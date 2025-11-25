ETV Bharat / health

రోజంతా అలసటగా అనిపిస్తుందా? - అయితే మీలో 'ఆ సమస్య' ఉండొచ్చంటున్న నిపుణులు!

రక్తహీనతతో అనారోగ్య సమస్యలు - రోజు వారీ ఆహారంలోనే పరిష్కార మార్గాలు

anemia fatigue
anemia fatigue (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 25, 2025 at 9:37 AM IST

5 Min Read
Anemia Causes and Dietary Changes : మన శరీరంలో రక్తం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రక్తంలో ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా అది పెను ప్రమాదంగా మారే అవకాశం ఉంది. శరీరంలో తగినంత రక్తం లేకపోతే దానిని ఎనీమియా అంటారు. మన దేశంలో ఎనీమియా తరచూ చూస్తుంటాం. దీనికి వయసు, జాతి, లింగభేదం అంటూ ఎలాంటి తేడా లేదు. కాకపోతే ఐదేళ్లలోపు పిల్లల్లో, ముఖ్యంగా రెండేళ్లలోపు శిశువుల్లో, రజస్వల ఆరంభమైన అమ్మాయిల్లో, మహిళల్లో, వృద్ధుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. కొందరిని పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టకపోవచ్చు గానీ కొందరికి తీవ్రంగా పరిణమించొచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రక్తహీనతకు కారణాలు, లక్షణాలు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Blood transfusion
రక్తం ఎక్కించటం (Getty Images)

ఏంటీ సమస్య? : రక్తంలో ఎర్ర రక్తకణాలు ఉండాల్సిన దాని కన్నా తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎనీమియా తలెత్తుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మన శరీరంలో ఆక్సిజన్, కార్బన్‌ డయాక్సైడ్‌ వాయువుల మార్పిడిలో హిమోగ్లోబిన్‌ అనే ప్రొటీన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఆక్సిజన్‌ను సంగ్రహించి, రక్తం ద్వారా అవయవాలకు చేరవేస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఊపిరితిత్తులను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతూ, వివిధ భాగాలకు ఎర్ర రక్తకణాలు మోసుకెళ్లుతాయని పేర్కొంటున్నారు. వీటి సంఖ్య తగ్గితే శరీరానికి ఆక్సిజన్‌తో కూడిన రక్తం తగినంత అందదని వివరిస్తున్నారు. ఇది అలసట, బలహీనతకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ప్రభావం ఎక్కువే : ఐరన్‌ లోపంతో తలెత్తే ఎనీమియా మూలంగా పిల్లల్లో విషయగ్రహణ, తెలివి తేటలు, ఎదుగుదల కుంటుపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. పెద్దవారిలో పని సామర్థ్యం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. శైశవంలో, బాల్యంలో ఎనీమియా ప్రభావాలు చాలా అధికంగా ఉంటాయంటున్నారు. గర్భిణుల్లోనైతే గర్భం నిలవకపోవటం, ముందే కాన్పవ్వటం, తక్కువ బరువు బిడ్డలు పుట్టటం వంటి సమస్యలూ ఎదురవుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

మరణించినా జీవించవచ్చు! - అవయవదానం చేయాలంటే పేర్లు ఎలా నమోదు చేసుకోవాలో తెలుసా?

సంకేతాలు-లక్షణాలు : సాధారణంగా ఎనీమియా లక్షణాలు క్రమంగా ముదురుతూ వస్తుంటాయి. సమస్య తీవ్రతను బట్టి ఇవి రకరకాలుగా బయటపడుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • స్వల్ప రక్తహీనతలో : నీరసం, నిస్సత్తువ, చర్మం పాలిపోవటం, నాలుక తెల్లగా అవటం, కనురెప్ప లోపలి భాగం తెల్లగా అవటం, నోట్లో పుండ్లు, నాలుక మంట, పెదాల చివర్లు పగలటం, పెదాలు ఉబ్బటం, జుట్టు రాలటం, వెంట్రుకలు కళ తప్పటం, ఏకాగ్రత లోపించటం, చిరాకు, కోపం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
  • మధ్యస్థ రక్తహీనతలో : ఎక్కువగా దాహం వేయటం, చెమటలు పట్టటం, బలహీనత, తల తేలిపోవటం, నాడి వేగంగా కొట్టుకోవటం, శ్వాస వేగంగా తీసుకోవటం.
  • తీవ్ర రక్తహీనతలో : వ్యాయామం చేస్తున్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయటం, ఆయాసం, మెదడు దెబ్బతినటం, గుండె లయ తప్పటం, గుండె కొట్టుకునేటప్పుడు గొణిగినట్టు చప్పుడు వినిపించటం, గుండె పెద్దగా అవ్వటం, గుండె వైఫల్యం, విచారం, శక్తి సన్నగిల్లటం, తరచూ మూడ్‌ మారటం.
Being tired
అలసిపోవడం (Getty Images)

కారణాలేంటి :

రక్తకణాల ఉత్పత్తి తగ్గటం: బడికి వెళ్లే వయసు పిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధుల్లో తలెత్తే ఎనీమియాకు ప్రధాన కారణం ఇదే. ఆరోగ్యకరమైన రక్తం ఉత్పత్తి కావటానికి హార్మోన్లు, ముఖ్యంగా ఎర్ర కణాల ఉత్పత్తిని పెంచే ఎరిత్రోపాయిటిన్‌ సమతులంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. అలాగే ఐరన్, విటమిన్‌ బి12, ఫోలేట్, విటమిన్‌ సి, కొన్ని ఖనిజాలు, ప్రొటీన్‌ కూడా అవసరమంటున్నారు. ఇవి తినే ఆహారం నుంచే లభిస్తాయని, అందువల్ల ఇలాంటి పోషకాలతో కూడిన సమతులాహారం తినటం ముఖ్యమని పేర్కొంటున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 6–59 నెలల వయస్సు గల పిల్లలలో 40%, గర్భిణీలలో 37%, 15–49 సంవత్సరాల వయస్సు గల మహిళలలో 30% మంది రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారని WHO అధ్యయనం పేర్కొంది.

రక్తకణాల విచ్ఛిన్నం : ఎర్ర రక్తకణాలు సగటున 120 రోజుల వరకు జీవిస్తాయని, ఆ తర్వాత చనిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, కొన్నిసార్లు శరీరం వీటిని పరిపక్వం కాకముందే, జీవనకాలానికి ముందే నిర్మూలించొచ్చని అంటున్నారు. ఇందుకు ల్యూపస్‌ వంటి ఆటోఇమ్యూన్‌ జబ్బులు, హెపటైటిస్, మలేరియా వంటి ఇన్‌ఫెక్షన్లు, ప్లీహం పెద్దగా అవ్వటం, కొన్నిరకాల మందుల వంటివి కారణం కావొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. కొందరికి సికిల్‌సెల్, థలసీమియా వంటి జబ్బులతోనూ ఎర్ర కణాలు త్వరగా క్షీణించొచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు.

అతిగా రక్తస్రావం: గాయాలు, శస్త్రచికిత్సలు, తరచూ ముక్కు నుంచి రక్తం రావటం, అల్సర్లు, పెద్దపేగులో పిలకలు, రుతుస్రావం ఎక్కువగా అవటం, కాన్పు, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లలో రక్తస్రావం అవుతుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఎర్ర కణాల సంఖ్యా తగ్గుతుందని, ఫలితంగా ఐరన్‌ మోతాదులూ పడిపోతాయని అంటున్నారు. తగినంత ఐరన్‌ లేకపోతే ఎర్ర కణాల ఉత్పత్తి తగ్గుతుందని, చివరికి రక్తహీనతకు దారితీస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

నులి పురుగులు: పిల్లల్లోనే కాదు, పెద్దవారిలోనూ పేగుల్లో నులి పురుగులు ఉంటాయని, ఇవి రక్తాన్ని పీల్చుకొని జీవిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా రక్తం తగ్గిపోయి, ఎనీమియాకు దారితీస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

  • గాలిలో కలిసే పురుగు మందులు, రసాయనాల వంటి విషతుల్యాలు కొన్నిసార్లు ఎనీమియాకు కారణమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని పదార్థాలు, చలి వాతావరణాలు కూడా ఎనీమియాకు దారితీయొచ్చని, కాబట్టి ఇలాంటి ప్రేరకాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
Fruits and vegetables
పండ్లు, కూరగాయలు (Getty Images)

నిర్ధారణ ఎలా? : ఎనీమియా అనుమానిత లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు డాక్టర్లు సంపూర్ణ రక్తపరీక్ష చేసి, సమస్యను నిర్ధారిస్తారు. హిమోగ్లోబిన్‌ మోతాదులు పురుషులలో 12 గ్రాములు, మహిళలలో 11 గ్రాముల కన్నా తగ్గితే ఎనీమియాగా నిర్ధారిస్తారు. ఎనీమియా ఏ రకానికి చెందింది, ఎంత తీవ్రంగా ఉందో తెలుసుకోవటానికి ఇతరత్రా పరీక్షలు కూడా అవసరమవుతాయి.

చికిత్స - నివారణ : ఐరన్‌ లోపం, విటమిన్‌ బి12 లోపంతో తలెత్తే ఎనీమియాకు సాధారణంగా ఆహార మార్పులు, పోషకాల మాత్రలు, ఇంజెక్షన్లతో చికిత్స చేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తొలిదశలోనే ఆరంభిస్తే తేలికగా నయమవుతుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐరన్‌ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండే ఆకుకూరలు, పప్పులు, బెల్లం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, విటమిన్‌ బి12తో కూడిన మాంసం, పాలు, పెరుగు వంటివి ఎక్కువగా తినాలని పేర్కొంటున్నారు. వీటితో పాటు బత్తాయి, నారింజ, జామ, పుచ్చకాయ, స్ట్రాబెర్రీ, నిమ్మ, ఉసిరి, టమోటాల్లో విటమిన్‌ సి ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఇది ఐరన్‌ శోషణకు తోడ్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. లిమా బీన్స్, పచ్చి బఠానీలు వంటి చిక్కుళ్లు తీసుకోవాలని hopkinsmedicine.org అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే, ఆకుకూరలు, వేరుశనగ, దంపుడు బియ్యంతో ఫోలిక్‌ యాసిడ్‌ లభిస్తుందని, ఇవి చికిత్సగానే కాకుండా నివారణకూ ఉపయోగపడతాయి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

