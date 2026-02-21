'ఈ సినిమా చూస్తే CM కూడా నన్ను మెచ్చుకుంటారు'- మూవీలో డ్రగ్ వాడకంపై విశ్వక్సేన్ కామెంట్స్
CULT Movie Teaser : సొంత సినిమాపై విశ్వక్సేన్ బోల్డ్ కామెంట్స్- తన మూవీకి వాళ్లు దూరంగా ఉండాలంటూ సలహా!
Published : February 21, 2026 at 6:33 PM IST
Vishwak Sen On CULT Movie : మాస్ కా దాస్ విశ్వక్సేన్ హీరోగా నటించిన 'ఫంకీ' సినిమా థియేటర్లలో ఉండగానే, మరో చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఆయన లీడ్లో రోల్లో 'కల్ట్' సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాకు విశ్వక్ సేన్ స్వయంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం టీజర్ను మేకర్స్ శనివారం రిలీజ్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఈవెంట్ హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఇందులో మాట్లాడిన విశ్వక్ సినిమాపై కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఈ సినిమాకు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్, పిల్లలు దూరంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే ప్రెస్మీట్లో ఫుల్ ఫైర్గా మాట్లాడారు. ఆయన సినిమా చూస్తే సీఎం కూడా తనను మెచ్చుకుంటారని అన్నారు.
CM మెచ్చుకుంటారు!
టీజర్లో ఫుల్ వైలెన్స్, డ్రగ్స్ వాడకం చూపించారు. అయితే 'ఇలాంటి డ్రగ్స్ సినిమాలు తీయడం అవసరమా?' అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు విశ్వక్ సమాధానమిచ్చారు. డ్రగ్స్ వాడితే జీవితం నాశనం అవుతుందనే తన సినిమాలో చూపించినట్లు చెప్పారు. రిలీజ్ అయ్యక దానిపై క్లారిటీగా అర్థం అవుతుందని తెలిపారు. 'ఈ టీజర్లో డ్రగ్స్ ఒక్కటే కాకుండా అనేక అంశాలు చూపించాము. అయితే జనాలకు ఏది ఇష్టమో అది మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అయినా డ్రగ్స్ తీసుకుంటే కెరీర్ నాశనం అవుతుందనే మా సినిమాలో చూపించాం. రేపు థియేటర్లలో మీకు అది అర్థమవుతుంది. ఈ సినిమా సీఎం చూస్తే నన్ను 'సూపర్ రా' అని అంటారు. నేను ఏ ఉద్దేశంతో సినిమా తీశాను అనేది రిలీజ్ అయ్యక అందరికీ అర్థం అవుతుంది' అని విశ్వక్ రిప్లై ఇచ్చారు.
వాళ్లు మా సినిమాకు రాకండి!
అలాగే ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియాలో ఏం చర్చించుకుంటున్నారో రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతానని చెప్పిన విశ్వక్, జనాలు ఏం మిస్ అవుతున్నారో అది కల్ట్ సినిమాలో చూపించే ప్రయత్నం చేసినట్లు తెలిపారు. 'అన్నీ కలిపి మిక్సిలో వేసి ఈ సినిమా తీశాను. ఫలక్నామా దాస్ తీయకముందు నాకు కసి, కోపం ఉండేది. ఈ కల్ట్ తీయకముందు అంతకంటే పదింతలు ఎక్కువ ఉండేది. అంత కసిగా ఈ సినిమా తీశాను. టీజర్లో మీరు ఏం చూడలేదు. ఇందులో కేవలం ఒక్క షాటే పెట్టాను. థియేటర్లలో ఓ హైప్ ఉంటుంది. అయితే ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్, చిన్న పిల్లలు, సున్నితమైన మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్లు ఈ సినిమాకు దూరంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అలాంటి వాళ్లు థియేటర్కు రాకండి' అని అన్నారు.
డిస్క్లైమర్!
ఆయన స్పీచ్తో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. వాస్తవానికి టీజర్ ఫుల్ వైలెంట్గా ఉంది. సినిమాలో అంతకుమించి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, వైలెంట్ ఉంటుందని అర్థమైంది. అందుకే చిన్న పిల్లలు సినిమాకు రావొద్దని ఆయన తెలిపారు. అలాగే టీజర్కు ముందు కూడా మేకర్స్ ఒక డిస్క్లైమర్ ఇచ్చారు. ఇది కొంతమందికి మాత్రమే అని, ఇందులో అభ్యంతరకరమైన భాష, వైలెన్, డ్రగ్ వాడకం చూపించినట్లు క్లారిటీగా చెప్పారు.
అయితే విశ్వక్కు గత కొంతకాలంగా సరైన హిట్ పడడం లేదు. రీసెంట్గా ఆయన లీడ్లో వచ్చిన ఫంకీ సినిమా కూడా మిశ్రమ స్పందన అందుకుంది. అయితే దీనిపై ఆయన మాట్లాడుతూ, ఫంకీ తనకు హిట్ సినిమానే అని అన్నారు. ఎవరు ఏమనుకున్నా, తను గొప్ప సినిమానే తీశానని అది ఎంతటి విజయం అందుకుంటుందో అందరం చూస్తామని అన్నారు.