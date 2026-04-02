మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
- ఆటిజం పిల్లల్లో తల్లిదండ్రుల పాత్ర కీలకం - వారిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలంటున్న నిపుణులు!
Published : April 2, 2026 at 4:24 PM IST
Autism in Children : పేరు పెట్టి పిలిచినా పలకకపోవడం, ఐ కాంటాక్ట్ సరిగా లేకపోవడం, వారి వైపు చూసి నవ్వినప్పుడు తిరిగి నవ్వకపోవడం వంటి లక్షణాలు ఆటిజం (Autism) సమస్య ఉన్న పిల్లల్లో కనిపిస్తుంటాయి. పిల్లలకు వయసుకు తగ్గట్టు మానసిక ఎదుగుదల లేకపోవడాన్ని 'ఆటిజమ్' అని పిలుస్తారు. ఇదొక నాడీ సంబంధ రుగ్మత అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆటిజం ప్రారంభ సంకేతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పిల్లల్లో ఆటిజం : ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ (ASD) అనేది పిల్లల సామాజిక నైపుణ్యాలు, కమ్యూనికేషన్, ప్రవర్తనపై ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీని లక్షణాలు అందరికీ ఒకేలాగా ఉండవని చెబుతున్నారు. అందుకే దీనిని 'స్పెక్ట్రమ్' అని పిలుస్తారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలలో ఆటిజం ప్రారంభ సంకేతాలను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. దీనికి సకాలంలో సరైన చికిత్స అందించడానికి, పిల్లల అభివృద్ధిలో గణనీయమైన మార్పు తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఎదుటివారి మాటల్నీ, హావభావాల్నీ అర్థం చేసుకోకపోవడం, మేధోవికాసం లేకపోవడం, చేసిన పనిని పదే పదే చేయడం, మాటలు మాట్లాడటంలో తడబాటు, ఉద్వేగాల్ని అదుపుచేయలేకపోవడం ఇలా అనేక సమస్యల్ని కలిపే ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ అంటారని National Institute of Mental Health పేర్కొంది.
మాటలు ఆలస్యంగా రావడం : పేరెంట్స్ ఫస్ట్ గమనించే మొదటి సంకేతాలలో ఒకటి మాటలు ఆలస్యంగా రావడం. ఆటిజం ఉన్న పిల్లలు పదాలను పలకడానికి లేదా వాక్యాలను ఉపయోగించడానికి ఇబ్బంది పడవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇతరులతో ఆశించిన విధంగా సంభాషించలేకపోవచ్చని అంటున్నారు.
ఐ కాంటాక్ట్ సరిగా లేకపోవడం : ఆటిజం ఉన్న పిల్లలు తరచూ ఇతరులతో కలవడానికి ఇబ్బంది పడతారు. వారు సరిగా కాంటాక్ట్ ఇవ్వలేకపోవడం, ఇతరులతో ఆడుకోవడంలో తక్కువ ఆసక్తిని చూపవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, సామాజిక సంకేతాలను అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడవచ్చంటున్నారు.
వారి ప్రవర్తన : చేతులను అటూ ఇటూ ఊపడం లేదా కొన్ని వస్తువులనే నిరంతరం చూస్తూ ఉండటం వంటి పునరావృత చర్యలు ఆటిజం ఉన్న పిల్లలలో సాధారణంగా కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ప్రవర్తనలు తరుచూ సెన్సరీ ప్రాసెసింగ్ డిజార్డర్కు సంకేతం కావచ్చని చెబుతున్నారు.
ఎలాంటి ఆసక్తి లేకపోవడం : ఆటిజం ఉన్న పిల్లలు ఒంటరిగా ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇతరులతో కలిసి ఆడుకోవడం లేదా బొమ్మలతో ఆడుకోవడానికి తక్కువ ఆసక్తిని చూపవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
సెన్సరీ సెన్సిటివిటీస్ : ఆటిజం ఉన్న చాలామంది పిల్లలు కాంతి, శబ్దాలు, స్పర్శ లేదా కొన్ని ఆహార పదార్థాల వాసనల వంటి ఇంద్రియ ప్రేరణల పట్ల అధిక సున్నితత్వాన్ని కలిగి ఉంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సున్నితత్వం వారిని తీవ్ర అసహనానికి లేదా ఆందోళనతో కూడిన ప్రవర్తనకు గురిచేస్తుందని అంటున్నారు.
పేరెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
ముందస్తుగా గుర్తించడం : పిల్లలలో ఆటిజం లక్షణాలను ముందుగా గుర్తించినట్లయితే.. వ్యాధి నిర్ధారణ, చికిత్స చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఎంత త్వరగా వ్యాధిని గుర్తిస్తే, అంత త్వరగా వారు సామాజిక నైపుణ్యాలు, కమ్యూనికేషన్, వారి అభివృద్ధిని మెరుగుపరచుకోవడానికి సహాయపడే థెరపీల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ రుగ్మతకు చికిత్స లేదని, కానీ ప్రీస్కూల్ సంవత్సరాల్లోనే చికిత్స పొందడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఉన్న చాలా మంది పిల్లల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పు వస్తుందని mayoclinic పేర్కొంది
ఓపికగా ఉండటం : ఆటిజం ఉన్న పిల్లలకు ప్రత్యేక విద్యా వ్యూహాలు, థెరపీలు అవసరం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, తల్లిదండ్రులు ఓపికగా ఉండటం, క్రమబద్ధమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడం, నిపుణుల మార్గదర్శకత్వాన్ని పొందడం చాలా ముఖ్యమని సలహా ఇస్తున్నారు. ASD ఉన్న పిల్లలలో బలహీనత స్థాయిలను తగ్గించడంలో ఆటల వినియోగం ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని BMC పేర్కొంది.
థెరపీలు : అప్లైడ్ బిహేవియర్ అనాలిసిస్ (ABA), స్పీచ్ థెరపీ, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ వంటి వివిధ రకాల చికిత్సలు పిల్లల నైపుణ్యాలను, జీవన నాణ్యతను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో పిల్లలలో ఆటిజం ప్రారంభ సంకేతాలను గుర్తించడం, సకాలంలో స్పందించడం, వారి ఎదుగుదల, అభివృద్ధికి బలమైన పునాది అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పేరెంట్స్ ఈ విషయంపై అవగాహన పెంచుకోవాలంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
