పరీక్షల వేళ పిల్లలకు ఎలాంటి ఆహారం ఇవ్వాలి? - నిపుణుల కీలక సూచనలు!
- ఎగ్జామ్స్ టైమ్లో సరైన పోషకాహారం తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - ఈ బెస్ట్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే ఎంతో మంచిదట!
Published : January 31, 2026 at 1:35 PM IST
Food Should be Help for Students in Exams Time : ఏడాదంతా చదవడం ఒకెత్తయితే, ఎగ్జామ్స్ టైంలో విద్యార్థులు చదవడం మరో ఎత్తు. పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే సమయంలో పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతూ తిండిపై అంతగా ఆసక్తి చూపించరు. టైంకి తినకపోవడం, అంతగా ఆకలేస్తే ఏదో ఒకటి తినేయడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు కొనితెచ్చుకొనే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అందువల్ల, ఇలాంటి సమయంలో ఆహారం విషయంలో అస్సలు అజాగ్రత్త పనికిరాదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒత్తిడి తగ్గించే ఆహారం తీసుకోవడం ఎంతో అవసరమని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పది, ఇంటర్ పరీక్షలు దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
- చదవడం కెలరీలు ఖర్చయ్యే పనేం కాదు. కానీ అలసటతో కూడుకున్నదంటున్నారు నిపుణులు. అందువల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను చూసుకుంటుండాలని చెబుతున్నారు. పరీక్షల హడవుడిలో పడి.. రోజుల పాటు కూర్చొనే ఉంటే బరువులో తేడాలొస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అందువల్ల మితంగా, అన్ని పోషకాలూ అందేలా ఆహారాన్ని తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- మెదడు, న్యూరో ట్రాన్స్మీటర్లకు ఈ సమయంలో మేలైన మాంసకృతులు కావాలంటున్నారు నిపుణులు. పాలు, పెరుగు, పప్పుధాన్యాలు, సోయా గింజలు, నూనె గింజల్లో ఇవి లభిస్తాయని సూచిస్తున్నారు. పెసరట్టు, మినపట్టు, కుడుము, గుప్పెడు ఉడకబెట్టిన వేరుశనగలు, గుగ్గిళ్లు, అలసందలు ఇవ్వొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
- మాంసాహారులు తక్కువ నూనెతో చేసిన గుడ్డు, ఆమ్లెట్, చికెన్, చేపలు రోజూ తినొచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ టైంలో అన్నం తగ్గించాలని, లేదంటే నిద్ర వచ్చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
- తక్కువ మోతాదులో ఆహారం తీసుకోవాలని నిపుణులు అంటున్నారు. అన్నాన్ని ఒకపూటకు పరిమితం చేసుకొని, మిగతా వేళల్లో పొట్టుతో ఉన్న జొన్న, సజ్జ, గోధుమ రొట్టెలు లేదా దంపుడు బియ్యం వంటివి తీసుకుంటే బి కాంప్లెక్స్ కొరత ఉండదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, ఆకు, కాయగూరలకు ప్రత్యామ్నాయం లేదని తెలియజేస్తున్నారు.
- ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి పెంచడానికి అరటిపండు, ఆపిల్, నారింజ, బొప్పాయి, జామ లేదా పుచ్చకాయ వంటి కాలానుగుణ పండ్లు ఇవ్వాలని alliedsciences.dpu.edu అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, జీవనశైలిలో భాగంగా ఉన్నవాళ్లు పరీక్షల కోసం ప్రత్యేకంగా తినాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ, సరైన పోషకాహారం తీసుకొని వాళ్లు పరీక్షల్లోనైనా కొంత మేరకు ఆహార అలవాట్లు మార్చుకుంటే మేలు. పోషకాహారమే ఆరోగ్యం, ఆనందం.. ఈ రెండూ ఉంటేనే పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. అలాగే, కెరియర్లోనూ రాణిస్తారు - డాక్టర్ లతాశశి, పోషకాహార నిపుణులు
- ఒత్తిడిని తట్టుకొనేందుకు విటమిన్లు, క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉండే నువ్వులు, అవిసె లడ్డూ, నట్స్, మరమరాలు, జొన్న పేలాలు, వేయించిన పుట్నాలు, బఠానీలు సాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు.
- హాస్టళ్లలో ఉండే విద్యార్థులైతే.. టమాటా, కీరా, క్యారెట్తో పాటు మునగాకు, కరివేపాకు, గోంగూర, పుదీనా పొడులు తింటే మేలంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ 300 ML పాలు, పాల ఉత్పత్తులు తీసుకుంటే గ్లూకోమిక్స్, క్యాల్షియం తగినంత లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
- మంచి నీరు పక్కనే ఉంచుకోవాలి. వేడి వల్ల శరీరం లవణాలు కోల్పోయి నీరసం, తలనొప్పి వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఎలక్ట్రాల్ లేదా నిమ్మకాయ నీటిని రోజులో రెండు సార్లు తాగాలని చెబుతున్నారు. చక్కెర వేసిన జ్యూస్లకు దూరంగా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నారు. వీటికి బదులుగా నేరుగా పండ్లు తినాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఎక్కువ నూనెలు ఉండే పూరీ, వడ, పులిహోర, బిర్యానీ లాంటి వంటి జోలికి పోవద్దని అంటున్నారు. వీటికి బదులుగా పెరుగన్నం, కూరగాయ కర్రీ, ఆకుకూర పప్పు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. సాయంత్రం వేళ బ్రెడ్, గ్లాసు పాలు, అరటిపండు, జామ్ లేదా తేనెతో చపాతీ, చట్నీ, పొడులతో ఇడ్లీ ఇవ్వొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
మార్నింగ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్లో లేదా స్నాక్స్ టైంలో ఎగ్స్ ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే, ఇందులో విటమిన్ సి తప్ప అన్ని రకాల న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటి న్యూట్రిషన్స్ లభించినప్పుడు హెల్తీగా ఉండటంతోపాటు బ్రెయిన్ ఫంక్షన్కి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కిడ్నీ బీన్స్, బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు లాంటివి ఇవ్వాలి- శుభాంగి తమ్మళ్వార్, న్యూట్రిషనిస్ట్
- పరీక్షలు ఉన్నన్ని రోజులు కాసిని ఉసిరి క్యాండీలనో, ఉప్పులో వేసిన ముక్కలనో దగ్గర పెట్టుకోమంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లలకు అప్పుడప్పుడు ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. ఇవి మెదడుకి ఆక్సిజన్ పుష్కలంగా అందేట్టు చేసి పిల్లల్ని చురుగ్గా ఉంచుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. హుషారుగా పరీక్షలు రాసేందుకు సహకరిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. పరీక్ష సమయంలో చక్కెర ఉన్న చాక్లెట్లు, తక్షణ శక్తినిచ్చే గ్లూకోజ్ బిళ్లలు దగ్గర పెట్టుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
