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రోజంతా అలసటగా అనిపిస్తుందా? - అలర్జీనే కారణం కావచ్చట!

అలర్జీ తెచ్చే ‘అలసట’ - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలట!

TIREDNESS
TIREDNESS (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 18, 2026 at 3:06 PM IST

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Allergies Can Make you Tired : అలర్జీ అనగానే ఏం గుర్తుకొస్తాయి? కళ్ల దురద, ఆపలేని తుమ్ములు, ముక్కు కారటం, దద్దుర్ల వంటివే. కానీ, తల తేలిపోవటం, అలసట కూడా అలర్జీ లక్షణాలంటే నమ్ముతారా? అలర్జీ చికాకు పెట్టటమే కాదు, నిద్రలేమి, మందుల దుష్ప్రభావాలు, శరీరం నిరంతరం అలర్జీ కారకాలతో పోరాడటం వంటి వాటితో అలసట, నిస్సత్తువకూ దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

అలర్జీ వల్ల వచ్చే అలసట : పుప్పొడి, దుమ్ము లాంటివి పడనివారిలో రోగ నిరోధక వ్యవస్థ వాటితో పోరాడటానికి అతిగా ప్రతిస్పందిస్తుంది. అలర్జీ కారకాలకు ప్రభావితమైనప్పుడు సైటోకైన్లనే ప్రొటీన్లు విడుదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి హిస్టమిన్ వంటి ఇతర రసాయనాలతో కలిసి వాపు ప్రక్రియను ప్రేరేపిస్తాయి. దీంతో నిద్ర సరిగా పట్టకపోవడం, ముక్కుదిబ్బడ, తగినంత విశ్రాంతి లభించకపోవటానికి దారితీస్తుంది. ఫలితంగా, నీరసం వస్తుంది.

రాత్రంతా మెలకువేనా? : నిద్ర, మెలకువల చక్రాన్ని (సిర్కాడియన్ రిథమ్) నియంత్రించటంలో హిస్టమిన్లు, సైటోకైన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అలర్జీ ప్రతిస్పందన వీటి మధ్య సమన్వయాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. తద్వారా నిద్ర పట్టడం కష్టమవుతుంది. రాత్రంతా కోడినిద్రతో మెలకువగా ఉన్నట్లే అనిపిస్తుంది. కళ్ల దురద, ముక్కు కారటం కూడా నిద్రకు భంగం కలిగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, నిద్రలేమి నిస్సత్తువను మరింత తీవ్రం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పగటి పూట నిద్రమత్తును అణుచుకోవటానికి ఎక్కువగా కాఫీ తాగుతున్నట్టయితే నిద్రలేమి ఎక్కువవుతుంది. ఇది నీరసానికి కారణమవుతుంది.

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మందులతో నిద్రమత్తా? : అలర్జీ లక్షణాలు తగ్గటానికి వాడే కొన్ని రకాల యాంటీ హిస్టమిన్ మందులు నిద్రమత్తును కలిగిస్తుంటాయి. సిట్రిజిన్,ఫెక్సోఫెనెడిన్ వంటి రెండో తరం యాంటీ హిస్టమిన్లను మెదడులోకి చేరుకోలేని విధంగానే రూపొందించారు. అయినప్పటికీ, ఇతర మందులతో చర్య జరపటం ద్వారా మగత కలిగించొచ్చు. ఎన్ని రకాల మందులు వేసుకుంటుంటే అంత ఎక్కువగా దుష్ప్రభావాలు కనిపించే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మద్యం తాగే అలవాటు ఉంటే మరింత ప్రమాదకరమంటున్నారు. మద్యం, యాంటీ హిస్టమిన్లు కలిసినట్టయితే తీవ్రమైన నిస్సత్తువ, తికమక, తల తేలిపోవటం, లివర్ దెబ్బతినటం వంటివి తలెత్తే అవకాశముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే, మందులకు అందరూ ఒకేలా స్పందించాలనేమీ లేదు. అందువల్ల రెండో తరం యాంటీ హిస్టమిన్లకు కొందరు అతిగా స్పందించొచ్చు. కాబట్టి, మందులతో అలసట ఎక్కువ అవుతున్నట్లు అనిపిస్తే డాక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లటం మంచిది.

నిపుణుల జాగ్రత్తలు : ఎంత ఎక్కువగా అలసిపోతే పనిపై దృష్టి నిలపటం అంత కష్టమవుతుంది. దీంతో రోజువారీ వ్యవహారాలకూ విఘాతం కలగొచ్చు. కాబట్టి, ముందు కొన్ని చిట్కాలు పాటించటం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. బయట కాలుష్యం, పుప్పొడి వంటివి ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో ఇంటి పట్టునే ఉండటం, కిటికీలు మూసేయటం, వాక్యూమ్ క్లీనర్​తో ఇల్లు శుభ్రం చేసుకోవటం, ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ వాడుకోవటం, పెంపుడు జంతువులను మంచం మీదికి రానీయకుండా చూసుకోవటం, దుప్పట్లు, దిండు కవర్లు తరచూ మార్చటం, బయటకు వెళ్లినప్పుడు మాస్కు, సన్​గ్లాసు ధరించటం మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు. అప్పటికీ ఫలితం కనిపించకపోతే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://acaai.org/allergies/symptoms/fatigue/

https://health.clevelandclinic.org/can-allergies-make-you-tired

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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