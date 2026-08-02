'ఎల్లమ్మ'లో పర్షిగా DSP- ఫస్ట్లుక్ చూశారా?
చేతిలో కిరీటం పట్టుకుని రెట్రోలుక్లో కనిపించిన దేవి శ్రీ ప్రసాద్
Published : August 2, 2026 at 5:43 PM IST
Yellamma Movie First Look : సంగీత దర్శకుడిగా చిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేసిన దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఇప్పుడు వెండితెరపై అలరించబోతున్నారు. 'బలగం' వేణు యెల్దండి దర్శకత్వంలో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'ఎల్లమ్మ'. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. ఆగస్టు 2న దేవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ చిత్రంలోని ఆయన లుక్ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. చేతిలో కిరీటం పట్టుకుని రెట్రోలుక్లో ఆయన కనిపించారు.
''ఎల్లమ్మ నుంచి పర్షిని పరిచయం చేస్తున్నాం. మట్టి నుంచి పుట్టిన ఈ పాత్రను మీరెప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటారు. ఈ ప్రయాణాన్ని కూడా మీరెప్పటికీ మర్చిపోలేరు. ఆయన సంగీతాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. దాంతో పాటు, ఈసారి వెండితెరపై దేవి శ్రీ ప్రసాద్ నటనను కూడా వేడుకగా జరుపుకొందాం. రాక్స్టార్ డీఎస్పీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. రాబోయే అద్భుతాలను ఈ ప్రపంచం అస్సలు ఊహించలేదు.''
-- ఎల్లమ్మ టీమ్
ఈ చిత్రంలో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ డప్పు కళాకారుడిగా కనిపించనున్నట్లు ఇప్పటికే విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. అంతకుమించిన సరికొత్త కథాంశంతో వేణు దీనిని రూపొందిస్తున్నారు. వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకంపై శిరీష్ నిర్మిస్తున్నారు. తెలుగుతోపాటు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
The birth of an actor...— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) August 2, 2026
On the day of his birth ❤️🔥
A name called PARSHI.
A world called #Yellamma.
A journey we are all waiting to witness 🔥#HBDDeviSriPrasad #SVC61 Rockstar @thisisdsp @VenuYeldandi9 #DilRaju #Shirish @muraligdop @Hr_3555 #HanshithaReddy @svc_official… pic.twitter.com/9yo6QzBN8X