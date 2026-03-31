ఆరోగ్యానికి అమ్మలాంటి "అవకాడో" - రోజూ తినడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో తెలిస్తే వదలరు!

Avocado Fruit (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 31, 2026 at 5:20 PM IST

Avocado Fruit Health Benefits : మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సమతలాహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చాలామంది శరీరానికి తగిన పోషకాలు అందాలని రోజు వివిధ రకాల ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటుంటారు. అయితే, అందులో అవకాడో ఒకటి. కానీ, చాలామంది దీన్ని ఎప్పుడో ఒకసారి తింటూ ఉంటారని, అలాకాకుండా డైలీ అవకాడో తినడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మిగిలిన అనేక పండ్లలా కాకుండా, అవకాడోలలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ముఖ్యంగా మోనోఅన్​శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో ఫైబర్, పొటాషియం, విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి మన సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు.

గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది : అవకాడోలో మోనోఅన్​శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, ముఖ్యంగా 'ఒలిక్ యాసిడ్' అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్​ను పెంచడంలో సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. క్రమం తప్పకుండా అవకాడోలను తీసుకోవడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ముప్పు తగ్గుతుందని Journal of the American Heart Association పేర్కొంది. అలాగే, అవకాడోలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుందట.

పచ్చి కూరగాయలు ఆరోగ్యానికి మంచివేనా? - అందులో ఏవి తినాలి? - ఏవి తినకూడదు?

బరువు నియంత్రణలో : బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తమ డైలీ డైట్​లో అవకాడోను చేర్చుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చట. ఇది వెయిట్​ లాస్ అవ్వడానికి చాలా బాగా తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, దీనిని తింటే త్వరగా కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుందట. ఫలితంగా, త్వరగా ఆకలి వేయదు. ఇందులో కార్బ్స్ కూడా తక్కువగానే ఉంటాయి.

జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది : అవకాడోలు సహజమైన పోషకవృద్ధి కారకాలుగా పనిచేస్తాయి. వీటిలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మనం తీసుకునే ఇతర ఆహారాల నుంచి శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ A,D,E,K వంటి కొవ్వులో కరిగే విటమిన్లను గ్రహించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ క్రమంలో అవకాడోలో దాదాపు 10 గ్రాముల పీచు పదార్థం ఉండటం వల్ల, ఇది పేగు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగడానికి తోడ్పడుతుంది. మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచుతుంది. అవకాడోలు తినే వారిలో విభిన్నమైన పేగు బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లు National Library of Medicine పేర్కొంది. ఇది మెరుగైన జీర్ణశక్తి, రోగనిరోధక శక్తి, వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందట.

యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు : దీర్ఘకాలిక మంట లేదా వాపు అనేది ఆర్థరైటిస్, గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్ వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. అవకాడోలో ఫైటోస్టెరాల్స్, కెరోటినాయిడ్స్, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వంటి సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని మంటను కలిగించే కారకాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అందువల్ల, క్రమం తప్పకుండా అవకాడోలను తీసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడంలో మేలు జరుగుతుంది.

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమతుల్యం చేస్తుంది : ఇతర పండ్లలా కాకుండా, అవకాడోలో చక్కెర శాతం తక్కువగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పీచు పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. ఇవి రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారంతో పాటు అవకాడోను తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నివారించవచ్చని National Library of Medicine పేర్కొంది. డయాబెటిస్ లేదా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నవారికి ఇది ఒక తెలివైన ఆహార ఎంపిక.

చర్మం, జట్టు, కంటి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది : అవకాడోలో లూటిన్, జియాక్సంతిన్, విటమిన్ ఇ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్, అకాల వృద్ధాప్యం నుంచి కాపాడతాయి. వీటిలోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు చర్మాన్ని మృదువుగా, తేమగా ఉంచుతాయి. ఈ క్రమంలో అవకాడోలను ఆహారంగా తీసుకోవడం లేదా చర్మానికి అప్లై చేయడం వల్ల చర్మం స్థితిస్థాపకత పెరుగుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. ముఖ్యంగా, విటమిన్ ఇ, జుట్టు మెరవడానికి, తల చర్మం పొడిబారకుండా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. మరోవైపు, లూటిన్, జియాక్సంతిన్ అనే రెండు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు : అవకాడోలో ఉండే ఫైటోకెమికల్స్, కెరోటినాయిడ్స్ వంటి సమ్మేళనాలు ప్రొస్టేట్, కోలన్ క్యాన్సర్ వంటి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ముప్పును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. వీటిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు కణాల డీఎన్​ఏ దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయట. ఈ క్రమంలో అవకాడోలు క్యాన్సర్​కు పూర్తి నివారణ కాకపోయినప్పటికీ, సమతులాహారంలో వీటిని భాగం చేసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలికంగా క్యాన్సర్​ నివారణకు తోడ్పడవచ్చు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

అతిగా తేన్పులు వస్తున్నాయా? - కారణాలతో పాటు తగ్గడానికి టిప్స్​ చెబుతోన్న నిపుణులు!

'మైగ్రెయిన్'​ వేధిస్తోందా? - ఈ చిన్న మార్పులతో తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి!

