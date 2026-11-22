చలికాలంలో "గొంతు నొప్పి" ఇబ్బందిపెడుతోందా? - ఈ ఆయుర్వేద ఔషధంతో తగ్గించుకోవచ్చు!
Ayurvedic Remedy for Throat Pain: వాతావరణ మార్పుల కారణంగా చలికాలంలో గొంతు నొప్పి సమస్య - ఆయుర్వేద ప్రకారం ఈ ఔషధంతో నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చట!
Published : November 22, 2026 at 11:20 AM IST
రోజురోజుకీ చలి ప్రభావం పెరుగుతోంది. ఇక చలికాలం అనగానే చాలా మందికి జలుబు కామన్. వారం రోజుల పాటు ఈ సమస్య ఉంటుంది. జలుబుకు తోడు గొంతు నొప్పి కూడా మొదలవుతుంది. గొంతులో గరగరగా ఉండి ఒకటే అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో తినడం, తాగడం కూడా కష్టమే. మరి, మీరు కూడా చలికాలంలో గొంతు నొప్పితో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఆయుర్వేదం ప్రకారం ఓ ఔషధాన్ని తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
చలికాలంలో గొంతు నొప్పికి కారణం: చలికాలంలో వాతావరణంలో వివిధ రకాల మార్పులు జరుగుతాయని.. ఈ మార్పుల కారణంగా హానికారక బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు గొంతులో తిష్ట వేసుకుంటాయని, ఫలితంగా గొంతంతా అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుందని ఆయుర్వేదిక్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు. దీని మూలంగా తినడం, తాగడం కష్టమవుతుందంటున్నారు. ఇక కొన్ని సార్లు నొప్పికి తోడు జ్వరం, నీరసం, ఆకలి లేకపోవడం, దగ్గు, గొంతు బొంగురు పోవడం, ముక్కు కారడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు. అయితే గొంతు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభించేందుకు ఈ ఔషధం మంచిగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. అది ఎలా చేసుకోవాలంటే,
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- లవంగాల చూర్ణం - 10 గ్రాములు
- తానికాయ పొడి - 10 గ్రాములు
- మిరియాల పొడి - 10 గ్రాములు
- కాచు - 30 గ్రాములు
- తుమ్మ బెరడు చూర్ణం - 30 గ్రాములు
- నీళ్లు - పావు లీటర్
తయారీ విధానం:
- ఈ ఔషధం తయారీకి ముందుగా పైన చెప్పిన పదార్థాలను విడివిడిగా మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పావు లీటర్ నీళ్లు పోయాలి. వాటర్లోకి తుమ్మబెరడు చూర్ణం వేసి బాగా కలిపి సిమ్లో పెట్టి నీళ్లు సగానికి అయ్యేవరకు కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- ఈలోపు ఇంకో గిన్నెలోకి కాచు పొడి, లవంగాల పొడి, మిరియాల పొడి, తానికాయ చూర్ణం వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నీళ్లు మరిగి సగానికి ఇంకినప్పుడు ఈ పొడులన్నీ వేసి దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు తీసి వేరే గిన్నెలోకి వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కుంకుడు గింజ పరిమాణంలో రౌండ్గా చేసుకోవాలి. ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని అలానే చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే గొంతు నొప్పికి ఔషధం రెడీ.
- ఎలా తీసుకోవాలంటే: గొంతు నొప్పి సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నవారు ఈ మాత్రలను మూడు పూటలా అంటే ఉదయం ఒకటి, మధ్యాహ్నం ఇంకోటి, రాత్రి మరోటి తీసుకుని నోట్లో వేసుకుని చప్పరించాలి. ఇలా గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గేవరకు తీసుకుంటూ ఉండాలని ప్రముఖ ఆయుర్వేదిక్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు:
కాచు: ఇది గొంతు నొప్పిని తగ్గించడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ. ఇందులోని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేయడంలో సహాయపడతాయని, అలాగే గొంతు నొప్పికి కారణమయ్యే ఇన్ఫెక్షన్ను తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇక కాచు గొంతులోని అదనపు శ్లేష్మాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
మిరియాలు: ఇందులోని పైపెరిన్ అనే సమ్మేళనం శక్తివంతమైన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని.. ఇది గొంతులోని వాపు, మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు.
లవంగాలు: లవంగాల్లోని యూజినాల్ అనే సమ్మేళనం శక్తివంతమైన యాంటీ సెప్టిక్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని.. ఇది గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను చంపి, ఇన్ఫెక్షన్ను తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే గొంతులోని వాపు, మంటను తగ్గించడంలో కూడా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉన్నా, "ఐ డ్రాప్స్"ను నెలలోపే ఉపయోగించాలా? - నిపుణుల సమాధానమిదే!
టూత్పేస్ట్లో ఉప్పు కాదు "ఫ్లోరైడ్" ఉండాలట! - ఎందుకు, ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలో తెలుసా?