నేలపై కూర్చొని తింటున్నారా! - లాభమా, నష్టమా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

కింద కూర్చొని తినడం పాతకాలపు అలవాటు - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

Eating While Sitting on the Floor
Eating While Sitting on the Floor (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 9, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Health Benefits of Eating While Sitting on the Floor : నేల మీద కూర్చొని భోజనం చేసేవారు చాలా తక్కువమందే. కానీ, కుర్చీ కంటే నేలపై కూర్చొని తినడమే ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. కాళ్లు ముడుచుకొని నేల మీద కూర్చోవడం వల్ల ఆరోగ్యపరంగా పలు ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని తెలియజేస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కండరాలు దృఢంగా : కింద కూర్చొని తినడం చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అలాగే, దీనివల్ల పొట్ట చుట్టూ ఉండే కండరాల్లో నొప్పి ఉంటే తొలగిపోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా రోజూ నేల మీద కూర్చొని తినడం అలవాటు చేసుకుంటే కండరాల్లో కదలిక పెరిగి అవి ఫ్లెక్సిబుల్‌గా, దృఢంగా మారతాయని sciencedirect అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే, వజ్రాసనమైనా, సుఖాసనమైనా లేదా ఇతర భంగిమలు వివిధ రకాల శారీరక నొప్పుల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుందట.

జీర్ణక్రియ సాఫీగా : కింద కూర్చొని నేలపై ప్లేట్ పెట్టుకుని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో భోజనం నోట్లో పెట్టుకోవడానికి ముందుకు వంగడం, తిరిగి వెనక్కి రావడం ఇలా వెంట వెంటనే చేసే భంగిమల వల్ల ఆహారం జీర్ణం కావడానికి అవసరమైన ఆమ్లాలు శరీరంలో ఉత్పత్తవుతాయంటున్నారు. దీనివల్ల జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చట. అంతేకాదు, శరీరానికి కావాల్సిన శక్తి కూడా అందుతుంది.

బరువు తగ్గచ్చు : నేల మీద కూర్చొని భోజనం చేయడం వల్ల బరువు కూడా తగ్గచ్చట. ఎలాగంటే, సాధారణంగా మనకు సరిపోయేంత తిన్నామా? లేదా? అనే విషయం తెలియడానికి పొట్ట నుంచి మెదడుకు సిగ్నల్స్‌ అందించే నాడి ఒకటి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డైనింగ్ టేబుల్‌పై తినడం కంటే నేల మీద కూర్చొని తినడం వల్ల ఈ నాడి మరింత సమర్థంగా పనిచేస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. కాబట్టి, మనకు సరిపోయేంత ఆహారం మాత్రమే తింటాం. ఫలితంగా, బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చట.

గుండె ఆరోగ్యం: కింద కూర్చొని (ముఖ్యంగా సుఖాసనం లేదా పద్మాసనంలో) తినేటప్పుడు, కాళ్లకు వెళ్లే రక్త ప్రసరణ తగ్గి, జీర్ణవ్యవస్థ వైపు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఆహారం సులభంగా జీర్ణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో గుండెపై అనవసర ఒత్తిడి తగ్గుతుందట.

శరీర భంగిమ : కింద కూర్చోవడం వల్ల వెన్నెముక నిటారుగా ఉంటుంది. భుజాలు వెనక్కి ఉంటాయి. ఇది శరీర భంగిమను మెరుగుపరచడమే కాకుండా కీళ్లు, కండరాలను దృఢంగా ఉంటాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

బంధాలు పటిష్టం : కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి హాయిగా కింద కూర్చొని తింటే మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది పరోక్షంగా అనుబంధాల్నీ పెంచుతుందని అంటున్నారు. అయితే నడుమునొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు ఉన్న వారు మాత్రం, డాక్టర్లు సలహా, తమ సౌకర్యం మేరకు ఎక్కడ కంఫర్ట్‌గా ఉంటే అక్కడ కూర్చొని తినడం మేలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

