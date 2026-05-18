మజ్జిగ తాగితే 'బీపీ' తగ్గుతుందా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
మజ్జిగలో ఎన్ని పోషకాలో! - నిమిషాల్లో నిస్సత్తువ మాయం అంటున్న నిపుణులు!!
Published : May 18, 2026 at 4:44 PM IST
Butter Milk Health Benefits : పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి ఇలా పాల పదార్థాలేవైనా కావాల్సినన్ని పోషకాలు అందిస్తాయి. కానీ, వాటన్నింటిలో మజ్జిగ ఇచ్చే ప్రయోజనాలే ఎక్కువగా ఉంటాయట. ఎండల్లో జావ, కొబ్బరినీళ్లు, పండ్లరసాల్లాంటివి ఎంతో మేలు చేస్తాయని తెలిసిందే. అయితే, మజ్జిగ ప్రత్యేకతే వేరు. ఇది చల్లచల్లగా దాహం తీరుస్తూనే, నిమిషాల్లో నిస్సత్తువను మాయం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మజ్జిగ తాగడం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బెస్ట్ రీ హైడ్రేట్ డ్రింక్గా పేరున్న మజ్జిగ నేచురల్ కూలింగ్ ఫుడ్గానూ పేరొందింది. దీంట్లో బి12 విటమిన్, పొటాషియం, క్యాల్షియం, ప్రొటీన్లు అధిక మొత్తంలో ఉంటాయి.
- జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడే వారికి మజ్జిగ దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుందట. ఇందులోని లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా పొట్ట ఆరోగ్యానికి మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటివి చాలా వరకూ తగ్గుతాయంటున్నారు. అంతేకాదు, పెద్దపేగు క్యాన్సర్, స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్లు దరిచేరవని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది.
- మజ్జిగ తాగడం వల్ల పొట్టలోని హానికరమైన వైరస్, బ్యాక్టీరియాలతో పాటు ఇతర వ్యర్థాలూ శరీరం నుంచి తొలగిపోతాయి. దీని వల్ల లివర్ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
- బీపీలో తేడా ఉన్నవాళ్లు ఉప్పు లేకుండా మజ్జిగని తీసుకోవడం చాలా మంచిదని పరిశోధనల్లోనూ తేలింది. మజ్జిగ తీసుకోవడం సిస్టోలిక్ రక్తపోటు, సగటు ధమనుల రక్తపోటును గణనీయంగా తగ్గించిందని sciencedirect పేర్కొంది.
- వేసవిలో చెమట రూపంలో బాడీ నుంచి నీరు, ముఖ్యమైన ఖనిజ లవణాలు బయటకు వెళ్లిపోతాయి. అలాంటప్పుడు మజ్జిగలో ఉండే ఖనిజాలు ఆ లోటును భర్తీ చేసి శరీరాన్ని డీ హైడ్రేషన్ నుంచి కాపాడతాయట
- ఇందులో పోషకాలు సమృద్ధి ఉంటాయి. దీనివల్ల తక్షణ శక్తి వస్తుంది.
- మజ్జిగలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి నోటి సమస్యలను దరిచేరనీయవు.
- చెడు కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించి గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలోనూ మజ్జిగ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల పురుషులు, మహిళలలో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గే అవకాశం ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
- తక్కువ క్యాలరీలూ, ఎక్కువ పోషకాలతో ఉండే ఈ డ్రింక్- బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించే వారికీ సూపర్ ఫుడ్ అని చెప్పాలి.
- ఇందులో అధికంగా ఉండే క్యాల్షియం ఎముకల్నీ, దంతాల్నీ దృఢంగా ఉంచుతుంది. ఇందులోని ప్రొబెయోటిక్స్ వల్ల వ్యాధినిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- మజ్జిగలోని లాక్టిక్ ఆమ్లం చర్మాన్ని ప్రకాశవంతంగా, మృదువుగా ఉంచుతుంది.
- ఇందులోని ట్రిప్టోఫాన్ ఒత్తిడిని తగ్గించి, ప్రశాంతంగా నిద్రపోయేలా చేస్తుందట. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మజ్జిగను తాగడం వల్ల అనేక రకాల రోగాలు తగ్గిపోయాయి.
కాస్త జాగ్రత్త : కొత్తిమీర, పుదీనా, అల్లం, జీలకర్ర తదితర పదార్థాల్ని వేస్తూ ఒక్కోచోట ఒక్కోరకంగా ఈ మజ్జిగను తయారు చేసుకుంటారు. కొంతమంది పెరుగును చిలికి వెన్న తీయకుండా చక్కెర కలిపి చేసే లస్సీనీ ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే, వీటిలో కొవ్వు శాతాల్లో తేడా ఉంటుందట. అందుకే, ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మజ్జిగ ఆరోగ్యానికి మంచిదే! కానీ, ఎక్కువ భాగం నీటితో ఉండే ఈ పానీయాన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ తాగడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
కంటి ఆరోగ్య విషయంలో - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!
45 ఏళ్ల తర్వాత మహిళలకు కీళ్లనొప్పుల బెడద - ఎందుకు వస్తాయో మీకు తెలుసా?