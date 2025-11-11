ETV Bharat / health

డిప్రెషన్ మందులు వాడుతూ మద్యం సేవిస్తున్నారా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

డిప్రెషన్ తగ్గటానికి మందులు వాడుతున్నారా? - మద్యం జోలికి వెళ్లొద్దని నిపుణుల సూచన!

Depression
Depression (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 11, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Medication to Reduce Depression : ఇతరులతో చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడని ఆరోగ్య సమస్యల్లో డిప్రెషన్ ఒకటి. దీని బారిన పడినవారు బయటపడడం అంత సులభం కాదు. ఆత్మహత్యకు దారి తీసే ముఖ్య కారణాల్లో డిప్రెషన్ ఒకటి. దీని నుంచి బయటపడడానికి కొంతమంది యాంటీ డిప్రెసెంట్ మందులు వాడుతున్నారు. అయితే, మద్యం జోలికి వెళ్లొద్దని డాక్టర్లు సూచిస్తుంటారు. ఎందుకంటే, మద్యంతో మందుల ప్రభావం తగ్గిపోవడంతో పాటు నిద్ర సైతం దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా సమస్య మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదమూ ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. మరి, మద్యం అనేది డిప్రెషన్ మందులను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Depression
డిప్రెషన్ (Getty Images)

డిప్రెషన్​ను తగ్గించే యాంటీ డిప్రెసెంట్ మందులు మెదడులో నెమ్మదిగా, స్థిరంగా మార్పులను కలుగజేయటం ద్వారా దిగులు, నిరాశ తగ్గటానికి తోడ్పడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మద్యం ఈ మార్పులన్నింటినీ చెరిపేస్తుందంటున్నారు. సాధారణంగా మద్యం మెదడులో పెద్దఎత్తున మార్పులకు దారితీస్తుందని, దీన్ని పెద్ద అల వంటిదని తెలియజేస్తున్నారు. పెద్ద అల చిన్న అలల గుర్తులను ఎలాగైతే చెరిపేస్తుందో, అలాగే మద్యం కుంగుబాటు మందుల సానుకూల మార్పులను వెనక్కి నెట్టేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. దీంతో డిప్రెషన్ పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికి వస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఆల్కహాల్ యాంటిడిప్రెసెంట్స్ దుష్ప్రభావాలను పెంచుతుందని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. ఆందోళన, నిద్ర, నొప్పికి సంబంధించిన ఇతర మందులు కూడా ఆల్కహాల్‌తో తీసుకున్నప్పుడు సమస్యలను కలిగిస్తాయని తెలిపింది.

చిన్న చిన్న వాటికే భయపడుతున్నారా? - ఈ సలహాలు పాటిస్తే ఫోబియా నుంచి బయటపడవచ్చట!

alcohol
మద్యం (Getty Images)

మందు ప్రభావం తగ్గుముఖం : మద్యంతో మెదడు, శరీరంలో పనుల వేగం మందగిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే మద్యం తాగినప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడంతో పాటు సమన్వయం లోపిస్తుందని చెబుతున్నారు. కుంగుబాటులోనూ దాదాపు ఇలాంటివే కనిపిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. యాంటీ డిప్రెసెంట్ మందులు ఈ ప్రభావాలను తగ్గించి, జబ్బు నయం కావటానికి నయం కావటానికి తోడ్పడతాయని వివరిస్తున్నారు. అయితే, మద్యం మందులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుందని, దీంతో మందుల పనితీరు కుంటుపడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. పైగా ఇది ఎక్కువ కాలం కొనసాగొచ్చని అంటున్నారు. ఎంత తాగారనేదాన్ని బట్టి మద్యం ప్రభావాలు కొద్ది రోజులు వరకూ కొనసాగుతూ వస్తాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా మెదడులో మార్పులను కలగజేస్తూనే ఉంటాయన్నారు. మందులు తీసుకుంటున్నప్పుడు మద్యం తాగడం మంచిది కాదని Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది. మద్యం మగతను పెంచుతుందని, ఇది నిద్ర మాత్రల ప్రభావంతో పాటు యాంటీ హిస్టామైన్లు, యాంటీ డిప్రెసెంట్లు, యాంటీ యాంగ్జైటీ మందులపై దుష్ప్రభావాలు ఉంటాయని తెలిపింది.

నిద్ర అస్తవ్యస్తం : మద్యంతో నిద్రమత్తు మంచుకొస్తుండటం అపోహే అంటున్నారు నిపుణులు. ఇది కంటి నిండా నిద్ర పట్టకుండా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. కుంగుబాటు తగ్గటానికి ప్రయత్నించేటప్పుడు తగినంత నిద్ర పోవటం చాలా కీలకమని తెలియజేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కుంగుబాటుతో నిద్ర, మెలకువల చక్రాన్ని మద్యం అస్తవ్యస్తం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, మూడ్ నియంత్రణలో ఉండటానికి, జ్ఞాపకశక్తికి, మెదడు సరిగా పనిచేయటానికి తోడ్పడే గాఢ నిద్రను మద్యం అణచివేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా కుంగుబాటు మందుల ప్రభావమూ తగ్గుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అధిక మొత్తంలో మద్యం సేవించే వ్యక్తుల్లో నిద్ర నాణ్యత తక్కువగా ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

Medication
మందులు (Getty Images)

ప్రమాదకర పరిణామాలు : సాధారణ మందులు ఆల్కహాల్‌తో ప్రమాదకరమైన మార్గాల్లో సంకర్షణ చెందే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయని National Institute of Health అధ్యయనం పేర్కొంది. కుంగుబాటుకు వాడే మందులు, ముఖ్యంగా మోనోఅమైన్ ఆక్సిడేజ్ ఇన్​ హిబిటార్(ఎంఏఓఐ) రకానికి చెందినవి వేసుకునే వారిలో మద్యం తీవ్ర దుష్ప్రభావాలకు దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి మద్యంతో చర్య జరపటం వల్ల ఉన్నట్టుండి రక్తపోటు బాగా పెరిగిపోవచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి ఎంఏఓఐ రకం మందులు వేసుకుంటుంటే మద్యానికి దూరంగా ఉండటమే ఉత్తమని సూచిస్తున్నారు. సెలెక్టివ్ సెరటోనిన్ రీఅప్​టేక్ ఇన్​హిబిటార్(ఎస్​ఎస్ఆర్) రకాలకు చెందినటువంటి మందులు మద్యంతో అంత తీవ్రంగా చర్య జరపవని తెలియజేస్తున్నారు. అయినా కూడా వీటిని మద్యంతో కలవకుండా చూసుకోవటమే మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఈ గింజది "తోటకూర ఫ్యామిలీ" - చలికాలంలో ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటున్న నిపుణులు!

చక్కెర తినడం మానేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలకు అవకాశం ఇచ్చినట్టే!

TAGGED:

MEDICATION MANAGEMENT TIPS
HARMFUL ALCOHOL WITH MEDICINE
MEDICATION TO REDUCE DEPRESSION
డిప్రెషన్ మందులకు మద్యం దెబ్బ
ANTIDEPRESSANTS AND ALCOHOL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.