అన్నీ మర్చిపోతున్నారా? - ప్రతీది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నిపుణుల సలహాలివే!

సరైన జీవన శైలి అలవర్చుకోవాలి - కొన్ని అలవాట్లతో మతిమరుపు తీవ్రత తగ్గిపోతుందట!

Dementia
Dementia (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 31, 2025 at 3:31 PM IST

4 Min Read
Problems with Dementia : 'స్కూల్లో విన్న పాఠాలు ఇంటికొచ్చేలోపు మర్చిపోతారు. ఓ చోట పెట్టిన ఫోన్, ఇల్లాంతా వెతికినా ఎక్కడ పెట్టారో ఓ పట్టాన గుర్తుకురాదు. ఏమైనా తీసుకురావాలా అంటూ ఇంట్లో అడుగుతారు. తీరా మార్కెట్​కు వెళ్లాక చెప్పింది మర్చిపోయి మళ్లీ ఫోన్ చేసి అడుగుతారు'. ఇలాంటి అనుభవాలు చాలామందికి తరచూ ఎదురయ్యేవే. ఉన్నట్టుండి మెదడు మొద్దుబారటం, మనుషుల పేర్లు, ఉన్నట్టుండి వస్తువులు మరచిపోవటం చూస్తూనే ఉంటాం. ఈ పరిస్థితికి వయసుతో సంబంధం లేదు. చిన్న,పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరిలోను కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. దీంతో చాలామంది అప్పుడే మతిమరుపు వచ్చేసిందా? డిమెన్షియా, అల్జీమర్స్‌ దాడి చేస్తున్నాయా? అని కలవరపడుతుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మెదడు ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అప్పుడప్పుడూ మరచిపోవటానికి ఒత్తిడి, విశ్రాంతి కొరవడటం, నిద్రలేమి, మద్యం తాగటం వంటివి దారితీస్తుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. అకస్మాత్తుగా, ఏదైనా కడుపు నిండా తిన్న తర్వాత రక్తసరఫరా మెదడు నుంచి జీర్ణాశయానికి మళ్లటంతోనూ ఇలా జరగొచ్చు. ముఖ్యంగా, దగ్గు మందులు, అలర్జీ తగ్గించేవి, కండరాలను వదులు చేసేవి, కొన్ని రకాల నొప్పి మాత్రల వంటివీ మరపు తెచ్చిపెట్టొచ్చట.

  • ఇంకా హార్మోన్ల మార్పులు. శరీరంలోని దాదాపు అన్ని అవయవాలు, ముఖ్యంగా మెదడు సమర్థంగా పనిచేయటానికి థైరాయిడ్‌ హార్మోన్లు ముఖ్యం. వీటి లోపం అల్జీమర్స్ తెచ్చిపెట్టొచ్చు. థైరాయిడ్‌ గ్రంథి సరిగా పనిచేయకపోతే బరువు పెరగటం, మలబద్ధకం, నిస్సత్తువ, చర్మం పొడిబారటం వంటి లక్షణాలూ కనిపిస్తాయి.
  • మహిళల్లో నెలసరి నిలిచినప్పుడు, గర్భం ధరించినప్పుడు ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టిరాన్‌ హార్మోన్ల మధ్య సమతుల్యత లోపిస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొద్ది నెలల పాటు మతిమరుపుతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇది తాత్కాలికంగా ఉంటుంది. కొద్ది రోజులకు అదే కుదురుకుంటుంది.

Dementia (Getty Images)

భయపడకుండా, బాధపడకుండా : ఆయా సందర్భాలు, ఘటనలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే తాత్కాలిక మతిమరుపు ఎందుకొచ్చిందనేది చాలామంది తమకు తామే గుర్తించగలరు. తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి లోనవటం, జబ్బులు రావటం, తలకు దెబ్బలు తగలటం, ఎక్కువగా మద్యం సేవించడం వంటివి దీనికి దారితీస్తున్నట్టు mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇలా మతిమరుపు లక్షణాలు విడవకుండా వేధిస్తున్నా వెంటనే కంగారు పడాల్సిన పనిలేదంటున్నారు నిపుణులు. అల్జీమర్స్, డిమెన్షియా, మానసిక సమస్యేమో అని చింతించటానికి బదులు ముందుగా కొన్ని పరీక్షలు చేయించుకోవటం మంచిదట. రక్తంలో విటమిన్ బి, థైరాయిడ్, ఐరన్ వంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. లక్షణాలు తీవ్రమవుతున్నా లేదా ఎక్కువవుతున్నా మెదడు సీటీ స్కాన్, ఎంఆర్‌ఐ పరీక్షలు అవసరమవుతాయి.

డిమెన్షియా హెచ్చరిస్తుంది : తీవ్ర మతిమరపును తెచ్చిపెట్టే డిమెన్షియా(Dementia) తీరే వేరు. ఇది కొన్ని ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలు ఇస్తుంటుంది. మాములుగా ఇందులో మతిమరపు తీవ్రంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, ఇటీవలి సంఘటనలను మర్చిపోతామని World Health Organization (WHO) అధ్యయనం పేర్కొంది. దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు వేసుకోలేకపోవటం, అంచెలంచెలుగా ఆలోచించి తేలికగా పరిష్కరించగల సమస్యల విషయంలోనూ ఇబ్బంది పడటం కనిపిస్తుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ చేసే, తెలిసిన పనులు కూడా చేయటానికీ ఇబ్బంది పడతామట. టైం, తేదిలు గుర్తించటంలోనూ తికమక పడుతుంటారు. కొంతమంది ఇంట్లో వారితో కూడా కలవటానికీ వెనకాడటం చూస్తుంటాం. దిగులు, నిరాశ, ఆందోళన, చిరాకు, కోపం వంటివీ తలెత్తొచ్చు. ఇలాంటి లక్షణాలను చాలా వరకూ కుటుంబ సభ్యులే గుర్తుపడుతుంటారు. ఇలాంటివి గమనిస్తే వెంటనే డాక్టర్‌ను సంప్రదించటం మేలు. మతిమరపు రావటానికి సరిదిద్దుకోదగిన కారణం ఉన్నట్టు తేలితే తగు చికిత్స తీసుకుంటే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది.

Dementia (Getty Images)

మెదడు ఆరోగ్యంపై దృష్టి : వయసు మీద పడుతున్నకొద్దీ కొంత జ్ఞాపక శక్తి తగ్గటం, ఎంతో కొంత మతిమరపు రావడం సర్వసాధారణం. కాబట్టి, మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవటానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు.

  • డయాబెటిస్, హైబీపీ, అధిక కొలెస్ట్రాల్‌ వంటివి అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
  • రోజూ తాజా పండ్లు, కూరగాయలతో కూడిన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినాలి.
  • విటమిన్‌ డి, క్యాల్షియం లోపం ఉంటే భర్తీ చేసుకోవాలి.
  • వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ బి విటమిన్లను సంగ్రహించుకునే శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే, మెట్‌ఫార్మిన్‌ వంటి మందులతోనూ ఇలా జరగొచ్చు. కాబట్టి, విటమిన్ బి ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం, సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి.
  • ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాల వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
Walking (Getty Images)
  • రోజుకు కనీసం అరగంట పాటు వ్యాయామం, శారీరక శ్రమ చేయాలి. దీంతో మెదడుకు తగినంత రక్తం సరఫరా అందడంతో పాటు కండరాల నుంచి మేలు చేసే రసాయనాలు విడుదల అవుతాయి. దీంతో మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ క్రమంలో రోజుకు 7 వేల అడుగుల నడిస్తే మరణ ముప్పు 47 శాతం తగ్గుతుందని లాన్సెట్ నివేదిక వెల్లడించింది. నడక వల్ల మతిమరుపు 38 శాతం, కుంగుబాటు 22 శాతం మేర తగ్గుతుందని తెలిపింది.
  • పుస్తకాలు చదవటం, పజిల్స్ పూరించటం, నలుగురితో కలవటం, కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవటం వంటి పనులతో మెదడు చురుకుగా ఉంటుంది.
  • రాత్రిపూట 7 నుంచి 8 గంటల సేపు నిద్రించాలి. దీనివల్ల మెదడుకు తగినంత విశ్రాంతి లభించి, పునరుత్తేజితమవుతుంది.
  • మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన మేధాశక్తిని గణనీయంగా దెబ్బతీస్తుంది. కాబట్టి, దీన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. మనం మార్చటానికి వీల్లేని పరిస్థితుల గురించి అదే పనిగా బాధపడటం, ఆలోచించటం మానెయ్యాలి. శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి చేసే ధ్యానం, ప్రాణాయామం లాంటివి మనసు తేలిక పడటానికి సహాయపడతాయి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

