తిన్న తర్వాత నడక మంచిదట! - ఎందుకు? - నడవకపోతే ఏం జరుగుతుంది?
-తిన్న తర్వాత కాసేపు నడవడం ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్న నిపుణులు! - ఈ క్రమంలోనే నడకకు సంబంధించిన ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాలని సూచన!!
Published : September 18, 2026 at 6:45 PM IST
Benefits of Walking After Eating : నడక వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలెన్నో. అయితే చాలా మంది భోజనం చేశాక కూర్చోవడం, పడుకోవడం చేస్తుంటారు. కానీ, తిన్న వెంటనే ఇలా చేయడం కంటే 10 నిమిషాల పాటు నడవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..
ప్రయోజనాలేమిటి? :
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణ : భోజనం చేసిన వెంటనే శరీరంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, తిన్న తర్వాత నడవడం వల్ల కండరాలు ఆ గ్లూకోజ్ను శక్తిగా వాడుకుంటాయని అంటున్నారు. దీనివల్ల బ్లడ్ షుగర్ స్పైక్స్ తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇది ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి చాలా మేలు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
జీర్ణక్రియ మెరుగు : నడక వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ చురుగ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీర్ణాశయంలో ఆహారం సులభంగా కదలడానికి, త్వరగా అరగడానికి సహాయపడుతుందని అంటున్నారు.
కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు : చాలామందికి తిన్న తర్వాత కడుపు భారీగా అనిపించడం, గ్యాస్ లేదా ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాసేపు నడవడంతో ఆ ఇబ్బందులు తగ్గుతాయని అంటున్నారు.
యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ నివారణ : తిన్న వెంటనే పడుకోవడం వల్ల జీర్ణాశయంలోని ఆమ్లాలు పైకి వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే నడవడం వల్ల శరీరం నిటారుగా ఉండి, గుండెల్లో మంట లేదా ఎసిడిటీ వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
బరువు నియంత్రణ : తిన్నాక నడవడం వల్ల శరీరంలో అదనపు క్యాలరీలు ఖర్చవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది బరువు పెరగకుండా చూస్తుందని అంటున్నారు.
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నడవకపోతే ఏమవుతుంది? : భోజనం తర్వాత రక్తం అంతా జీర్ణక్రియ కోసం పొట్ట భాగంలోకి కేంద్రీకృతమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి తోడు కదలకుండా కూర్చుంటే మెదడుకు, ఇతర భాగాలకు రక్త ప్రసరణ తగ్గి బద్ధకం, నిద్రమత్తు ఆవహిస్తాయని అంటున్నారు. అదే పది నిమిషాలు నడిస్తే రక్త ప్రసరణ మెరుగై చురుగ్గా ఉంటారని తెలియజేస్తున్నారు.
- తిన్న ఆహారం ద్వారా వచ్చిన క్యాలరీలను శరీరం ఖర్చు చేయనప్పుడు, అది కొవ్వు రూపంలో మారి ముఖ్యంగా పొట్ట, నడుము భాగాల్లో పేరుకుపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఒబెసిటీకి దారితీస్తోందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- తిన్న వెంటనే రక్తంలో కొవ్వులు కూడా పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కదలికలు లేకపోవడం వల్ల ఈ కొవ్వులు కరగవు అని అంటున్నారు. ఇది దీర్ఘకాలంలో రక్తనాళాల్లో అడ్డుంకులకు, బీపీ పెరగడానికి, గుండె జబ్బులకు కారణం కావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
షుగర్, బీపీ ఉన్నవారికి భోజనం తర్వాత నడక ఓ అద్భుతమైన ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. తిన్న వెంటనే నడవడం వల్ల కండరాలు రక్తంలోని గ్లూకోజ్ను నేరుగా వాడుకుంటాయి. దీనివల్ల షుగర్ లెవెల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరగవు. అలాగే, రక్తప్రసరణను మెరుగుపరిచి బీపీని అదుపులో ఉంచడంతో పాటు గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే, షుగర్ ఉన్న వారికి పాదాల రక్షణ చాలా ముఖ్యం. ఇంట్లో, బయట నడిచినా కచ్చితంగా మెత్తటి, సౌకర్యవంతమైన చెప్పులు లేదా షూస్ ధరించాలి. రాత్రి భోజనం తర్వాత నడవడమనేది వీరికి చాలా అవసరం. ఇది రాత్రిపూట వచ్చే ఎసిడిటీని తగ్గించి, ఉదయానికి ఫాస్టింగ్ షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉండేలా చేస్తుంది. బీపీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తిన్న వెంటనే నడవొద్దు. కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.- శ్రీనివాస్రావు, జీర్ణకోశ వైద్య నిపుణులు
ఎలా నడవాలి? :
- ఉదయం అల్పాహారం తీసుకున్నాక కంగారుగా కాకుండా ప్రశాంతంగా 10 నిమిషాలు నడవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు
- ఆఫీసులో మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన వెంటనే సీట్లలో కూర్చుంటారు. దీనివల్ల పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు చేరుతుందంటున్నారు. కాబట్టి, కారిడార్లో లేదా క్యాంపస్లో 10 నిమిషాలు తిరగడం మంచిదట.
- రాత్రి తిన్న వెంటనే పడుకోవడం వల్ల గ్యాస్, ఎసిడిటీ సమస్యలు పెరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, 10 నిమిషాలు నెమ్మదిగా నడవాలని అంటున్నారు. దీనివల్ల నిద్ర కూడా బాగా పడుతుందని చెబుతున్నారు.
- తిన్న వెంటనే పరుగుపెట్టడం లేదా వేగంగా నడవడం వల్ల కడుపునొప్పి లేదా జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తొచ్చట. జిమ్కు వెళ్లడం లేదా బరువులు ఎత్తడం వంటివి చేయకూడదని పేర్కొంటున్నారు.
- ఇది వ్యాయామం కోసం చేసే నడక కాదు. కేవలం తిన్నది అరగడానికి చేసేది కాబట్టి చాలా నెమ్మదిగా, తేలికగా నడవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేగంగా నడిస్తే రక్తం జీర్ణవ్యవస్థకు వెళ్లకుండా కండరాలకు మళ్లుతుందని.. దీనివల్ల గుండెపై ఒత్తిడి పడటమే కాకుండా అజీర్తి చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
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