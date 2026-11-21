గాలి కాలుష్యంతో "బ్రెయిన్ స్ట్రోక్"! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Air Pollution Effects Brain Stroke: రోజురోజుకీ పెరుగుతోన్న గాలి కాలుష్యం - ఈ కాలుష్యంతో అనారోగ్యానికి పెద్ద ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం అని నిపుణుల హెచ్చరిక!
Published : November 21, 2026 at 12:14 PM IST
మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే స్వచ్ఛమైన గాలి చాలా అవసరం. కానీ, నేటి రోజుల్లో ఆ పరిస్థితులు లేవు. పెరిగిన వాహానాల వినియోగం, ఇతరత్రా కారణాల వల్ల కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ముఖ్యంగా దేశ రాజధాని దిల్లీలో గాలి కాలుష్యం ప్రమాదకరస్థాయిలో ఉంది. ఇక కలుషితమైన గాలిని పీల్చడం వల్ల శ్వాస కోశ సమస్యలు ఇబ్బందిపెడుతుంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా లంగ్ క్యాన్సర్కు దారితీస్తుంది. అయితే పొల్యూషన్ వల్ల ఈ సమస్యలు మాత్రమే కాకుండా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ముప్పు కూడా పొంచి ఉందని పలువురు నిపుణులు, పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కాలుష్యానికి, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ సంబంధం?, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ప్రపంచ పర్యావరణ సమస్యగా, వాయు కాలుష్యం మానవ ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన ముప్పును కలిగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాయు కాలుష్యానికి కొద్దిరోజులు లేదా ఏళ్ల తరబడి గురైనా స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం, దానివల్ల ఆసుపత్రిలో చేరేవారి సంఖ్య పెరుగుతుందంటున్నారు. ముఖ్యంగా గాలిలోని సూక్ష్మ ధూళి కణాలు, నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వంటి వాయువులు ఈ ముప్పును పెంచుతాయంటున్నారు. అభివృద్ధి చెందుతోన్న దేశాల్లో ఈ సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పక్షవాతం వల్ల సంభవించే మరణాలలో 21% మరణాలకు వాయు కాలుష్యమే కారణమని 'గ్లోబల్ బర్డెన్ ఆఫ్ డిసీజెస్' వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ప్రచురితమయ్యాయి.
కాలుష్యానికి, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు సంబంధం ఏంటి: గాలిలో ఉండే అత్యంత సూక్ష్మమైన ప్రమాదకర కణాలు శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లి నేరుగా రక్తప్రవాహంలో కలవడం వల్లే ఈ ముప్పు వాటిల్లుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గాలిలోని పీఎం 2.5 వంటి అతిచిన్న కణాలు ఊపిరితిత్తులను దాటి రక్తప్రవాహంలోకి ప్రవేశిస్తాయని, ఫలితంగా శరీరంలో మంట, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ పెరిగి రక్తనాళాల లోపలి పొర దెబ్బతింటుందంటున్నారు. అలాగే రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులు ఏర్పడటం, రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోవడం వల్ల మెదడుకు రక్తప్రసరణ ఆగిపోయి స్ట్రోక్ రావడానికి దారితీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే పక్షవాతానికి సంబంధించిన లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే అలర్ట్ కావాలంటున్నారు.
ఈ సమస్యలు కూడా: కలుషితమైన గాలి పీల్చడం వల్ల శ్వాస సమస్యలు, పక్షవాతంతో పాటు గుండె జబ్బులు, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధులు, న్యుమోనియాతో సహా శ్వాసకోశ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి వ్యాధులు వస్తాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది. కలుషితమైన గాలిలోని సూక్ష్మ కణాలకు గురికావడం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 70 లక్షల మంది మరణిస్తున్నారని స్పష్టం చేస్తోంది.
తీసుకోవాల్సిన ముఖ్య జాగ్రత్తలు: కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో నివసించే వారు మాత్రమే కాకుండా మిగిలిన వారు కూడా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటంటే..
- ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు కచ్చితంగా మాస్క్ ధరించాలని చెబుతున్నారు. ఇక వాటిలో కూడా నాసిరకమైనవి కాకుండా సూక్ష్మ ధూళి కణాలను అడ్డుకునే మాస్క్లను మాత్రమే ధరించాలంటున్నారు.
- ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో పొగమంచు, కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉంటుందని.. గాలి స్థాయిలు ప్రమాదకరంగా ఉన్నప్పుడు బయట జాగింగ్ లేదా కఠినమైన వ్యాయామాలు చేయకుండా ఇంట్లోనే చేయడం మంచిదంటున్నారు.
- కాలుష్యం కేవలం బయట మాత్రమే ఉండదని, ఇంట్లో కూడా ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంటి లోపలి గాలిని కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలంటున్నారు. అదే విధంగా కాలుష్యం అధికంగా ఉన్నప్పుడు కిటికీలు, తలుపులు తీయకపోవడమే మంచిదంటున్నారు. అవసరమైతే ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్లను వాడాలని సూచిస్తున్నారు.
- శరీరంలోని విషతుల్యాలను బయటకు పంపడానికి తగినంత నీరు తాగాలంటున్నారు. అలాగే విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే పండ్లు, ఆకుకూరలు, నట్స్ను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5836577/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9540828/
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