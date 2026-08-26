'ధురంధర్ 2'ను బీట్ చేసిన టాక్సిక్- ఫ్యాన్స్కు మూవీ టీమ్ స్పెషల్ రిక్వెస్ట్
'ధురంధర్ 2' ప్రీసేల్లో 14 లక్షల టికెట్స్ సేల్ కాగా, 'టాక్సిక్' 16 లక్షలు అమ్ముడైనట్లు వెల్లడి
Published : August 26, 2026 at 10:09 AM IST
Toxic Advance Booking Collection : అనేక వాయిదాల తర్వాత యశ్ హీరోగా నటించిన 'టాక్సిక్' ఎట్టకేలకు ధియేటర్లలోకి వచ్చింది. శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రీసేల్ బుకింగ్స్లో రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు 'ధురంధర్ 2' పేరిట ఉన్న రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఫలితంగా ప్రస్తుతం 'టాక్సిక్' టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది.
'ధురంధర్ 2'ను బీట్ చేసిన టాక్సిక్
ప్రీసేల్ బుకింగ్స్లో 'టాక్సిక్' సినిమా హవా చూపించింది. బ్లాక్బస్టర్ 'ధురంధర్ 2'ను బీట్ చేసింది. 'ధురంధర్ 2' ప్రీసేల్లో 14 లక్షల టికెట్స్ సేల్ కాగా, 'టాక్సిక్' 16 లక్షలు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ భారీ ఓపెనింగ్స్తో మొదటి రోజు అలవోకగా రూ.100 కోట్లు సాధించవచ్చని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అభిమానులకు టాక్సిక్ టీమ్ విజ్ఞప్తి
ఇదిలా ఉండగా, గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రిలీజ్ నేపథ్యంలో 'టాక్సిక్' టీమ్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. సినిమాలోని ట్విస్టులు, సీన్లను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవద్దని సూచించింది. 'ఇది కేవలం సినిమా మాత్రమే కాదు. ఎంతోమంది సాంకేతిక నిపుణులు, నటీనటులు, సిబ్బంది ఎన్నో ఏళ్లపాటు ప్రేమతో, అడుగు అడుగునా కష్టపడి నిర్మించిన ప్రపంచం. మీరు ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో బిగ్ స్క్రీన్పై అందరితో కలిసి వీక్షించాలని మేం కోరుకుంటున్నాం. థియేటర్లలో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు సన్నివేశాలను మీ ఫోన్లో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయద్దు. సినిమా కథని, ట్విస్టులను బయటకు చెప్పొద్దు.' అని టీమ్ విజ్ఞప్తి చేసింది.