బన్నీ మూవీ స్క్రిప్ట్ అద్భుతం-​ లోకేశ్​ టాలెంట్​లోని పీక్​ను చూడనున్నాం: కో-డైరెక్టర్​

లోకేశ్​లో ఫైర్​ను కనిపిస్తుందన్న రత్నకుమార్- ఇప్పటికే సినిమాపై భారీ అంచనాలు

Published : May 2, 2026 at 11:38 AM IST

Allu Arjun New Movie Update : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న రాకా సినిమా షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నారు. దీంతో పాటు ప్రముఖ తమిళ దర్శకుడు లోకేశ్​ కనగరాజ్‌తో ఆయన ఒక ప్రాజెక్ట్‌కు సంతకం చేశారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్​లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ హైప్​ నెలకొంది. లోకేశ్ ​కనగరాజ్ తన సినిమాల్లోని పాత్రలను ఒకదానికొకటి లింక్ చేస్తూ LCU అనే ఒక ప్రత్యేక యూనివర్స్‌ను సృష్టించారు. ఈ సినిమాలో కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతారామో చూడాలి. అయితే బన్నీతో చేయనున్న సినిమాకు సంబంధించి ఓ కీలక అప్డేట్​ను ఖైదీ సినిమాకు సహా దర్శకుడిగా వ్యవహరించిన రత్నకుమార్​ షేర్​ చేసుకున్నారు.

ఈ సినిమాలో లోకేశ్​ కనగరాజ్​లోని పీక్ చూస్తారని రత్న కుమార్ అన్నారు. స్క్రిప్ట్ చాలా అద్భుతంగా రూపుదిద్దుకుంటోందని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రస్తుతానికి లోకేశ్​ ఆ సినిమాపైనే పూర్తిగా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆయనలో ఫైర్​ను తాను స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నానని రత్న కుమార్ అన్నారు. రత్న కుమార్ చెప్పిన మాటలు నిజమైతే, అది ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్​ అభిమానులకు ఒక గొప్ప విందులాంటి అనుభూతినిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సంస్థ నిర్మిస్తుండగా, దీనికి అనిరుధ్ స్వరాలు సమకూరుస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మ్యూజికల్​ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరలయ్యింది.

