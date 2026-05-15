"బ్యాక్ పెయిన్"కు కారణమేంటో తెలుసా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!
- నడుము నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : May 15, 2026 at 5:14 PM IST
Back Pain : మనం నిటారుగా నిలబడానికి, తేలికగా కదలటానికి తోడ్పడేది వెన్నెముకే. అయినా, వెన్నునొప్పి వచ్చే వరకు దీన్ని అంతగా పట్టించుకోం. ఈ నొప్పితో ఏ పని చేయాలన్నా కష్టంగా ఉంటుంది. కొంతమందికి వీపు మీద ఇస్త్రీ పెట్టె పెట్టినట్టు మండుతూ నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో మంటతో పాటు వెన్ను నొప్పి రావటానికి కారణమేంటి? దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మన శరీరమంతటికీ నాడీ వ్యవస్థ ద్వారా సమాచారం అందుతుంది. శరీరం లోపలే కాదు, బయటా ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియజేస్తుంది. అలాంటి నాడీ వ్యవస్థకు ఇబ్బంది ఎదురైనప్పుడు వచ్చేదే నడుము నొప్పి. ఈ నొప్పి అందరిలో ఒకేలా ఉండదని, రకరకాలుగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కారణాలెన్నో : నాడీ వ్యవస్థ స్పందించటం, దాన్ని మెదడు గుర్తించటం మీద కూడా వెన్నునొప్పి ఆధారపడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వీపులో మంటగా అనిపిస్తే ఏదో సమస్య ఉందని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు. దీనికి రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ముందు నొప్పి ఉన్న చోట దద్దు, చర్మం రంగు మారటం వంటివేవైనా ఉన్నాయా? జ్వరం, దగ్గు, ఇతర శరీర నొప్పులు ఉన్నాయేమో కూడా పరిశీలించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
దద్దులు వస్తే : ఒక వరుసలో పొక్కులతోపాటు మంటతో కూడిన నొప్పి ఉన్నట్టయితే చల్ది లేదా సర్పి కావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, చికెన్పాక్స్ వచ్చి ఉన్నవారిలో ఇది తలెత్తుతుందని చెబుతున్నారు. చికెన్పాక్స్ వల్ల వచ్చిన మచ్చలు పోయినప్పటికీ వైరస్ శరీరంలో అలాగే ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ వైరస్ వెన్నెముక కీళ్ల వద్ద లేదా వెన్నుభాగంలో తీవ్రమైన నొప్పిని కలిగిస్తుందంటున్నారు. దీనికి వెంటనే చికిత్స తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే దీర్ఘకాల సమస్యగా మారొచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇది మంటతో కూడిన నొప్పిని కలగజేయొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
కీళ్లు అరుగుదల : చేతులు, కాళ్ల కీళ్లలోనే కాదు.. వెన్నెముక కీళ్లలోనూ వాపు రావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కీళ్లు రాపిడి జరగకుండా చూసే మృదులాస్థి అరిగిపోవటం దీనికి ముఖ్య కారణమని చెబుతున్నారు. ఒబెసిటీ, అధిక బరువు, 55 ఏళ్లు పైబడిన వారికి దీని ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. వెన్నెముక కీళ్ల అరుగుదలతో నాడులు నొక్కుకుపోయి మంటతో కూడిన నొప్పి వచ్చే అవకాశముందని వివరిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారికి సాధారణంగా కీళ్ల నొప్పి ఉంటుందని, విశ్రాంతి లేదా కదలిక లేని తర్వాత కొద్దిసేపు కీళ్లు బిగుసుకుపోతాయని NIH పేర్కొంది.
నాడుల్లో వాపు : అరక్నాయిడైటిస్ అనే అరుదైన నాడీ సమస్య వల్ల కూడా బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుందట. లోపల ఏదో పొడుస్తున్నట్టు, మండుతున్నట్టు తీవ్రమైన నొప్పి పుడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అరక్నాయిడైటిస్ వల్ల వెన్నెముకను కాపాడే కణజాలానికి సాలెగూడు ఆకారంలో మచ్చ ఏర్పడుతుందట. వెన్నెముక కణజాలానికి చుట్టుపక్కల ఉండే నాడులు వాపునకు గురవటం దీనికి కారణమంటున్నారు. వెన్నెముకకు దెబ్బలు తగలటం, సర్జీలు, నాడులు దీర్ఘకాలంగా నొక్కుకుపోవటం వంటివి దీనికి దారితీస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. వైరస్, బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లు సైతం దీనికి కారణం కావొచ్చని చెబుతున్నారు. దీంతో కొంతమందిలో మొద్దుబారటం, మండుతున్నట్టు అనిపించడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని అంటున్నారు. అరక్నాయిడైటిస్ తీవ్రమైన నడుము నొప్పికి కారణం కావచ్చని sciencedirect పేర్కొంది.
- వెన్నుపూసల మధ్యలో ఉండే డిస్కులు క్షీణించి, పక్కలకు జరిగినప్పుడు మొద్దుబారటం, నొప్పి, మంట వంటి లక్షణాలు కనిపించొచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది.
- కొన్నిసార్లు ఉన్నట్టుండి వీపు కండరాలు పట్టేస్తుంటాయి. ఇది తీవ్రమైన నొప్పికి దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కొంతమందిలో మంటతో పాటు నొప్పి రావొచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
- దీర్ఘకాలంగా సరిగా నిద్ర పట్టకపోవడం, డిప్రెషన్ లేదా ఆందోళన ఉంటే నడుము నొప్పి మరింత తరచుగా, తీవ్రంగా ఉండవచ్చని National Institutes of Health పేర్కొంది.
తగ్గించుకునేదెలా? : నొప్పి ఒక మాదిరిగా ఉన్నా లేదా కొత్తగా మొదలైనా దద్దులు, జ్వరం వంటి ఇతర లక్షణాలేవీ లేకపోతే ఇంట్లోనే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించొచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మంట, నొప్పి ఉన్నచోట వేడికాపు పెట్టొచ్చని అంటున్నారు. నొప్పి నివారణ మందులు వేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే, ఎక్కువ సేపు పడుకుంటే సమస్య తీవ్రమవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి వాటితో ఉపశమనం కలగకపోతే వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లాలట. ఎక్స్రే వంటి పరీక్షలు చేసి కారణాలను తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు. తర్వాత సమస్యకు తగ్గ చికిత్స తీసుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
