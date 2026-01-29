ట్రెడిషనల్ ఫుడ్తో ఆరోగ్యంగా - మన పూర్వీకులు హెల్తీగా ఉండడానికి ఇవే కారణమట!
ఆరోగ్యానికి అద్భుత ఆహారం - జీవనశైలి వ్యాధుల ముప్పును అరికడతాయట!
Traditional Foods and Their Benefits : నాలుగు అడుగులు వేయగానే అలసిపోవడం.. కాస్తంత ఒళ్లు వంచి పనిచేయగానే కండరాల నొప్పులు.. ఇక మూడు పదులు వయస్సు దాటకుండానే మధుమేహం, రక్తపోటు, థైరాయిడ్. ఇవీ నేటితరం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు! కానీ, ఒకప్పుడైతే వయసు మీద పడినా ఏదో ఒక పనిచేస్తూనే ఉండేవారు. వ్యాధులు, అలసట, ఒళ్లు నొప్పులు పెద్దగా లేకుండానే హాయిగా జీవించేవారు. కాలం మారే కొద్దీ అలవాట్లు కూడా మారుతూ రావడం వల్లనే ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని, చిన్న వయస్సులోనే అనేక వ్యాధులు చుట్టుముడుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పూర్వీకులు ఎలాంటి ఆహారంగా తీసుకునేవారో వివరిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవడంలో ఆహారం పాత్ర గణనీయంగా ఉంటుంది. అందుకే, 50, 60 ఏళ్ల కిందట వారు ఆరోగ్యంగా జీవించేవారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో రాగి సంగటి, జొన్నరొట్టెలు, గంజి, చద్దన్నం ఎక్కువగా తినేవారట.
రాగులు : రాగులు చూడటానికి చిన్నగానే ఉంటాయి. కానీ, వీటి వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. రాగుల్లో క్యాల్షియం, ఐరన్, అమైనో ఆమ్లాలు, పొటాషియం, జింక్, మెగ్నీషియం, పీచు వంటి పోషకాలూ దండిగానే ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అందుకే ఎముకలను బలోపేతం చేయటంతోపాటు ఊబకాయం, అధిక రక్తపోటు, రక్తంలో గ్లూకోజు, కొలెస్ట్రాల్ తగ్గటానికీ ఉపయోగపడతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, గుండెజబ్బుల ముప్పునూ తగ్గిస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు. ఆ కాలంలో రాగులతో రాగి సంగటి, జావ, రొట్టెలు ఎక్కువగా చేసుకొని తినేవారు.
శరీరానికి ఉపయోగపడే పోషకాలు రాగుల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిలో ఫైబర్, మెగ్నీషియం, క్యాల్షియం, ఐరన్ లాంటివి అధికంగా ఉంటాయి. రాగుల్లోని క్యాల్షియం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. వీటిని 6 నెలలు దాటిన పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. ఐరన్ లోపం ఉన్నవారు జావలాగే చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. దీన్ని ఏ రూపంలో తీసుకున్నా ఆరోగ్యానికి మంచిది. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్లో లేనివారు వీటిని తీసుకుంటే అదుపులో ఉంటుంది. గట్ ఆరోగ్యానికి, మలబద్ధకం, రక్తహీనతకు, క్యాల్షియం లోపం ఉన్నవారికి రాగులు చాలా మంచివి. కానీ, వీటిని మితంగా తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా, థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్నవారికి మంచిది. వీటిని లైఫ్లాంగ్ ఎవరైనా తినొచ్చు - డా.పెద్ది రమాదేవి, ఆయుర్వేద ఫిజీషియన్
జొన్న రొట్టెలు : పాత కాలంలో జొన్నలు ప్రధాన ఆహారం. మన ముందు తరం వారు వీటిని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్లనే ఆరోగ్యంగా, నూరేళ్లు జీవించారని అంటుంటారు పెద్దలు. ఇందులోని కార్బొహైడ్రేట్లు, ప్రొటీన్ ఇతర పోషక విలువలు కలిగి ఉండటం వల్ల శరీరానికి తగిన శక్తిని ఇస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ తినడం ద్వారా చురుకుదనాన్ని కలిగిస్తాయంటున్నారు. అంతేకాకుండా, జొన్నలోని విటమిన్ సి, ఇతర ఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తాయని, శరీరంలో వ్యాధి కారకాలను ఎదుర్కొనే శక్తిని పెంచుతాయని అంటున్నారు. అందుకే వారు చురుకుగా, ఆరోగ్యంగా ఉండేవారని వివరిస్తున్నారు. సెలియాక్ వ్యాధి, ఊబకాయం, మధుమేహం, కరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్, క్యాన్సర్, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి లాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని Indian institute of Millets Research అధ్యయనం పేర్కొంది.
వరి బియ్యం, గోధుమలు త్వరగా జీర్ణమై రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి పెరుగుతుంది. కానీ, జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు, అవిసెలు, క్వినోవా, ఓట్స్ ఏది తిన్నా సరే కాస్త ఆలస్యంగా జీర్ణం అవుతాయి. ఫలితంగా, అంత త్వరగా రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయులు పెరగవు. అయితే, వీటన్నింటిలో గ్లైసెమిక్ స్థాయులు ఒకేలా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా రాగుల్లో మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది - డాక్టర్, పీవీ రావు, సీనియర్ డయాబెటాలజిస్ట్
గంజి ఉపయోగాలు : ఆర్థికంగా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ మంది ఆకలిని తీర్చగలగడం వల్ల గంజి పేద ప్రజల ప్రధాన ఆహారంగా మారింది. దీనివల్ల కడుపు నింపుకోవడంతో పాటు తక్షణ శక్తి లభించింది. అలాంటి వారికి గంజి అమృతం అంటే అతిశయం కాదు. గంజిలో చిటికెడు ఉప్పు వేసి తాగేవారు. దీనివల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని, ఇందులోని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు అనేక రకాల ఇన్పెక్షన్లు రాకుండా నివారిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఆ కాలంలో గంజి తాగి ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు. బియ్యం ఆధారిత గంజి.. ఖనిజాలు, విటమిన్లు, ఫైటోన్యూట్రియెంట్లకు మంచి మూలమని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు, ఆకలి తగ్గినప్పుడు, కోలుకునే సమయంలో గంజి సహజ వైద్యంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాదు, ఈజీగా జీర్ణమవుతుంది. మన ముందు తరాల వారికి ఇది సాధారణ ఆహారం. ఆధునిక భోజన పద్ధతుల కారణంగా గంజి తాగే అలవాటు బాగా తగ్గింది. దీన్ని మళ్లీ రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. గంజితో పాటు చిరుధాన్యాలు, నానబెట్టిన పెసలు తింటే మరింత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలతో పాటు అదనపు పోషకాలు అందుతాయి - మామిళ్ల వినీత, పోషకాహార నిపుణురాలు
చద్దన్నం : చద్దన్నం తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. పూర్వీకులు రాత్రిపూట మిగిలినపోయిన అన్నంలో నీళ్లు పోసf లేదా పాలు పోసి తోడు పెట్టి చద్దన్నం చేసుకునేవారు. మర్నాడు ఉల్లిపాయో, పచ్చిమిర్చో నంజుకొని అల్పాహారంగా తినేవారు. దీనివల్ల పేగులు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, రక్తంలో గ్లూకోజు మోతాదుల నియంత్రణకు, బరువు తగ్గటానికి తోడ్పడేది. అయితే, కాలానుగుణంగా వచ్చిన మార్పుల కారణంగా నేటి తరం దీనికి దూరమైంది. ఆయిల్, జంక్ ఫుడ్ తింటూ ఆరోగ్య సమస్యలను కొనితెచ్చుకుంటున్నారు. కానీ, ఆరోగ్య రక్షణపై అవగాహన రావడం వల్ల ఇటీవల కాలంలో మళ్లీ చద్దన్నం తినడానికి చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
రాత్రిపూట అన్నాన్ని నీటిలో లేదా తోడు పెట్టిన పాలలో వేసినప్పుడు అది కాస్త పులుస్తుంది. దీన్ని ఉదయాన్నే తింటే శరీరానికి చలువ చేస్తుంది. ఫలితంగా త్వరగా ఆకలి, దాహం వేయకుండానూ ఉంటుంది. ఇది ఏ సీజన్లోనైనా మేలే గానీ ఎండాకాలంలో మరింత బాగా సహాయపడుతుంది. పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియాను వృద్ధి చేయటం, వాటిని ఆరోగ్యంగా ఉంచటంతో పాటు రోగనిరోధకశక్తిని కూడా పెంపొందిస్తుంది. శరీరానికి మంచి బలాన్ని కలగజేసి చెమట పొక్కులను నివారిస్తుంది. జీర్ణాశయంలో ఆమ్ల గుణాన్ని తగ్గించి.. పేగుల కదలికలను మెరుగు పరుస్తుంది. చద్దన్నంతో పాటు ఉల్లిపాయనూ నంజుకుంటే.. శరీరానికి తగినంత ఫైబర్ లభిస్తుంది. ఫలితంగా మలబద్ధకం సమస్య దరిజేరదు. పులిసిన ఆహారం కావటం వల్ల మానసిక ఆందోళనా తగ్గుతుంది - డాక్టర్ పెరుగు శ్రీకాంత్ బాబు, పి.జి. ప్రొఫెసర్, కాయ చికిత్స విభాగాధిపతి, డా. బీఆర్కేఆర్ ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద కళాశాల, హైదరాబాద్
సంప్రదాయ ఆహారాలు : అనారోగ్యాన్ని కలిగించే ఆహారం ధూమపానం కంటే ప్రమాదకరం. వాస్తవానికి, మనం రుచికరమైన విషాలకు బానిసలుగా మారిపోతున్నాం. కానీ, ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాల వల్ల కలిగే అనారోగ్య సమస్యల పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగింది. అందుకే, మళ్లీ సంప్రదాయ ఆహారాలపై మొగ్గు చూపుతున్నారు. మన పూర్వీకులు అనుసరించిన ఆహారపు అలవాట్లు కేవలం రుచి కోసమే కాకుండా, సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి.
