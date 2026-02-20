ETV Bharat / health

మానసిక సమస్యలకు సైకోథెరపీ - ఎవరికి మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

- సైకోథెరపీ ద్వారా చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు - డాక్టర్లు సలహాలను తప్పక పాటించాలని సూచన

Psychotherapy
Psychotherapy (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 20, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Benefits of Psychotherapy : ప్రస్తుతం మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారికి లెక్కే లేదు. ఒత్తిడి, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ ఇలా మెజారిటీ జనం ఏదో ఒక మానసిక సంఘర్షణతో బాధపడుతున్నారు. అయితే, వీరిలో తమ బాధను బయటికి చెప్పుకునే వారి కంటే మౌనంగా భరిస్తూ లోలోపల కుమిలిపోతున్న వారే ఎక్కువ. అయితే, ఇలాంటి మానసిక వేదన నుంచి ఎంత త్వరగా బయటపడితే అంత మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం సైకోథెరపీ ఓ ఔషధంలా పనిచేస్తుందని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఎవరికి మేలు? : సైకోథెరపీ అనేది మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించేందుకు చేసే చికిత్స, దీన్ని టాక్‌ థెరపీ అని కూడా అంటారు. ఇందులో భాగంగా సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించాలి. వారితో మానసికంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతోన్న ఆలోచనల గురించి వారితో చర్చించాలి. ఈ క్రమంలో వాళ్లిచ్చే సలహాలు, సూచనలు పాటించడం వంటివి చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఇది కౌన్సెలింగ్‌ లాగా అనిపించచ్చు. కానీ ఈ రెండింటికీ మధ్య స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక నిర్దిష్ట సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తారని, అది కూడా స్వల్ప కాలంలో పూర్తయ్యే ప్రక్రియ అని అంటున్నారు. అదే, సైకోథెరపీలో భాగంగా వివిధ సమస్యలపై దృష్టి సారిస్తారని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, కొన్ని సెషన్ల వారీగా ఈ చికిత్సను అందిస్తారని వివరిస్తున్నారు. సైకోథెరపీ ప్రత్యేకంగా మానసిక, భావోద్వేగ, ప్రవర్తనా సమస్యలతో వ్యవహరిస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

ఉదయం చేసే చిన్న తప్పులే కిడ్నీలను దెబ్బతీస్తాయట! - అవేంటో మీకు తెలుసా?

సైకోథెరపీలో ముఖ్యంగా ఒత్తిడి, ఆందోళనలు, యాంగ్జైటీ, ఆయా సంఘటనలతో షాక్‌లోకి వెళ్లిపోవడం, వివిధ రకాల భయాలతో సతమతమవడం, బైపోలార్‌ డిజార్డర్‌, ఈటింగ్‌ డిజార్డర్స్‌, కుటుంబ కలహాలు, లైంగిక పరమైన సమస్యలు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు.. ఇలాంటి వాటితో బాధపడుతోన్న బాధితుల్ని తిరిగి మామూలు స్థితికి తీసుకురావడానికి, వారిలో మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఈ టాక్ థెరపీ ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

ప్రయోజనాలెన్నో! : మానసిక సమస్యను బట్టి వ్యక్తిగతంగా/బృందంగా /కుటుంబ సభ్యులకు/దంపతులకు ఈ నాలుగు రకాల్లో ఏదో ఒక విధంగా డాక్టర్లు థెరపీ చేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, ఈ చికిత్స వల్ల ఆయా మానసిక సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందడంతోపాటు ఇతర ప్రయోజనాలూ కూడా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. వ్యక్తుల మధ్య అభిజ్ఞా-ప్రవర్తనా, ఇతర రకాల టాక్ థెరపీలు అనేవి వ్యక్తులు తమ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహాయపడతాయని American Psychological Association అధ్యయనం పేర్కొంది.

  • సైకోథెరపీ వల్ల మన ఆలోచనలు, ప్రవర్తన, భావాలను మునుపటి కంటే మరింత బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతామని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, మన గురించి మనం ఎక్కువగా తెలుసుకునే వీలు కలుగుతుందని, మనలోని భావోద్వేగాల్నీ అదుపులో ఉంచుకునే శక్తి పెరుగుతుందని అంటున్నారు.
  • లైఫ్ అన్నాక ఏదో ఒక సమస్య మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. సైకోథెరపీతో ఇలాంటి సమస్యల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే నేర్పు అలవడుతుందని పేర్కొంటున్నారు
  • ఈ థెరపీలో భాగంగా మన సమస్యలేంటో డాక్టర్లు, ఇతరులతో పంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్‌ పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా భవిష్యత్తులో ఏ సమస్య ఎదురైనా ఇతరులతో పంచుకోవడం లేదా స్వయంగా పరిష్కార మార్గం వెతుక్కోగలుగుతారని చెబుతున్నారు.
  • అనుబంధాల్లోని సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలోనూ ఈ సైకోథెరపీ సమర్థంగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ చికిత్స తీసుకున్న వారు భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఇలాంటి సమస్యల్నీ స్వయంగా పరిష్కరించుకుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, అనుబంధాలు మరింత దృఢమవుతాయని సూచిస్తున్నారు.
  • సైకోథెరపీలో భాగంగా మన ప్రత్యేకతలేంటో మనకు తెలుస్తాయి. తద్వారా ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ మనల్ని మనం నిందించుకోకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇదే క్రమంగా స్వీయ ప్రేమను పెంచుతుందని వివరిస్తున్నారు
  • నిద్రలేమి సమస్యల్నీ ఈ థెరపీ పరిష్కరిస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
  • ఇలా వ్యక్తిగతంగానే కాదు, ఈ థెరపీతో పునరుత్తేజితం చెందిన వారు.. ఆఫీస్‌ పనుల్ని చురుగ్గా పూర్తిచేసి, ఉద్యోగ సంతృప్తి పొందుతారని, ఆరోగ్యం విషయంలోనూ శ్రద్ధ వహిస్తారని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు.

అయితే ఈ ప్రయోజనాలన్నీ సొంతం కావాలంటే, థెరపీలో భాగంగా డాక్టర్లు చెప్పిన సలహాలు తు.చ. తప్పకుండా పాటించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సమస్యను బట్టి వాళ్లిచ్చిన మందులు కచ్చితంగా వాడాలని పేర్కొంటున్నారు. అప్పుడే మెరుగైన ఫలితం ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

కీళ్లవాతానికి వ్యాయామంతో ప్రయోజనం తక్కువే! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!!

బ్లాక్ కిస్‌మిస్‌ తింటున్నారా? - ఎలా తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదో తెలుసా?

TAGGED:

BENEFITS OF PSYCHOTHERAPY
HOW TO BENEFIT FROM PSYCHOTHERAPY
TALK THERAPY
REWARDING BENEFITS OF THERAPY
PSYCHOTHERAPY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.