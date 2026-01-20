ETV Bharat / health

చిన్న చిన్న విషయాల్లోనూ కోపం వస్తుందా? - నియంత్రణకు నిపుణులు చెప్తున్న టిప్స్!

కోపం తగ్గించుకోవాలంటే - జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాల్సిన అవసరముందంటున్న నిపుణులు

angry person
angry person (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 20, 2026 at 3:30 PM IST

4 Min Read
Anger and how to deal with it : స్వతహాగా శాంత స్వభావి అయినా, ఒక్కోసారి పట్టలేనంత కోపం వచ్చేస్తుంది. ఆ బలహీన క్షణమే బంధాలను బీటలువారుస్తుంది. తర్వాత 'అరే ఇలా చేశానేమిటి?' అని పశ్చిత్తాపడ్డా ఫలితం ఉండదు. వాస్తవానికి, కోపం అనేది మనిషిలో సహజంగా ఉన్న స్వీయ రక్షణకు (Self protection) సంబంధించిన ఒక భావోద్వేగం. అయితే, క్షణికావేశానికి వెనక మెదడులోని 'సహజ హెచ్చరిక వ్యవస్థ'(Amygdala) పనితీరు ప్రధాన కారణం. లోపం పేరుకుపోయిన ఒత్తిడి, అణచివేసిన భావోద్వేగాల ఫలితంగా తీవ్రమైన కోపం వచ్చేస్తుంది. ఇవే కోపానికి ప్రధాన కారణమంటున్నారు నిపుణులు. లోపలి ఒత్తిడులను గుర్తించి, భావోద్వేగాలను సమయానికి వ్యక్తపరచడం ద్వారా, తీవ్ర కోపాన్ని నియంత్రించడం సాధ్యమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

angry person
angry person (Getty Images)

కోపం రకరకాలు :

ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ : భావోద్వేగాలపై నియంత్రణ కోల్పోవడం కచ్చితంగా ఒక రకమైన మానసిక స్థితే. మత్తుపదార్థాలు, ఆల్కహాల్ వినియోగిస్తున్న వారిలో ఇది తీవ్రంగా కనిపిస్తుంది.

టెంపోరల్ లోబ్ ఎపిలెప్సీ : మెదడులో ఇలాంటి సమస్య ఉన్నవారికి ఉన్నట్టుండి కోపం, ఉద్రేకం వస్తుంది. దీనికి ఇప్పుడు మంచి మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఎక్స్​ప్లోజివ్ మూడ్ డిజార్డర్ : వీళ్లకు ఆయా సందర్భాల్లో తీవ్ర కోపం వస్తుంటుంది. ప్రధానంగా, అభిప్రాయ భేదాలు దీనికి కారణం. భార్యాభర్తలు, పేరెంట్స్ - పిల్లలు, బాస్ - ఉద్యోగులు మధ్య ఇది ఎక్కువ.

హైపర్ థెర్మిక్ పర్సనాలిటీ : అంటే ముక్కోపి మనస్తత్వం. ఎందుకొచ్చిందిరా బాబూ అని వీళ్లకు అందరూ దూరంగా ఉంటారు.

తక్కువ టైంలో ఎక్కువగా నీరు తాగుతున్నారా? - ఇలా తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

కోపమెందుకు? :

  • కోపం అనేది ఓ రక్షణాత్మక భావోద్వేగం. ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు శరీరానికి అదనపు శక్తిని అందిస్తూ, 'అడ్రినలిన్' వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుంది
  • మెదడులోని సహజ హెచ్చరిక వ్యవస్థ అయిన 'అమిగ్డాలా' ఏదైనా ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన వెంటనే, 'ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్' ప్రతిచర్యను ప్రారంభిస్తుంది.
  • ప్రమాదం, అన్యాయం అనిపించిన క్షణంలో మెదడులోని 'పోరాడే' ప్రతిచర్యను అమిగ్డాలా ప్రేరేపిస్తుంది.
  • ఈ ప్రక్రియలో తర్కబద్ధమైన ఆలోచనలకు, స్వీయ నియంత్రణకు బాధ్యత వహించే 'ప్రీ ఫ్రంటల్ కార్టెక్స్' పనిచేయక ముందే ప్రతిచర్య వచ్చేస్తుంది. దీనినే శాస్త్రవేత్తలు 'ఎమోషనల్ హైజాకింగ్' అంటారు.
  • బాధ, భయం, నిరాశ, బాధ్యత, తదితర ఒత్తిడులను లోపలే దాచుకోవడం వల్ల అవి లోపల పెరుగుతుంటాయి. చిన్న సంఘటన జరిగినా, అవి ఒక్కసారిగా 'ఉప్పొంగి' కోపంగా బయటపడతాయి.
  • ఇక నిద్రలేమి, ఆకలి, హార్మోన్ల మార్పులు వంటి అంశాలు కూడా భావోద్వేగ నియంత్రణను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి.
  • చిన్నప్పటి నుంచి కోపాన్ని దూకుడుగా వ్యక్తపరిచే వాతావరణంలో పెరగడం, లేదా గతంలో ఎదురైన మానసిక గాయాలు (ట్రామా), తదితర అంశాలన్నీ కోపాన్ని ఒక 'డిఫాల్ట్' ప్రతిచర్యగా మెదడులో స్థిరపరుస్తాయి.
  • చిన్న అసౌకర్యాన్నే వ్యక్తిగత అవమానంగా లేదా ఉద్దేశపూర్వక దూషణగా భావిస్తే, కూడా కోపం వచ్చే అవకాశం మరింత ఎక్కువ.
angry person
angry person (Getty Images)

ఎప్పుడు ఎక్కువ :

  • పనులు ఆలస్యమవడం
  • టెక్నాలజీ పనిచేయకపోవడం
  • అలసటలో ఉన్నప్పుడు చిన్న ఇబ్బందులు
  • అవమానించారనే భావన. రోజూవారీ అలవాట్లలో మార్పులు

అనర్థాలున్నాయ్ :

  • మానవ సంబంధాలు దెబ్బతినడం
  • రక్తపోటు, తలనొప్పి, జీర్ణ సమస్యలు
  • మానసిక అనారోగ్యం
  • వర్క్​ప్లేస్​లో సమస్యలు
  • ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం
  • అనవసరంగా కోపం వచ్చే వాళ్లుకు కరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ (CHD) ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. అంతే కాకుండా కోపం అనేది నిద్రలేమి సమస్యకూ దారి తీస్తుందని Better Health అధ్యయనం తెలిపింది.

తీవ్ర కోపానికి కారణాలను గుర్తించి, ఆయా సందర్భాలకు తగ్గట్టుగా సైకోథెరపీ చేస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది. సాధారణంగా ఎక్కడో ఏదో సందర్భంలో ఎవరి మీదో వచ్చిన కోపాన్ని, ఇంకెక్కడో మరో సందర్భంలో ఇంకెవరి మీదనో తీర్చుకుంటారు. ఆఫీసులో వచ్చిన కోపాన్ని, బాస్, కొలీగ్ ఏమీ అనలేక, ఇంటికొచ్చి భార్యాపిల్లల మీద అరుస్తుంటారు. ఇవన్నీ కూడా మానసిక థెరపీలో నయం చేయొచ్చు. భార్యాభర్తల మధ్య శారీరక సఖ్యత లేకపోయినా కూడా, ఆ విషయాన్ని పరోక్షంగా కోపం రూపంలో చూపిస్తుంటారు. దీనికి కూడా కౌన్సెలింగ్ అవసరం. రోజూ వజ్రాసనంలో ప్రాణాయామం, ధ్యానం చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది. 20 నిమిషాల పాటు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్​సైజులు చేయాలి. - డాక్టర్ జి. ప్రసాద్​రావు, సీనియర్ సైకియాట్రిస్ట్

angry person
angry person (Getty Images)

అధిగమించడం ఇలా? :

  • కోపం వచ్చిన వెంటనే 1-50 వరకూ అంకెలు నెమ్మదిగా లెక్కించాలి.
  • కొద్ది నిమిషాల పాటు గట్టిగా శ్వాస తీసుకోవాలి.
  • ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్లు తాగాలి.
  • ఈ సమయంలో కాసేపు మౌనంగా ఉండాలి.
  • మనసును మరో అంశం వైపునకు మళ్లించాలి. నచ్చిన సంగీతం వినాలి.
  • వీలైతే ఆ ప్రదేశం నుంచి కొద్దిసేపు పక్కకు వెళ్లాలి.
  • ఇప్పుడు వెంటనే కోపాన్ని తగ్గించే ఔషధాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒక మాత్రను నాలుక కింద పెట్టుకుంటే వెంటనే 5-10 నిమిషాల్లో శాంతిస్తారు.
  • సైకోథెరపీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
  • కోపంలో ఉన్నప్పుడు, ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

