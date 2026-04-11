బీట్రూట్ జ్యూస్ కాలేయాన్ని డిటాక్స్ చేస్తుందా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసా?
బీట్రూట్తో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు! - మితంగా తీసుకోవాలని సూచన!!
Published : April 11, 2026 at 10:55 AM IST
Beetroot Juice Supports Liver Health : బీట్రూట్.. బెస్ట్ డైట్ అని చెప్పగానే వాటన్నింటిలో ముందు వరసలో కనిపిస్తుంది. ఈ ఐరన్ రిచ్ఫుడ్ తక్కువ సమయంలోనే హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్నిపెంచడమే కాదు, శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలెన్నో అందిస్తుంది. కెంపు రంగులో మెరిసిపోయే ఈ దుంపతో కలిగే లాభాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటారు చాలామంది. ఈ క్రమంలో రోజూ బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగితే కాలేయం డిటాక్స్ అవుతుందా? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బీట్రూట్ జ్యూస్ కాలేయం పనితీరును మెరుగుపరచడంలో, దానిని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులో ఉండే ప్రత్యేకమైన పోషకాలు కాలేయానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, కాలేయంలోని మలినాల్ని బయటకు పంపించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందని అంటున్నారు.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు : బీట్రూట్లో 'బీటాలైన్స్' పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాలేయ కణాలను దెబ్బతీసి, వాటి పనితీరుకు ఆటంకం కలిగించే 'ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్'ను అడ్డుకోవడంలో ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు. అలాగే, బీటాలైన్స్ శరీరంలోని విషతుల్యాలను విచ్ఛిన్నం చేసే ఎంజైమ్ల ఉత్పత్తిని పెంచి, సహజమైన డీటాక్స్ ప్రక్రియకు తోడ్పడతాయని పేర్కొంటున్నారు. బీట్రూట్లు కాలేయం, మూత్రపిండాలను శుభ్రపరచడంలో చాలా శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయని, ఇది రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను శుద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుందని International Journal of Nursing Education and Research పేర్కొంది.
బెటైన్ : బీట్రూట్లో ఉండే 'బెటైన్' అనే సహజ సమ్మేళనం కాలేయాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఇది శరీరంలో కొవ్వులు సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కాలేయంలో అధికంగా కొవ్వు పేరుకుపోకుండా అడ్డుకోవడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ వంటి వ్యాధుల బారిన పడకుండా రక్షిస్తుందని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, కాలేయ కణాలను దెబ్బతినకుండా రక్షిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. బీట్రూట్ జ్యూస్తో హెపాటిక్ స్టీటోసిస్ (కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం) గణనీయంగా తగ్గినట్లు National Library of Medicine పేర్కొంది. పెద్దలలో నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ (NAFLD) చికిత్సకు బీట్రూట్ జ్యూస్ ఒక ప్రభావవంతమైన మార్గమని సూచిస్తుంది.
యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు : దీర్ఘకాలిక వాపు కాలేయ దెబ్బతినడానికి కారణమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. బీట్రూట్లోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కాలేయంలోని వాపును తగ్గించి, దాని ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇందులోని బీటాలైన్స్, నైట్రేట్లు వాపును తగ్గించడమే కాకుండా, రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల కాలేయానికి అవసరమైన పోషకాలు అందడంతో పాటు కణాల మరమ్మత్తు ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
కాలేయ ఎంజైమ్ పనితీరు : క్రమం తప్పకుండా బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల కాలేయ ఎంజైమ్ల పనితీరు మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రక్తంలో అధిక స్థాయిలో ఉండే ALT (Alanine Aminotransferase), ALP (Alkaline Phosphatase) ఎంజైమ్లు కాలేయ ఒత్తిడికి సంకేతాలంటున్నారు. క్రమం తప్పకుండా బీట్రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ ఎంజైమ్ స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని, తద్వారా కాలేయ పనితీరు మెరుగుపడుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
బీట్రూట్ జ్యూస్ కాలేయానికి ఎంతో మేలు చేసినప్పటికీ, దానిని మితంగా తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అతిగా తీసుకోవడం వల్ల బీటూరియా (యూరిన్ గులాబీ లేదా ఎరుపు రంగులోకి మారడం) వంటి దుష్ప్రభావాలు కలగవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. బీట్రూట్లో ఆక్సలేట్లు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కొంతమందికి కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. ఒకవేళ ఇప్పటికే కిడ్నీ సమస్యలు ఉంటే, బీట్రూట్ రసం తాగే ముందు సంబంధిత డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
