స్వచ్ఛమైన గాలితో 'షుగర్ లెవల్స్' కంట్రోల్! - అమెరికా శాస్త్రవేత్తల లేటెస్ట్ అప్డేట్!
Fresh Air Affects Blood Sugar : ఇంట్లో 'ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్' ఉంటే బ్లడ్ షుగర్ తగ్గుతుందా? - సరికొత్త పరిశోధన వివరాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 4:56 PM IST
రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం కారణంగా మనం పీల్చే గాలిలో కూడా నాణ్యత పూర్తిగా కరవు అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది స్వచ్ఛమైన గాలి కోసం ఇళ్లలో ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అయితే, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ల వల్ల కేవలం శ్వాసకోశ సమస్యలే కాకుండా, రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయని అమెరికా శాస్త్రవేత్తల తాజా పరిశోధనలో తేలింది. ఇంతకీ, స్వచ్ఛమైన గాలికి, చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి? ఈ పరిశోధనలో వెల్లడైన మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లో ముఖ్యంగా పడక గదిలో గాలిలోని ధూళి రేణువులను శుభ్రపరిచే పోర్టబుల్ ఎయిర్ ఫిల్టర్లు లేదా ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లను ఉపయోగించడం వల్ల ప్రీడయాబెటిస్ ఉన్నవారి రక్తంలో చక్కెర స్థాయి నియంత్రణలో ఉంటుందని అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు జరిపిన ఒక పరిశోధనలో వెల్లడైంది. ఈ కొత్త అధ్యయనం 'అమెరికన్ హార్ట్ జర్నల్'లో ప్రచురితమైంది. ఈ అధ్యయనం ప్రకారం, బెడ్రూమ్లో వాయు కాలుష్యం తగ్గించడానికి పోర్టబుల్ ఫిల్టర్లను యూజ్ చేయడం వల్ల ప్రీడయాబెటిస్ బాధితుల రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ సడన్గా పెరగకుండా అదుపులో ఉంటాయని తేలింది.
అమెరికాలోని న్యూయార్క్ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు ధమనుల్లో కొలెస్టరాల్ చేరే సమస్య(అథెరోస్క్లెరోసిస్) లేని 150 మందికి పైగా ప్రీడయాబెటిక్ పురుషులు, మహిళలపై ఈ రీసెర్చ్ నిర్వహించారు. ప్రీడయాబెటిస్ స్టేజ్ గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందన్నది తెలిసిందే. రోజువారీగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల్లో వచ్చే హెచ్చుతగ్గులు ఈ పరిస్థితిని మరింత పెంచుతాయి. ముఖ్యంగా వాయు కాలుష్యం ప్రీడయాబెటిస్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు దారితీస్తుందని చెబుతున్నారు శాస్త్రజ్ఞులు.
ఇంట్లో, ముఖ్యంగా బెడ్రూమ్లో స్వచ్ఛమైన గాలి వీచే ఏర్పాటు ప్రీడయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఉదయాన్నే రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరగకుండా స్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి సహాయపడుతుందని న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ షారీన్ ఎల్. విట్కాప్ పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, మెడిసిన్తో పాటు హెపా ఫిల్టర్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడం గుండె, జీవక్రియ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సులభమైన, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మార్గమని ఆమె తెలిపారు.
ఈ పరిశోధనలో భాగంగా సగం మంది తమ బెడ్రూమ్లో నిజమైన ఎయిర్ ఫిల్టర్లతో, మిగిలిన సగం మంది గాలిని శుభ్రపరచని నకిలీ ఫిల్టర్లతో ఒక నెల రోజులు నిద్రించారు. నిజమైన ఫిల్టర్లు ఏర్పాటు చేసిన రూమ్లో హానికరమైన సూక్ష్మ రేణువుల స్థాయిలు 36 శాతం మేరకు తగ్గాయని పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఈ అధ్యయనంలో పాల్గొన్నవారందరూ 'నిరంతర గ్లూకోజ్ నిఘా సాధనాన్ని' ధరించడం ద్వారా తమ రోజువారీ చక్కెర స్థాయిల్లో వచ్చే మార్పులను నమోదు చేశారని తెలిపారు.
స్వచ్ఛమైన గాలి వల్ల ప్రతిరోజూ రక్తంలో సంభవించే చక్కెర స్థాయిల హెచ్చుతగ్గులు కంట్రోల్లో ఉండటంతోపాటు మార్నింగ్ టిఫిన్ తర్వాత నమోదయ్యే చక్కెర స్థాయి పెరుగుదల తగ్గిందని కనుగొన్నారు. గాలి నాణ్యత తగ్గడం ఊపిరితిత్తులకే కాకుండా గుండె, జీవక్రియ ఆరోగ్యానికీ ముప్పు అని న్యూయార్క్ విశ్వవిద్యాలయ నిపుణులు జోనాథన్ న్యూమాన్ తెలిపారు. వైద్యులు తమ రోగుల ఆరోగ్య నిర్వహణలో ఇంట్లోని గాలి నాణ్యతనూ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు జరిపిన ఈ రీసెర్చ్ సూచిస్తోంది.
పరిశోధనలు :
https://www.medrxiv.org/content/10.64898/2026.05.29.26354420v1
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