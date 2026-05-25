మీ మెదడును నడిపించండి! - రోజులు ఎన్నివేల అడుగులు ముఖ్యమో తెలుసా?

ఆరోగ్యం కోసం నడవాల్సిందే - గుండె జబ్బులు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ముప్పు దూరం!

walking and brain health
By ETV Bharat Health Team

Published : May 25, 2026 at 3:54 PM IST

Can 7,000 steps a day sharpen your brain : నడక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందనటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. రోజూ క్రమం తప్పకుండా నడిస్తే మధుమేహం, గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అంతేకాదు, మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడానికి నడక చాలా ఉపయోగపడుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. 'BMC Psychiatry' జర్నల్‌లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం, ప్రతిరోజూ 10,000 అడుగులు వేయకపోయినా, కనీసం 7,000 అడుగులు నడిచినా జ్ఞాపకశక్తి, మానసిక స్థితి, మెదడు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో మెదడు ఆరోగ్యానికి నడక ఎందుకు ముఖ్యమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

క్రమం తప్పకుండా నడవడం వల్ల : మెదడు సజావుగా పనిచేయడానికి రక్తప్రసరణ, ఆక్సిజన్ సరఫరా చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు

  • మెదడుకు రక్తప్రసరణ పెరుగుతుంది.
  • జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత మెరుగుపడతాయి.
  • మానసిక ఒత్తిడి హార్మోన్లు తగ్గుతాయి.
  • నిద్ర నాణ్యత పెరుగుతుంది.
  • వృద్ధాప్యం వల్ల వచ్చే నరాల బలహీనత, వాపులు తగ్గుతాయి.

7,000 అడుగుల నడకపై పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి? : ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం భారీగా అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. రోజుకు 7,000 అడుగులు నడవడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. రోజుకు 7,000 అడుగులు నడవడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి, ఆలోచనా సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా, అల్జీమర్స్ వ్యాధికి ప్రమాద కారకాలైన గుండె జబ్బులు, టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ వచ్చే అవకాశాలను కూడా తగ్గించవచ్చని Fisher Center for Alzhemers research Foundation పేర్కొంది.

  • అకాల మరణ ముప్పు తగ్గుతుంది.
  • గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
  • మానసిక ఉల్లాసం కలుగుతుంది.
  • మతిమరుపు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
  • ఆలోచనా శక్తి, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది

రోజూ నడవడం వల్ల శ్రద్ధ పెట్టడం, ప్రణాళికలు వేయడం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వంటి మెదడు సామర్థ్యాలు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది అల్జీమర్స్, డిమెన్షియా వంటి వ్యాధుల ముప్పును తగ్గిస్తుందట. అలాగే ఆందోళన, ఒత్తిడిని తగ్గించి మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.

వేగంగా నడవడం మంచిదేనా? : నెమ్మదిగా నడవడం కంటే వేగంగా నడవడం వల్ల గుండెకు ఎక్కువ మేలు జరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, వేగం కంటే ప్రతిరోజూ స్థిరంగా నడవడం చాలా ముఖ్యమట. ఈ క్రమంలో రోజుకి 10,000 అడుగులు వెంటనే అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. మొదట్లో 10,000 అడుగుల లక్ష్యం అనేది కేవలం మార్కెటింగ్ కోసం పుట్టిందే కానీ దానికి వైద్యపరమైన ఆధారాలు లేవని పేర్కొంటున్నారు. అస్సలు కదలని వారు రోజుకు 4,000 నుంచి 5,000 అడుగులతో ప్రారంభించినా మంచి ఫలితం ఉంటుందట. రోజుకు 10,000 అడుగులు నడవడం అనేది ఆచరణీయమైన లక్ష్యం అయినప్పటికీ, రోజుకు 7,000 అడుగులు నడవడం అనేది ఆరోగ్య ఫలితాలలో వైద్యపరంగా అర్థవంతమైన మెరుగుదలలతో ముడిపడి ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే ఇతర అలవాట్లు :

  • మంచి నిద్ర, సమతుల్య ఆహారం.
  • నలుగురితో కలవడం
  • రక్తపోటు, మధుమేహం నియంత్రణ.
  • మానసిక ఉల్లాసాన్ని ఇచ్చే పనులు చేయడం.

ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? : తీవ్రమైన గుండె జబ్బులు, కీళ్ల నొప్పులు, శ్వాసకోస సమస్యలు లేదా నరాల బలహీనత ఉన్నవారు వ్యాయామం లేదా నడక తీవ్రతను పెంచే ముందు కచ్చితంగా డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

