హిట్ వ్యాయామాలు సవాలుతో కూడుకున్నవని చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు 5 నుంచి 7 నిమిషాల పాటు వార్మప్, 5 నిమిషాలు అధిక తీవ్రత గల వ్యాయామం, 4 నుంచి 6 నిమిషాలు విశ్రాంతి ఇలా హిట్ ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయంటున్నారు. కేవలం 15-20 నిమిషాల హిట్ సెషన్, సాధారణంగా చేసే సుదీర్ఘ నడకతో సమానమైన ఫలితాలను ఇస్తుందని పరిశోధనలో తేలినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చివరగా బరువు తగ్గడం అనేది ఒక్క రోజులో జరిగే ప్రక్రియ కాదని, ఒక్కే ఒక్క ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కూడా కాదంటున్నారు. పలు రకాల వ్యాయామలతో పాటు సరైన ఆహార నియమాలు, తగినంత నిద్ర కూడా బరువు తగ్గడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయని చెబుతున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/features/getting-more-active-minutes/index.html
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6103342/
https://www.cdc.gov/healthy-weight-growth/physical-activity/index.html
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