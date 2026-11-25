చలికాలంలో దగ్గు, జలుబుతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ "పథ్యాహారం" తీసుకుంటే సరి!
Ayurvedic Home Remedy for Cough and Cold: దగ్గు సమస్యకు ఆయుర్వేద ఔషధంతో పరిష్కారం - పిల్లలు, పెద్దలు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు!
Published : November 25, 2026 at 5:16 PM IST
దగ్గు, జలుబు వంటివి చాలా సాధారణ సమస్యలు. చలికాలం మొదలైందంటే మెజార్టీ పీపుల్ వీటితో బాధపడుతుంటారు. ఇక వింటర్లో ఇవి ఒక్కసారి ఎటాక్ అయితే అంత తొందరగా తగ్గవు. పైగా కఫం పేరుకుపోతుంది. ఏ పని చేయాలన్నా ఓపిక ఉండదు. కొన్నికొన్నిసార్లు దగ్గి..దగ్గి.. ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా కష్టం అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే దగ్గు, జలుబు నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చాలా మంది మందులు వాడుతుంటారు. అయితే వాటి అవసరం లేకుండా ఓ పథ్యాహారం తీసుకుంటే సరిపోతుందని ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు. మరి దగ్గు, జలుబును తగ్గించే ఆ ఔషధం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
దగ్గు, జలుబుకు కారణాలివే: చలికాలంలో దగ్గు, జలుబు ఎక్కువగా రావడానికి వాతావరణ మార్పులే ప్రధాన కారణమని డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు. కేవలం వాతావరణ మార్పులు మాత్రమే కాకుండా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండటం, సైనసైటిస్, అలర్జీలు, కఫ దోషం వంటి వాటి వల్ల కూడా చలికాలం రాగానే దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలు వ్యాపిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: దగ్గు, జలుబు వంటి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే కాలం మారిన వెంటనే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. అవేంటంటే..
- దగ్గు, జలుబు వంటి మొదలైనప్పుడు మాత్రమే కాకుండా చలికాలం మొదలైనప్పటి నుంచే గోరువెచ్చని నీటిని తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- చలికాలంలో వేడి పాలను తాగాలని సూచిస్తున్నారు. నార్మల్గా కాకుండా అందులో కొంచెం శొంఠి పొడి వేసి మరిగించి ఆ తర్వాత మిరియాల పొడి, బెల్లం వేసుకుని తాగినా మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
- కఫం పెరగకుండా ఉండే పదార్థాలను(తీపి, పులుపు) తీసుకోకూడదని సూచిస్తున్నారు.
- చలికాలంలో దగ్గు, జలుబుతో బాధపడేవారు పెరుగు మానేసి, దాని బదులు పల్చటి మజ్జిగ తీసుకోవాలంటున్నారు.
- మధ్యాహ్నం తిన్న తర్వాత నిద్రపోకూడదని, ఇది కఫం పెరిగేందుకు దోహదపడుతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి తిన్న తర్వాత నిద్రపోకుండా ఉండటమే మంచిదంటున్నారు.
- 3 లేదా 4 తులసి ఆకులను రోజూ తినడం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు.
దగ్గు, జలుబును తగ్గించే పథ్యాహారం:
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- వెదురు ఉప్పు - 80 గ్రాములు
- యాలకులు -40 గ్రాములు
- దాల్చిన చెక్క - 20 గ్రాములు
- పిప్పళ్లు - 10 గ్రాములు
- పటిక బెల్లం - 150 గ్రాములు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, పిప్పళ్లు, పటిక బెల్లాన్ని పైన చెప్పిన కొలతల ప్రకారం తీసుకుని విడివిడిగా మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఒక బౌల్లోకి వెదురు ఉప్పు, యాలకుల పొడి, దాల్చినచెక్క పొడి, పిప్పళ్ల చూర్ణం వేసి అన్నింటినీ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పటిక బెల్లం పొడి వేసి మరోసారి కలుపుకుంటే దగ్గు, జలుబును తగ్గించే ఔషధం రెడీ అయినట్లే.
ఎలా తీసుకోవాలి: దగ్గు, జలుబుతో బాధపడుతున్న వారు మూడు పూటలా ఈ ఔషధాన్ని తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఎంత పరిమాణంలో తీసుకోవాలి అంటే, అది వయసును బట్టి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పెద్దలతై 1 చెంచా, పిల్లలు అర చెంచా చొప్పున మూడు పూటలు తీసుకుని చేతిలో వేసుకుని నాలుకతో కొద్దికొద్దిగా చప్పరించుకుంటూ తినాలని ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు.
ప్రయోజనాలివే:
వెదురు ఉప్పు: దీనికి కఫ దోషాన్ని తగ్గించే గుణం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇంకా కఫాన్ని తగ్గించడంతో పాటు గొంతులో వచ్చే ఇబ్బందులను తొలగిస్తుందని అంటున్నారు.
పిప్పళ్లు: కారంగా ఉండే ఈ పిప్పళ్లు కఫాన్ని తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇది శరీరానికి వేడి చేయకుండా మంచి టానిక్లాగా పనిచేస్తుందని అంటున్నారు.
యాలకులు: దీనికి కఫ దోషాన్ని తగ్గించే గుణం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుుతున్నారు. ఇంకా గొంతులోని అలర్జీలను తగ్గిస్తుందని అంటున్నారు. దీంతో పాటు జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరుస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
దాల్చిన చెక్క: శరీరంలోని ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గించడంలో దాల్చిన చెక్క ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. కఫాన్ని తగ్గించడంతో పాటు జీర్ణశక్తిని పెంచుతుందని వివరిస్తున్నారు.
పటిక బెల్లం: ఇది తీయగా ఉన్నా.. గొంతులోని కఫాన్ని తగ్గించే గుణం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
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