ETV Bharat / entertainment

మిస్టర్ బీస్ట్ నోట 'జై శ్రీరామ్'- రామాయణ మూవీ ప్రమోషన్స్​లో యూట్యూబర్​

రామాయణ ప్రమోషన్స్​లో సందడి చేసిన మిస్టర్ బీస్ట్ - జై శ్రీరామ్ అంటూ ఆడియెన్స్​ను ఉత్సాహపరిచిన యూట్యూబర్​

Mrbeast in Ramayana Promotions
రణ్​బీర్ కపూర్ రామాయణ (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 8:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mrbeast in Ramayana Promotions At Mumbai : రణ్​బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ' మూవీ ప్రమోషన్స్​లో ప్రముఖ యూట్యూబర్ మిస్టర్ బీస్ట్ పాల్గొని సందడి చేశారు. భారత్ పర్యటనకు వచ్చిన ఆయన ముంబయిలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి చిత్రబృందంతో కలిసి హాజరయ్యారు. అయితే ఈ ఈవెంట్​లో ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆడియెన్స్​కు ఎలా అభివాదం చేయాలో రణ్​బీర్ కపూర్ మిస్టర్ బీస్ట్​కు నేర్పించారు.

దీంతో ప్రేక్షకుల విజ్ఞప్తి మేరకు మిస్టర్ బీస్ట్ 'జై శ్రీరామ్' అంటూ అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. అనంతరం తనతో మాట్లాడిన మీడియా ప్రతినిధులకు సమాధానాలను ఇచ్చారు. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ 'ది యాంగ్రీ బర్డ్స్ 3 కోసం తమ సంస్థ మిస్టర్ బీస్ట్​తో కలిసి పనిచేయనున్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు.

యూట్యూబ్​లో మిస్టర్ బీస్ట్​కు 51.8 కోట్లకు పైగా సబ్​స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. ఆయన యూట్యూబర్​గానే కాకుండా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ ఈయన చురుగ్గా పాల్గొంటుంటారు. భారతదేశ పర్యటనకు వచ్చిన మిస్టర్ బీస్ట్ ఇటీవల చారిత్రక ప్రదేశమైన తాజ్​మహల్​ను సందర్శించారు.

నవంబర్​లో రిలీజ్
రామాయణ మూవీలో యశ్ రావణుడి పాత్రలో నటించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. తొలి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళి సందర్భంగా నవంబర్ 8న రిలీజ్ కానుంది. వరల్డ్​వైడ్​గా 50 వేల స్క్రీన్​లలో రామాయణ రిలీజ్ చేసేలా సోనీ పిక్చర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకులు ఏ. ఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ సంయుక్తంగా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తున్నారు. ఇక ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, మోన్​స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.

TAGGED:

YOUTUBE CREATOR MRBEAST
YOUTUBER MRBEAST VIDEOS
RAMAYANA PROMOTIONS AT MUMBAI
RAMAYANA RELEASE DATE
RAMAYANA LATEST UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.