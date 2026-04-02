మట్టి సీసాలో నీళ్లు - ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలంటే?
- పర్యావరణ అనుకూలమైన మట్టి వాటర్ బాటిల్స్ - ప్లాస్టిక్ వల్ల వచ్చే సమస్యలను తగ్గిస్తాయట!
Published : April 2, 2026 at 3:30 PM IST
Benefits of Drinking Water from Clay Bottle : వాటర్ బాటిల్ అనగానే ప్లాస్టిక్, స్టీలు, గాజు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి. వీటి కన్నా మట్టితో తయారు చేసిన వాటర్ బాటిల్లో నీటిని నింపి తాగడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మట్టి సీసాల్లో నీటిని నింపి నిల్వ చేసి తాగడం వల్ల అనేక ఖనిజ లవణాలు లభిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఎండకాలంలో ఈ నీటిని తాగడాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే శరీరానికి ఎంతో మంచిదని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మట్టి సీసాల్లోని నీటితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మట్టి సీసాలు పర్యావరణ అనుకూలమైనవి. ఇవి ప్లాస్టిక్ వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలను తగ్గిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. బంకమన్ను సహజంగానే అనేక రకాల ఖనిజ లవణాలను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మట్టితో చేసిన సీసాలో నీటిని నిల్వ ఉంచితే ఆ పోషకాలను నీరు స్వీకరిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో ఎలాంటి ఖర్చూ లేకుండానే శరీరానికి కావలసిన మినరల్స్ అందుతాయట. సహజ మట్టి పాత్రలు టర్బిడిటీ, బాక్టీరియా కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం ద్వారా నీటి నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తాయని researchgate పేర్కొంది.
చల్లగా, స్వచ్ఛంగా: : సాధారణంగా వేసవిలో ఎక్కువగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన నీటిని తాగుతుంటారు. అది తాత్కాలికంగా సంతృప్తిని ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ చల్లటి నీటితో దాహం తీరదు. మళ్లీ కాసేపటికే దాహం వేస్తుంది. బంకమట్టితో చేసిన పాత్రలు, సీసాల్లో కంటికి కనిపించని రంధ్రాలు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటిలో నుంచి వెళ్లిన గాలి నీటిని సహజంగా చల్లగా, స్వచ్ఛంగా ఉంచుతుందంటున్నారు. నీరు సరైన ఉష్ణోగ్రత స్థాయిలో ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. అదే, ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో క్యాన్సర్ కారకాలైన పలు రసాయనాలు ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మట్టికి నీటిలోని విషతుల్యమైన మూలకాలను పీల్చుకునే స్వభావం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో నీరు తాగితే టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ తగ్గుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. మట్టి పాత్రల వినియోగంతో ఈ సమస్య తగ్గుతుందని అంటున్నారు.మట్టిలో సహజంగా ఆల్కలైన్ లక్షణాలు ఉండటం వల్ల ఎసిడిటీ, జీర్ణాశయ సమస్యలు తగ్గుతాయని సూచిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్, మట్టి పాత్రల మధ్య నీటి నాణ్యతను పోల్చినప్పుడు, ప్లాస్టిక్ పాత్రల కంటే మట్టి పాత్రలలోని నీటి నాణ్యత చాలా మెరుగ్గా ఉన్నట్లు తేలిందని National Library of Medicine పేర్కొంది. మట్టి పాత్రలను ఉపయోగించినప్పుడు, నీటిని నిల్వ చేసిన 3వ రోజు చివరికి ఈ-కోలై (E. coli) బ్యాక్టీరియా సంఖ్య దాదాపు సున్నాకి చేరుకుందని వెల్లడైంది.
బరువు తగ్గే అవకాశం : మట్టి సీసాల్లో అధిక pH (potential of hydrogen)స్థాయిలు ఉంటాయట. ఇది శరీరానికి కావాల్సిన ఆమ్లాన్ని సహజంగా ఇస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, శరీరం మరింత హైడ్రేటెడ్గా, తాజాగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుందని అంటున్నారు. ఒబెసిటీతో బాధపడుతున్న వారు వీటిలోని నీరు తాగడం వల్ల బరువు తగ్గే అవకాశముందని తెలియజేస్తున్నారు. ఆయుర్వేదం ప్రకారం.. మట్టిపాత్రల్లో వండితే పదార్థాల పోషకాలు, సహజసిద్ధ సువాసనలు, నాణ్యత అలాగే ఉంటాయట. ఆ పాత్రలకు ఉండే చిన్న రంధ్రాలు ప్రతి అణువుకు వేడిని ఇస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. శాకాహార, మాంసాహార వంటలకూ ఎంతో ఉత్తమం. పైగా వంటగదికి మరింత అందాన్ని జోడిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
