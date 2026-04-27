అన్నం తింటే 'డయాబెటిస్' వస్తుందా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

-అన్నం తినాలంటే భయపడుతున్నారా? - ఆరోగ్యానికి ఏ రైస్ బెస్ట్?

By ETV Bharat Health Team

Published : April 27, 2026 at 7:01 PM IST

Rice Consumption Increase Sugar Levels : 'అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం' అని అంటుంటారు పెద్దలు. భారతీయ ఆహారపు అలవాట్లలో వరి, గోధుమలతో తయారు చేసిన వంటకాలు ముఖ్యమైనవి. చాలా మందికి వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి, కాస్త ఆవకాయ కలిపి తినందే ముద్ద కూడా దిగదు. ఇంకొందరు పొగలుగక్కే పులావ్​ను చికెన్ కర్రీతో లాగిస్తుంటారు. అయితే అన్నం ఎక్కువగా తీసుకుంటే "డయాబెటిస్​ వస్తుంది" అనే అనుమానం చాలా మందిలో ఉంటుంది?. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిసార్లు అసలు అన్నం జోలికే వెళ్లరు. మరి ఇందులో నిజమెంతో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

అన్నం ఎక్కువగా తింటే షుగర్ వస్తుందనో, అప్పటికే ఉన్న వాళ్లకు ఇంకా పెరుగుతుందనో భయంతో చాలా మంది దీనికి దూరంగా ఉంటారు. కానీ, ఈ విషయంలో మరీ అంత భయం అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. తినడంలో కొన్ని పద్ధతులు, జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలని పేర్కొంటున్నారు.

ప్రపంచంలో 50% పైగా ప్రజల ప్రధాన ఆహారం బియ్యమే. పూర్వం మూడు పూటలా అన్నాన్ని తింటూ శారీరక శ్రమ చేస్తూ దృఢంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు. కానీ, ఇప్పుడు మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు కారణంగా.. అన్నం తింటే షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయన్న అనే నమ్మకం పెరిగిపోవడంతో చాలా మంది ఈ అలవాటును తగ్గించేస్తున్నారు.

మధుమేహం ఆది, అంతం తేల్చే యత్నం! - "ఈటీవీ భారత్ డయాబెటీస్ క్యాంపెయిన్"

మధుమేహం కేవలం అన్నం తినడం వల్ల మాత్రమే రాదు. నిజానికి, మధుమేహానికి అతి ముఖ్యమైన కారణం ఊబకాయమే. దీనికి మన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లే ప్రధాన కారణం. ఉదయం వ్యాయామం చేయకపోవడం, జంక్​ ఫుడ్ తినడం, బయటి ఆహారాన్ని ఎక్కువగా తినడం మధుమేహానికి ప్రధాన కారణం- డాక్టర్ అరుణ్ కేడియా

కారణాలు వేరే : రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి పెరగడానికి అన్నం తినడం మాత్రమే కారణం కాదంటున్నారు నిపుణులు. ప్రస్తుతం చాలా మందిలో శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవటం, చాకెట్లు, స్వీట్స్, బేకరీ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్ వల్ల పరిస్థితి గాడి తప్పిందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా జీవనశైలిలో వస్తున్న మార్పులు, ఆధునిక పోకడలు ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. సకాలంలో తినకపోవడం, రాత్రి మరీ ఆలస్యంగా తినటం, వేగంగా తినటం వల్ల కూడా అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. దీనితో పాటు రోజంతా కూర్చుని పనిచేయడం, శారీరకంగా చురుకుగా ఉండకపోవడం, అధిక బరువు ఉండటం డయాబెటిస్​కు కారణామని medlineplus వెల్లడించింది.

ఇలా మేలు : అన్నాన్ని పూర్తిగా మానేయడం కంటే, దాన్ని సరైన మోతాదులో తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (Glycemic Index) తక్కువగా ఉండే మిల్లెట్స్, బ్రౌన్ రైస్ వంటి వాటిని ఎంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, అన్నంతో పాటు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పప్పు, పనీర్ వంటి ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. తెల్ల బియ్యం తినడం వల్ల టైప్ 2 మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది, బ్రౌన్ రైస్ తినడం వల్ల తక్కువ ప్రమాదం ఉంటుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) అనేది ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిని ఎంత త్వరగా పెంచుతుందో కొలిచే సూచిక. అధిక గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన ఆహారాలు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిని వేగంగా పెంచుతాయని, ఈ సూచిక 0 నుంచి 100 వరకు మోతాదును కలిగి ఉంటుందని medlineplus పేర్కొంది. బియ్యం రకం, ధాన్యం నుంచి బియ్యం మిల్లు ఆడే పద్ధతిని అనుసరించి గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ మారుతుందని, ముడిబియ్యం కంటే తెల్ల బియ్యంలో ఎక్కువ జీఐ కలిగి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశవాళీ బియ్యం, ఎర్రబియ్యంలో అధిక పీచు, పోషకాల కారణంగా తక్కువ జీఐ విలువ ఉంటుందని అంటున్నారు.

గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కీలకం :

Low Level GI : పప్పులు, బెండకాయ, పచ్చ అరటి, గోధుమ రొట్టె

Medium level GI : తేనె, పైనాపిల్, బ్రౌన్​రైస్, ఓట్స్

High Level GI : షుగర్ కంటెంట్ ఫుడ్స్, స్వీట్ పొటాటో, బ్రెడ్

తినడానికి పద్ధతుంది : ఫైబర్, ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉన్న కూరగాయలు, పప్పులు, గింజలు, కొబ్బరినూనె కలిపి అన్నం తినడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ విడుదల నెమ్మదిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అన్నంతో పాటు పప్పు, కూరగాయలు, నెయ్యి లేదా మాంసం కలిపి తింటాం కాబట్టి చక్కెర స్థాయిల విషయంలో అంతగా భయం అవసరం లేదని సూచిస్తున్నారు. అన్నం పరిమితంగానైనా తింటూ, సమతులాహారం తీసుకుంటూ వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అన్నం మెల్లగా నములుతూ తినడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ పెరగడాన్ని నియంత్రించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, వయసును, శారీరక శ్రమను బట్టి తినే అన్నం పరిమాణంలో మార్పు చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. అన్నంలో నిమ్మరసం కలిపి తినటం వల్ల జీఐ తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

స్త్రీ, పురుషుల్లో మధుమేహం ఎవరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది?

ఆయుర్వేదంతో మధుమేహం నియంత్రణ సాధ్యమేనా? - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!

