'జాంబీ రెడ్డి 2' ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్- ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేస్తానంటున్న ఉపేంద్ర
'జాంబీ రెడ్డి 2' ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేసిన చిత్ర యూనిట్
Published : September 18, 2026 at 12:44 PM IST
Zombie Reddy 2 First Look : తెలుగు సినిమాల్లో పరిశ్రమలో జాంబీ జాన్రాకు హైప్ ఇచ్చిన చిత్రాల్లో 'జాంబీ రెడ్డి' ఒకటి. తేజ సజ్జ హీరోగా, ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్గా 'జాంబీ రెడ్డి 2: నెక్స్ట్ లెవెల్' తెరకెక్కుతోంది. అయితే, ఈ సినిమాలో కన్నడ స్టార్ ఉపేంద్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. శుక్రవారం ఉపేంద్ర పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిత్ర బృందం సినిమాలోని ఆయన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. అది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది. పోస్టర్లో వైల్డ్ లుక్తో ఆయన తలకిందులుగా వేలాడుతున్న స్టిల్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేస్తోంది. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను 'రెడీ టు టర్న్ ద వరల్డ్ అప్సైడ్ డౌన్' అనే క్యాప్షన్ను జోడించారు. ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులు చేసేందుకు డైరెక్టర్ ఈసారి ఒక కొత్త లోకాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నారనేది ఈ పోస్టర్ను చూస్తే అర్థమవుతోంది.
Wishing the Real Star @nimmaupendra a very Happy Birthday 💥#ZombieReddy2 NXT LVL will unleash a whole new flavour of madness, menace & mass with his never-before-seen avatar ❤️🔥🧟♂️— People Media Factory (@peoplemediafcy) September 18, 2026
Superhero @tejasajja123 @Suparn @PrasanthVarma #ShanayaKapoor @vishwaprasadtg #KrithiPrasad… pic.twitter.com/pSPSdlozwY