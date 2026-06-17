రోజూ ఒక కప్పు "బ్లాక్ టీ"తో ఎన్నో లాభాలు - శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
బ్లాక్ టీతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - మితంగా తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : June 17, 2026 at 5:12 PM IST
Benefits of Consuming Black Tea : బ్లాక్ టీ అనేది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలామంది ఉదయాన్ని ఉల్లాసంగా మార్చే ఒక అద్భుతమైన పానీయం. పాలు, చక్కెర లేకుండా కేవలం నీటిలో టీ ఆకులను మరిగించి దీనిని తయారు చేస్తారు. అయితే, చాలామంది సాధారణ టీని సేవిస్తుంటారు. కానీ, దానికి బదులుగా బ్లాక్ టీని సేవిస్తే ఎక్కువ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బ్లాక్ టీ తాగడం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బ్లాక్ టీ ప్రయోజనాలు : ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, వృక్ష సంబంధిత సమ్మేళనాలు, సహజ ఉద్దీపనలు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయట. బ్లాక్ టీని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం, జీర్ణక్రియ, రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, శక్తి స్థాయిలు, రోగనిరోధక శక్తి మెరుగుపడతాయి. రాత్రిపూట రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులు తగ్గడం, దీర్ఘకాలిక వాడకంతో నిరంతర రక్తనాళ ప్రయోజనాలు ఉంటాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
అధిక యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు : బ్లాక్ టీలో పాలిఫెనాల్స్, థియాఫ్లావిన్స్, కాటెచిన్స్ వంటి శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమ్మేళనాలు ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కణాలకు జరిగే నష్టాన్ని నివారిస్తాయట. తద్వారా వాపును తగ్గించి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. ఈ క్రమంలో రోజూ బ్లాక్ టీని తాగడం వల్ల కణాల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బ్లాక్ టీ పాలిఫెనాల్స్ వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఆక్సీకరణ నిరోధక (anti oxidative), రక్తం గడ్డకట్టడాన్ని నిరోధించే (anti thrombogenic), వాపును తగ్గించే (anti inflammatory) గుణాలను కలిగి ఉంటుందని umb.edu పేర్కొంది.
"కాస్తైనా కదలండి" రోజూ ఐదు నిమిషాలు చాలు! - అకాల మరణాల ముప్పు తగ్గుతుంది!
షుగర్ లెవల్స్ : బ్లాక్ టీ ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని పెంచడం ద్వారా చక్కెరను ప్రాసెస్ చేసే శరీర సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇందులోని పాలిఫెనాల్స్ రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నియంత్రిస్తాయి. అలాగే, మెరుగైన జీవక్రియకు మద్ధతు ఇస్తాయి. ఈ క్రమంలో షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండటానికి లేదా టైప్ 2 డయాబెటిస్ను నివారించాలనుకునే వారికి బ్లాక్ టీ ఒక మంచి ఎంపిక అంటున్నారు నిపుణులు.
ఏకాగ్రత : ఇందులో బ్లాక్ టీలో కెఫిన్, ఎల్-థియానిన్ (L-theanine) అనే అమైనో ఆమ్లం ఉంటుంది. ఇవి మానసిక అప్రమత్తతను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఈ అమైనో ఆమ్లాలు వల్ల ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ, ఆలోచన సామర్థ్యం పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇతర కెఫిన్ పానీయాలతో పోలిస్తే ఇది ప్రశాంతమైన శక్తిని అందిస్తుంది.
జీర్ణక్రియ ఆరోగ్యంగా : బ్లాక్ టీలో ప్రీ బయాటిక్స్గా పనిచేసే పాలిఫెనాల్స్ ఉంటాయి. ఇవి పొట్టలో మేలు చేసే మంచి బ్యాక్టీరియా ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులోని యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు హానికరమైన బ్యాక్టీరియాను తగ్గించి, మైక్రోబయోమ్ సమతుల్యతను, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయని చెబుతున్నారు.
గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది : క్రమం తప్పకుండా బ్లాక్ టీ తీసుకోవడం వల్ల ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయంటున్నారు నిపుణులు. రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుందట. దీంతో మొత్తం గుండె ఆరోగ్యానికి మద్ధతు లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. క్రమం తప్పకుండా బ్లాక్ టీ తాగడం వల్ల హృదయ సంబంధ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
రోగనిరోధక శక్తి : బ్లాక్ టీలో యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలు ఉన్న సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది. తద్వారా శరీరంలో వాపులు తగ్గడంతో పాటు ఇన్ఫెక్షన్లు, దగ్గు, జలుబు వంటి సీజనల్ వ్యాధులకు చెక్ పెట్టవచ్చు.
బ్లాక్ టీలో కెఫీన్ తక్కువగానే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ బ్లాక్ టీని ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, సాయంత్రవేళలో సేవించకూడదట. ఎందుకంటే, ఇది రాత్రిపూట నిద్రకు ఆటంకం కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే, రోజుకు 2 -3 కప్పులకు మించి తాగకూడదు. కొంతమంది బ్లాక్ టీలో షుగర్ లేదా తియ్యని సిరప్లను కలిపి తాగుతారు. ఇలా తాగడం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలగవని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
వర్షాకాలంలో అనారోగ్యం ముప్పు ? - "ఆకుకూరలు, బజ్జీలు, పకోడీలతో కాస్త జాగ్రత్త"
మీ ఆరోగ్యం గుట్టు విప్పే 'గుబిలి' - తెల్లగా, గోధుమరంగు, ఆకుపచ్చగా ఉంటే అర్థాలివే!