'టాక్సిక్ vs యానిమల్'- రణ్బీర్ను కాపీ కొట్టారంటూ యశ్పై ట్రోల్స్- ఫ్యాన్స్ కౌంటర్
రణ్బీర్ కపూర్ సినిమాలోని సన్నివేశాలతో నెటిజన్ల పోలికలు - గొడ్డలితో యశ్ చేసే యాక్షన్ సీన్స్ న్యూడ్ షాట్పై పెరిగిన ట్రోల్స్
Published : August 10, 2026 at 1:42 PM IST
Animal Vs Toxic : కేజీఎఫ్ సినిమాతో పాన్ఇండియా స్థాయిలో సంచలనం సృష్టించిన కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ వెండితెరకు గ్యాప్ ఇచ్చి చాలా కాలమైంది, ఇక అతని నెక్స్ట్ సినిమా టాక్సిక్. 'ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్' అనే క్యాప్షన్తో వస్తున్న ఈ సినిమా కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గీతూ మోహన్దాస్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ యాక్షన్ డ్రామా ట్రైలర్ ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే విడుదలైన కొద్ది సేపటికే సోషల్ మీడియాలో ఒక కొత్త టాక్ మొదలైంది. సూపర్ హిట్ బాలీవుడ్ సినిమాలోని సీన్స్ను యశ్ కాపీ కొట్టాడంటూ నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అసలు యశ్ టాక్సిక్ ట్రైలర్కు ఆ బాలీవుడ్ సినిమాకు ఉన్న పోలికలేంటి సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి ట్రెండ్ కనిపిస్తోందనే విషయాన్ని గమనిస్తే!
యానిమల్ న్యూడ్ సీన్ రీక్రియేషన్
సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రణ్బీర్ కపూర్ నటించిన సినిమా యానిమల్. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు యశ్ టాక్సిక్ ట్రైలర్ను నెటిజన్లు ఆ సినిమాతోనే పోల్చుతున్నారు. ఈ ట్రైలర్లో యశ్ బేర్ బాడీతో కనిపించిన ఒక న్యూడ్ సీన్ వైరల్ అవుతోంది. 2023లో వచ్చిన యానిమల్ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్ కనిపించిన న్యూడ్ సీన్ను రీక్రియేట్ చేయడానికి యశ్ ప్రయత్నించాడంటూ పలువురు నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. టాక్సిక్ ట్రైలర్ చూస్తుంటే యానిమల్ సినిమాకు కాపీలా ఉందంటూ నెట్టింట పోస్టులు చేస్తున్నారు.
Yash tried to recreate Ranbir Kapoor’s nude scene from Animal in Toxic, but failed miserably. pic.twitter.com/pL9RA2xL7R— 𝙅. (@jalebination) August 9, 2026
గొడ్డలి ఫైట్-ట్రోల్స్ కౌంటర్లు
ఆ ఒక్క న్యూడ్ సన్నివేశం మాత్రమే కాకుండా ట్రైలర్లో ఉన్న మరో యాక్షన్ బ్లాక్ కూడా యానిమల్ మూవీని గుర్తుచేస్తోందని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ట్రైలర్లో యశ్ యంగ్ వెర్షన్ చేతిలో గొడ్డలి పట్టుకుని శత్రువులను అత్యంత కిరాతకంగా మట్టుబెట్టే యాక్షన్ బ్లాక్ ఒకటి ఉంది. ఈ గొడ్డలి సీక్వెన్స్ యానిమల్ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్ ఊచకోతను గుర్తుకు తెస్తుందని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో దర్శనమిస్తున్నాయి. అయితే ఈ విమర్శలన్నింటినీ యశ్ అభిమానులు గట్టిగానే తిప్పికొడుతున్నారు. కొందరు ఈ పోలికలను వేరే కోణంలో చూస్తున్నారు. అసలైన యానిమల్ అంటే ఎలా ఉంటుందో రణ్బీర్ కపూర్కు యశ్ ఈ సినిమాతో చూపించబోతున్నాడంటూ ఒక అభిమాని తన హీరోకు పూర్తి స్థాయిలో మద్దతుగా నిలిచాడు.
#ToxicTrailer is literally a cheap copy of Animal movie 😭 https://t.co/go95wRr1Rm pic.twitter.com/6GWCp9x4Cr— Bunny (@Ramoss18_) August 8, 2026
విజువల్ స్టైల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్
సోషల్ మీడియాలో రెండు వర్గాల మధ్య ఇలాంటి పోలికలు విమర్శలు వస్తున్నప్పటికీ టాక్సిక్ సినిమాకు తనదైన స్వంత విజువల్ స్టైల్ ఉందంటూ చాలామంది అభిమానులు సినిమాను వెనకేసుకొస్తున్నారు. ఈ ట్రైలర్ చాలా స్టైలిష్గా ఉండటంతో పాటు ఫుల్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్గా ఉందని మరికొందరు మూవీ లవర్స్ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. సినిమా స్కేల్ భారీగా ఉండటం యాక్షన్ బ్లాక్స్ డిజైన్ చేసిన విధానం విజువల్స్ పరంగా ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాయని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. వీటన్నింటికీ మించి స్క్రీన్ మీద యశ్ పవర్ఫుల్ ప్రెజెన్స్ ఈ సినిమాకు హైలెట్ అని ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమవుతోంది. ఇలాంటి రగ్గడ్ క్యారెక్టర్లు చేయడంలో యష్కు ఉన్న అనుభవం ఈ చిత్రానికి ఎంతో ప్లస్ అవుతుందని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
Yash done PhD in copying and Inspiring Ranbir 🔥#ToxicTrailer #RanbirKapoor pic.twitter.com/qFbZwGsiii— ʙᴀɴɢʙᴀɴɢ😎🔥 (@RoonaVikranth) August 8, 2026
గ్రాండ్ రిలీజ్
టాక్సిక్ సినిమా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఉన్నాయి. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ యశ్ సొంత బ్యానర్ మోన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా వెంకట్ కె నారాయణ యశ్ ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. కన్నడ ఇంగ్లీష్ భాషల్లో రాసుకుని చిత్రీకరించిన ఈ సినిమాను హిందీ తెలుగు తమిళం మలయాళం భాషల్లో కూడా భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మూవీలో నయనతార, కియారా అడ్వాణీ, హ్యుమా ఖురేషీ, తారా సుతారియా, రుక్మిణీ వసంత్ లాంటి పాన్ఇండియా భామలు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఎన్నో అంచనాల నడుమ ఈ విజువల్ డ్రామా ఆగస్టు 26 ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది.
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