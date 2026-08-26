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'ధురంధర్‌ 2'ను బీట్‌ చేసిన టాక్సిక్‌- ఫ్యాన్స్​కు మూవీ టీమ్ స్పెషల్ రిక్వెస్ట్​

'ధురంధర్‌ 2' ప్రీసేల్‌లో 14 లక్షల టికెట్స్ సేల్ కాగా, 'టాక్సిక్‌' 16 లక్షలు అమ్ముడైనట్లు వెల్లడి

Toxic Advance Booking Collection
టాక్సిక్​లో యశ్​ (Photo: Film Poster))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 10:09 AM IST

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Toxic Advance Booking Collection : అనేక వాయిదాల తర్వాత యశ్‌ హీరోగా నటించిన 'టాక్సిక్‌' ఎట్టకేలకు ధియేటర్లలోకి వచ్చింది. శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రీసేల్‌ బుకింగ్స్‌లో రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు 'ధురంధర్​ 2' పేరిట ఉన్న రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఫలితంగా ప్రస్తుతం 'టాక్సిక్‌' టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది.

'ధురంధర్‌ 2'ను బీట్‌ చేసిన టాక్సిక్‌
ప్రీసేల్‌ బుకింగ్స్‌లో 'టాక్సిక్'​ సినిమా హవా చూపించింది. బ్లాక్‌బస్టర్‌ 'ధురంధర్‌ 2'ను బీట్‌ చేసింది. 'ధురంధర్‌ 2' ప్రీసేల్‌లో 14 లక్షల టికెట్స్ సేల్ కాగా, 'టాక్సిక్‌' 16 లక్షలు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ భారీ ఓపెనింగ్స్‌తో మొదటి రోజు అలవోకగా రూ.100 కోట్లు సాధించవచ్చని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

అభిమానులకు టాక్సిక్ టీమ్​ విజ్ఞప్తి
ఇదిలా ఉండగా, గీతూ మోహన్‌దాస్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రిలీజ్‌ నేపథ్యంలో 'టాక్సిక్‌' టీమ్‌ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. సినిమాలోని ట్విస్టులు, సీన్లను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవద్దని సూచించింది. 'ఇది కేవలం సినిమా మాత్రమే కాదు. ఎంతోమంది సాంకేతిక నిపుణులు, నటీనటులు, సిబ్బంది ఎన్నో ఏళ్లపాటు ప్రేమతో, అడుగు అడుగునా కష్టపడి నిర్మించిన ప్రపంచం. మీరు ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో బిగ్ స్క్రీన్‌పై అందరితో కలిసి వీక్షించాలని మేం కోరుకుంటున్నాం. థియేటర్లలో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు సన్నివేశాలను మీ ఫోన్‌లో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయద్దు. సినిమా కథని, ట్విస్టులను బయటకు చెప్పొద్దు.' అని టీమ్‌ విజ్ఞప్తి చేసింది.

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TOXIC PRE SALES BOOKINGS
TOXIC ADVANCE BOOKING COLLECTION

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