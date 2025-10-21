"అధిక కొలెస్ట్రాల్"తో బాధపడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సహజంగానే అదుపులో!
సైలెంట్ కిల్లర్గా అధిక కొలెస్ట్రాల్ - ఈ ఆకులతో కంట్రోల్లో ఉంటుందంటున్న నిపుణులు
Published : October 21, 2025 at 5:17 PM IST
Ayurvedic leaves to lower cholesterol naturally : అధిక కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతున్న ఒక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్య. దీనిని తరచుగా 'సైలెంట్ కిల్లర్' అని కూడా అంటారు. ఇది గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్, ఇతర జీవక్రియ రుగ్మతల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆధునిక వైద్యంలో అనేక చికిత్సా ఎంపికలు ఉన్నప్పటికీ, కొలెస్ట్రాల్ నిర్వహణకు ఆయుర్వేదం సహజమైన, సంపూర్ణమైన విధానాన్ని అందిస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మీ రోజువారీ అలవాట్లలో కొన్ని ఆయుర్వేద ఆకులు చేర్చుకోవడం వల్ల సహజంగానే కొలెస్ట్రాల్ అదుపులో ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పొగాకు మానేయడం, సంతృప్త కొవ్వుల తీసుకోవడం తగ్గించడం, రక్తపోటు నియంత్రణ, ఆరోగ్యకరమైన శరీర బరువును నిర్వహించడం, క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామం చేయడం అనేవి అధిక కొలెస్ట్రాల్ను పరిష్కరించడానికి జీవనశైలి మార్పులు అవసరమని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే, ఆయుర్వేదంలో పేర్కొన్న అర్జున, తులసి, వేప, కరివేపాకు, మారేడు వంటి ఆకులు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను కూడా మెరుగుపరుస్తాయి. తద్వారా మొత్తం గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి.
కీళ్ల వాపుతో బాధపడుతున్నారా? - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవేనట!
తులసి ఆకులు : ఇవి ఆయుర్వేద వైద్యంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. ఇందులో యూజినాల్, ఉర్సోలిక్ ఆమ్లం లాంటి సమ్మేళనాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి లిపిడ్ల జీవక్రియను మెరుగుపరచడం ద్వారా రక్తంలో పేరుకుపోయే చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని అంటున్నారు. తులసి ఆకుల్లోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు లక్షణాలు కొలెస్ట్రాల్ ఆక్సీకరణం చెందకుండా కాపాడతాయని, దీంతో ధమనులలో ప్లేక్ ఏర్పడకుండా అడ్డుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు. తులసి ఒత్తిడిని తగ్గించే లక్షణాలు గుండె ఆరోగ్యానికి పరోక్షంగా సహాయపడతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటు స్థాయిలను పెంచుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కాలేయం విష పదార్థాలను తొలగించేందుకు మద్దతు ఇస్తుందని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుందని అంటున్నారు.
అర్జున ఆకులు : ఆయుర్వేదంలో అర్జున ఆకులను గుండె ఆరోగ్యానికి శక్తివంతమైన ఔషధంగా పరిగణిస్తారు. ఈ ఆకులలో ఫ్లేవనాయిడ్లు, సపోనిన్లు, టానిన్లు వంటి జీవ క్రియాశీలక సమ్మేళనాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని Indian Journal of Physiology and Pharmacology ప్రచురించింది. అలాగే మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో కూడా సహాయపడతాయని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా మొత్తం లిపిడ్ ప్రొఫైల్ను సమతుల్యం చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
అర్జున ఆకులు గుండె కండరాల పనితీరును మెరుగుపరచడంతో పాటు గుండెకు రక్త ప్రసరణను పెంచుతాయని అంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి ధమనుల గోడలను బలోపేతం చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. దీని యాంటీఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు రక్తనాళాలలో కొవ్వు ప్లేక్ ఏర్పడటానికి దారితీసే ఆక్సీకరణ నష్టాన్ని నిరోధించడంలో సహాయపడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. వీటిని టీ లేదా పొడి రూపంలో క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుందని, సరైన కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు.
వేప ఆకులు : వేప సంప్రదాయ భారతీయ వైద్యంలో ఒక మూలస్తంభం. ఈ ఆకుల్లో ఉండే నింబిన్ వంటి సమ్మేళనాలు అనేవి లిపిడ్ ప్రొఫైల్పై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలను తగ్గించడానికి సహాయపడతాయని అంటున్నారు. ఈ ఆకులు అధిక కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి కారణమయ్యే కఫ దోషాన్ని, రక్తంలో వేడిని పెంచే పిత్త దోషాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి సహాయపడతాయని సూచిస్తున్నారు.
వేపాకు కాలేయ పనితీరును మెరుగుపరచడానికి, శరీరంలోని విషపదార్థాలను తొలగించడానికి సహాయపడతాయని అంటున్నారు. ఫలితంగా, కొలెస్ట్రాల్ జీవక్రియ మెరుగ్గా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ఆకుల్లో శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉంటాయని, ఇవి రక్తనాళాల గోడలపై కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోవడాన్ని నిరోధిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
కరివేపాకు : కరివేపాకు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో చాలా సమర్థవంతంగా సహాయపడతాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఈ ఆకులో ఆల్కలాయిడ్స్, ఫినోలిక్ వంటి శక్తివంతమైన బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమ్మేళనాలు రక్తనాళాల్లో పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని అంటున్నారు. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కొలెస్ట్రాల్ ఆక్సీకరణం చెందకుండా నిరోధిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ ఆక్సీకరణ ప్రక్రియే గుండెపోటు, స్ట్రోక్కు దారితీసే ధమనుల అడ్డంకులకు ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుందని వెల్లడిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, యాంటీ డయాబెటిక్, జీర్ణక్రియ లక్షణాలు మెరుగైన జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి మరింత దోహదం చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఫినోలిక్ అధికంగా ఉండే కరివేపాకు పొడి సప్లిమెంటేషన్ డిస్లిపిడెమిక్ రోగులలో కొన్ని లిపిడ్ ప్రొఫైల్లను తగ్గించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని JSS Academy of Higher Education and Research అధ్యయనం పేర్కొంది.
మారేడు ఆకులు : మారేడు ఆకుల్లో ఉండే మార్మెలోసిన్, స్కిమ్మియానైన్ వంటి బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి కొలెస్ట్రాల్, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి సహాయపడతాయని అంటున్నారు. ఈ ఆకుల్లో ఉండే ఫైబర్ పేగులలో కొలెస్ట్రాల్తో బంధించి, అది రక్తంలోకి శోషించబడకుండా నిరోధిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. దీనివల్ల రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ ఆకుల్లో పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయని, ఇవి రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడానికి తోడ్పడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటు రెండూ గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయని వివరిస్తున్నారు.
అర్జున, తులసి, వేప, కరివేపాకు, మారేడు వంటి ఆయుర్వేద ఆకులు కాలేయ పనితీరుకు మద్దతు ఇవ్వడం, జీవక్రియను మెరుగుపరచడం, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించడం ద్వారా కొలెస్ట్రాల్ నిర్వహణకు సహజమైన విధానాన్ని అందిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సమతుల్య ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా శారీరక శ్రమ, ఒత్తిడి నిర్వహణతో గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే, ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మందులు తీసుకుంటున్నా వారు డాక్టర్ సలహా మేరకు వీటిని తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
పసిపిల్లలు అదే పనిగా ఏడుస్తున్నారా? - ఆకలితో పాటు ఇవి కూడా కారణాలేనట!
రోజువారీ అలవాట్లతో షుగర్ని నియంత్రించవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!