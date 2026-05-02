బన్నీ మూవీ స్క్రిప్ట్ అద్భుతం- లోకేశ్ టాలెంట్లోని పీక్ను చూడనున్నాం: కో-డైరెక్టర్
లోకేశ్లో ఫైర్ను కనిపిస్తుందన్న రత్నకుమార్- ఇప్పటికే సినిమాపై భారీ అంచనాలు
Published : May 2, 2026 at 11:38 AM IST
Allu Arjun New Movie Update : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న రాకా సినిమా షూటింగ్తో బిజీగా ఉన్నారు. దీంతో పాటు ప్రముఖ తమిళ దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్తో ఆయన ఒక ప్రాజెక్ట్కు సంతకం చేశారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ హైప్ నెలకొంది. లోకేశ్ కనగరాజ్ తన సినిమాల్లోని పాత్రలను ఒకదానికొకటి లింక్ చేస్తూ LCU అనే ఒక ప్రత్యేక యూనివర్స్ను సృష్టించారు. ఈ సినిమాలో కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతారామో చూడాలి. అయితే బన్నీతో చేయనున్న సినిమాకు సంబంధించి ఓ కీలక అప్డేట్ను ఖైదీ సినిమాకు సహా దర్శకుడిగా వ్యవహరించిన రత్నకుమార్ షేర్ చేసుకున్నారు.
ఈ సినిమాలో లోకేశ్ కనగరాజ్లోని పీక్ చూస్తారని రత్న కుమార్ అన్నారు. స్క్రిప్ట్ చాలా అద్భుతంగా రూపుదిద్దుకుంటోందని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రస్తుతానికి లోకేశ్ ఆ సినిమాపైనే పూర్తిగా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆయనలో ఫైర్ను తాను స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నానని రత్న కుమార్ అన్నారు. రత్న కుమార్ చెప్పిన మాటలు నిజమైతే, అది ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ అభిమానులకు ఒక గొప్ప విందులాంటి అనుభూతినిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సంస్థ నిర్మిస్తుండగా, దీనికి అనిరుధ్ స్వరాలు సమకూరుస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మ్యూజికల్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరలయ్యింది.