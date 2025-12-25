'ఛాంపియన్' మూవీ రివ్యూ - యంగ్ హీరో రోషన్ హిట్ కొట్టాడా?
క్రిస్మస్ సందర్భంగా విడుదలైన ఛాంపియన్- ఆడియెన్స్ టాక్, రివ్యూ- రోషన్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్లేనా?
Published : December 25, 2025 at 4:19 PM IST
Champion Movie Review : ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా విడుదలైన సినిమాల్లో యంగ్ హీరో రోషన్ నటించిన 'ఛాంపియన్' ఒకటి. దీనికి ప్రదీప్ అద్వైత దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటికే రిలీజైన ట్రైలర్, టీజర్లతో ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచిన ఈ చిత్రం గురువారం (డిసెంబర్ 25) గ్రాండ్గా రిలీజైంది. మరి ఈ పీరియడిక్ యాక్షన్ డ్రామా థియేటర్లలో ఆడియెన్స్ను ఎంతగా అలరించింది? వారికి ఎలాంటి అనుభూతిని అందిచింది? మొత్తానికి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రెస్పాన్స్ అందుకుందో చూద్దాం!
అసలు కథేంటి? : 1947 ఆగస్టు 15న బ్రిటిష్ పాలన అంతమై దేశామంతా స్వాతంత్య్రం వచ్చింది. ఒక్క హైదరాబాద్ సంస్థానానికి తప్ప, ఆ రోజుల్లో నిజాం రాజుల నిరంకుశ పాలనలో ఆ ప్రాంత ప్రజలంతా మగ్గిపోతున్నారు. రజాకార్ల ఆగడాలకు తెలంగాణ పల్లెల్లన్నీ తలవంచిన సమయంలో బైరాన్పల్లిలాంటి కొన్ని గ్రామాలు మాత్రం వారికి ఎదురునిలిచాయి. వీరోచితంగా పోరాడుతూ అందరిలో స్వేచ్ఛ కాంక్షను రగిలించే ప్రయాత్నాలు చేస్తుండేవి. మరోవైపు సికింద్రాబాద్కు చెందిన ఆంగ్లో ఇండియన్ కుర్రాడు మైఖేల్ సి.విలియమ్స్ (రోషన్) ఫుట్బాల్ ఆటలో మంచిగా రాణించి గొప్పపేరును సంపాదిస్తాడు.
తన ప్రతిభతో ఇంగ్లాండ్ మాంచెస్టర్ ఫుట్బాల్ క్లబ్లో ఆడే అవకాశాన్ని దక్కించుకుంటాడు. కానీ, మైఖేల్ తండ్రి నేపథ్యం కారణంగా తను లీగల్గా లండన్కు వెళ్లలేకపోతాడు. దీంతో ఎలాగైనా సరే 20 రోజుల్లో ఇంగ్లాండ్కు వెళ్లాలని నిశ్చయించుకుంటాడు. దానికి అక్రమ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటాడు. దానికోసం విదేశాల నుంచి వచ్చిన కొన్ని ఆయుధాల్ని తను అక్రమంగా హైదరాబాద్ నుంచి బీదర్కు చేర్చాల్సి ఉంటుంది.
ఆ పనిని పూర్తి చేసుకుని ఇంగ్లాండ్కు వెళ్లాల్సిన మైఖేల్ దారి తప్పి బైరాన్పల్లికి ఎందుకు వెళ్తాడు? యుద్ధమంటే నచ్చని అతను ఆ ఊరి వాళ్లతో కలిసి రజాకార్లపై పోరుకు సిద్ధమవ్వడానికి కారణామేంటి? బైరాన్పల్లి గ్రామాస్థుల పోరాటానికి వ్యతిరేకంగా వారిని అంతం చేయడానికి ఖాసిం రజ్వీ రంగంలోకి దింపిన బాబు దేశ్ముఖ్ (సంతోష్ ప్రతాప్)తో మైఖేల్కు ఉన్న గొడవ ఏంటి? అలాగే ఈ కథలోని ఇతర పాత్రల ప్రాధాన్యత ఏంటనేది తదుపరి కథ.
కథ సాగిన విధానం: నిజాం నిరంకుశ పాలనలో రజాకార్ల దౌర్జన్యాలకు ఎదురొడ్డి నిలిచి అలుపెరుగని పోరాటం చేసిన ఘనత, చరిత్ర బైరాన్పల్లికే సొంతం. అప్పట్లో ఆ ఊరి జనాలు సాగించిన స్ఫూర్తిదాయక పోరాటం, ప్రాణత్యాగాలను ఈ 'ఛాంపియన్'తో ఉద్వేగభరితంగా మనసులకు హత్తుకునేలా తెరపై చూపించారు దర్శకుడు ప్రదీప్ అద్వైతం.
ఎప్పటినుంచో ఇది తెలిసిన కథ అయినప్పటికీ ఈ చిత్రం అనేక నేపథ్యాలతో ముడిపడి భావోద్వేగాలతో ముందుకెళ్లింది. దర్శకుడు ఈసినిమాను ఆటగాడి కోణం నుంచి మొదలుపెట్టి అందులోని ప్రేమ కథ, చివరకు పోరు బాట వైపు సాగే తీరు సినిమాను సరికొత్తగా చూపించారు. దీంట్లో దర్శకుడు ఎంచుకున్న ఈ పంథానే ప్రధాన కారణం. హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని దేశంలో విలీనం చేసేందుకు సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్ చేసే ప్రయత్నాలు, బైరాన్పల్లిలోని ఊరి పరిసరాలు ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది.
దాదాపు 20నిమిషాలకు పైగా సాగే పతాక పోరులో రజాకార్లపై బైరాన్పల్లి వాసులు చేసే వీరోచిత పోరాటం చివరి వరకు ఉద్విగ్నభరితం, రోమాంచితమే. క్లైమాక్స్లో కాస్త సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకున్నప్పటికి సినిమాని ముగించిన తీరు హృదయాల్ని బరువెక్కిస్తుంది.
పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారా?: మైఖేల్ సి విలియమ్స్ పాత్రలో రోషన్ సహజంగా ఒదిగిపోయాడు. లుక్స్ పరంగా, నటన పరంగా,యాక్షన్ ఘట్టాల కోసం పడిన కష్టం తెరపై కనిపిస్తుంది. తాళ్లపూడి చంద్రకళగా అనస్వర నటనా ప్రాధాన్యమున్న పాత్రలో మెరిసింది. రోషన్తో ఆమె కెమిస్ట్రీ బాగుంది. రాజిరెడ్డి పాత్రకు నందమూరి కల్యాణ్ చక్రవర్తి పాత్ర నిండుదనాన్ని తెచ్చింది. సుందరయ్యగా మురళీశర్మ ఆకట్టుకుంటారు. రచ్చరవి, బలగం సంజయ్, మురళీధర్ గౌడ్, అర్చన తదితరులు తెరపై కనిపించిన పాత్రలు ప్రేక్షకుల మదిలో గుర్తుండిపోయేలా ఉన్నా, ఇన్ని పాత్రల్ని ఒక్క సినిమాలో గుర్తుండిపోయేలా తీర్చిదిద్దడం మామూలు విషయం కాదు.
తెలిసిన కథైనా అద్భుతమైన డ్రామాతో అందరికీ హత్తుకునేలా దర్శకుడు ప్రదీప్ చూపించగలిగారు. మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం, తోటతరణి ఆర్ట్ వర్క్, మదీ విజువల్స్ ప్రతిదీ దర్శకుడు ఊహకు అద్భుతంగా ప్రాణం పోశాయి. కథను నమ్మి ఇంతటి బడ్జెట్తో అందులోనూ క్వాలిటీతో సినిమాని నిర్మించేందుకు ముందుకొచ్చిన నిర్మాతల అభిరుచిని అభినందించాల్సిందే.
బలాలు
- రోషన్ నటన
- కథలోని బలమైన డ్రామా
- ద్వితీయార్ధం, పతాక ఘట్టాలు
- బలహీనతలు
- ఊహలకు అందేలా సాగే కథనం
- కొన్ని సాగదీత సన్నివేశాలు
చివరిగా : ఛాంపియన్- మనసులు దోచుకునే ఆటగాడే!
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
