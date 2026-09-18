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'జాంబీ రెడ్డి 2​' ఫస్ట్​ లుక్​ రిలీజ్​- ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేస్తానంటున్న ఉపేంద్ర

'జాంబీ రెడ్డి 2​' ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్​ను విడుదల చేసిన చిత్ర యూనిట్​

Zombie Reddy 2 First Look
'జాంబీ రెడ్డి 2​' ఫస్ట్​ లుక్​ (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 12:44 PM IST

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Zombie Reddy 2 First Look : తెలుగు సినిమాల్లో పరిశ్రమలో జాంబీ జాన్రాకు హైప్ ఇచ్చిన చిత్రాల్లో 'జాంబీ రెడ్డి' ఒకటి. తేజ సజ్జ హీరోగా, ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా 'జాంబీ రెడ్డి 2: నెక్స్ట్ లెవెల్' తెరకెక్కుతోంది. అయితే, ఈ సినిమాలో కన్నడ స్టార్ ఉపేంద్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. శుక్రవారం ఉపేంద్ర పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిత్ర బృందం సినిమాలోని ఆయన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్​ను విడుదల చేసింది. అది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది. పోస్టర్​లో వైల్డ్ లుక్​తో ఆయన తలకిందులుగా వేలాడుతున్న స్టిల్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేస్తోంది. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను 'రెడీ టు టర్న్ ద వరల్డ్ అప్​సైడ్ డౌన్' అనే క్యాప్షన్​ను జోడించారు. ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులు చేసేందుకు డైరెక్టర్ ఈసారి ఒక కొత్త లోకాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నారనేది ఈ పోస్టర్​ను చూస్తే అర్థమవుతోంది.

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ZOMBIE REDDY 2 FIRST LOOK
ZOMBIE REDDY 2 FIRST LOOK

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