మహిళలు తప్పక తినాల్సిన పండు 'ఇది' - ఆరోగ్యానికే కాదు అందానికి మంచిదట!
-పనస పండు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయంటున్న నిపుణులు! - మరీ ఎక్కువగా తినకూడదని సూచన!
Published : July 2, 2026 at 5:23 PM IST
Health Benefits of Eating Jackfruit: తియ్యటి రుచి, సువాసనలతో మెప్పించే పనస పండు అంటే ఇష్టం లేనివారు ఎవరుంటారు చెప్పండి. బంగారువర్ణంలో నిగనిగలాడే ఈ పండును అలా తింటుంటే ఆ ఫీల్ వేరే లెవల్. కేవలం పండుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా ఇటీవల కాలంలో పచ్చి పనస ముక్కలతో కూరలు, బిర్యానీలు కూడా చేస్తున్నారు. ఇక ఏ కాలంలోనైనా వాడుకునేలా పొడి, డీహైడ్రేట్ చేసిన ముక్కలూ దొరుకుతున్నాయి. పండిన తొనలతో చేసిన చిప్స్, జామ్, తాండ్రలూ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే పనస పండు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యాన్ని అందించడంలో కూడా నెంబర్ వన్ అంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మహిళలు తప్పక తినాల్సిన వాటిల్లో ఇదీ ఒకటని చెబుతున్నారు. ఇందులోని విటమిన్లు, పీచు, ఇతర పోషకాలు ఆరోగ్యానికి అన్ని విధాలా మేలు చేస్తాయంటున్నారు. మరి, పనస పండు వల్ల కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
హార్మోన్లు సమతులంగా : బాగా పండిన పనసలోని పోషకాలు హార్మోన్ల సమన్వయానికి దోహదపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. PCOSతో బాధపడుతున్నవాళ్లకీ, మెనోపాజ్లో ఉన్నవాళ్లకీ ఈ పండు ఎంతో మేలు చేస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
సంతాన భాగ్యానికి : ప్రస్తుతం చాలా మంది సంతానలేమి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అయితే ఈ పండు తింటే అలాంటి వారికి మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇందులోని ఫోలేట్ సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యానికి తోడ్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. గర్భం కోసం ప్రయత్నిస్తోన్న మహిళలకు ఇందులోని ఫోలేట్, ఐరన్లు కీలకమైన పోషకాలు అని చెబుతున్నారు. ఇక ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించడం ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు ఇన్ఫెక్షన్లనీ అడ్డుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు. అయితే, మంచిది కదా అని ఎక్కువగా తినకూడదని.. తగిన మోతాదులో తీసుకుంటేనే మంచిదంటున్నారు. ముఖ్యంగా, గర్భిణీలు తగుపాళ్లలో తీసుకుంటే మేలని సలహా ఇస్తున్నారు. అలర్జీ, డయాబెటిస్, జీర్ణశక్తి సరిగ్గా లేనివాళ్లు డాక్టర్లు సలహా, సూచనలతో తినాలట.
చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యంగా : తీరికలేని పనులు, ఒత్తిడి, కాలుష్యం రకరకాల కారణాల వల్ల.. పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో చర్మం త్వరగా ముడతలు పడుతుంది. అలాంటివారు ఈ పండు తింటే ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, ముడతలను తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు. పనస పండులోని సహజ పోషకాలు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడం ద్వారా శిరోజాల కుదుళ్లకు పోషకాలు అందేలా చేస్తాయని.. దీంతో జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. పనస పండు ముడతలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందని International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy పేర్కొంది. దీనిని తినడం వల్ల కాంతివంతమైన, మచ్చలేని చర్మం లభిస్తుందని తెలిపింది.
ఇతర ప్రయోజనాలు : ఈ పండు కేవలం మహిళలకు మాత్రమే కాకుండా మిగిలిన వారికి కూడా మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులోని పోషకాలు ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అవేంటంటే..
గుండె : పనసపండులో మెగ్నీషియం, పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటాయని.. ఇవి రెండూ గుండె ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పొటాషియం రక్తనాళాలను సడలించి గుండె వ్యవస్థను మెరుగ్గా ఉంచుతుందంటున్నారు. పనసపండులో అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు, పక్షవాతం, ఎముకల క్షీణత వంటి వివిధ వ్యాధులను తగ్గించే సామర్థ్యం ఉన్న క్రియాశీల సమ్మేళనాలు ఉన్నాయని National Library of Medicine పేర్కొంది. ఇది కండరాలు, నాడీ పనితీరును మెరుగుపరచగలదు, రక్తంలో హోమోసిస్టీన్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుందని తెలిపింది.
బరువు అదుపులో : పనసలోని ఫైబర్ జీర్ణశక్తిని పెంచి కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం లేకుండా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ఫైబర్ వల్ల పొట్ట నిండినట్లుగా అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా ఇతర స్నాక్స్ మీదకి మనసు మళ్లదట. తద్వారా బరువుని నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. పైగా ఇందులోని చక్కెరలు నీరసం రాకుండా రోజంతా శక్తి స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండేలా చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. పచ్చి పనస కూడా మేలు చేస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే పచ్చి పనసను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవడం వల్ల బరువును తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎముకలు దృఢంగా : పనస పండులోని మెగ్నీషియం, క్యాల్షియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలన్నీ ఎముకలు బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సాయపడతాయని International Journal of Agriculture and Nutrition పేర్కొంది.
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