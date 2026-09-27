మిస్టర్ బీస్ట్ నోట 'జై శ్రీరామ్'- రామాయణ మూవీ ప్రమోషన్స్లో యూట్యూబర్
రామాయణ ప్రమోషన్స్లో సందడి చేసిన మిస్టర్ బీస్ట్ - జై శ్రీరామ్ అంటూ ఆడియెన్స్ను ఉత్సాహపరిచిన యూట్యూబర్
Published : September 27, 2026 at 8:30 AM IST
Mrbeast in Ramayana Promotions At Mumbai : రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ' మూవీ ప్రమోషన్స్లో ప్రముఖ యూట్యూబర్ మిస్టర్ బీస్ట్ పాల్గొని సందడి చేశారు. భారత్ పర్యటనకు వచ్చిన ఆయన ముంబయిలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి చిత్రబృందంతో కలిసి హాజరయ్యారు. అయితే ఈ ఈవెంట్లో ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆడియెన్స్కు ఎలా అభివాదం చేయాలో రణ్బీర్ కపూర్ మిస్టర్ బీస్ట్కు నేర్పించారు.
దీంతో ప్రేక్షకుల విజ్ఞప్తి మేరకు మిస్టర్ బీస్ట్ 'జై శ్రీరామ్' అంటూ అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. అనంతరం తనతో మాట్లాడిన మీడియా ప్రతినిధులకు సమాధానాలను ఇచ్చారు. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ 'ది యాంగ్రీ బర్డ్స్ 3 కోసం తమ సంస్థ మిస్టర్ బీస్ట్తో కలిసి పనిచేయనున్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు.
MrBeast Chants ‘Jai Shri Ram’ at an event in #Mumbai,Clip Goes Viral‼️🔥— Veracious (@Bhrmaand) September 26, 2026
Hope he relinquishes beef too moving forward ‼️#mrbeast #ramayana #filmibeat #bollywood pic.twitter.com/KUF3sU7lGL
యూట్యూబ్లో మిస్టర్ బీస్ట్కు 51.8 కోట్లకు పైగా సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. ఆయన యూట్యూబర్గానే కాకుండా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ ఈయన చురుగ్గా పాల్గొంటుంటారు. భారతదేశ పర్యటనకు వచ్చిన మిస్టర్ బీస్ట్ ఇటీవల చారిత్రక ప్రదేశమైన తాజ్మహల్ను సందర్శించారు.
నవంబర్లో రిలీజ్
రామాయణ మూవీలో యశ్ రావణుడి పాత్రలో నటించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. తొలి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళి సందర్భంగా నవంబర్ 8న రిలీజ్ కానుంది. వరల్డ్వైడ్గా 50 వేల స్క్రీన్లలో రామాయణ రిలీజ్ చేసేలా సోనీ పిక్చర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకులు ఏ. ఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ సంయుక్తంగా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తున్నారు. ఇక ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.