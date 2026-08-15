'నేను ముద్దు కూడా పెట్టలేదు- టాక్సిక్ను వల్గర్ అనడం తప్పు'- బోల్డ్ కంటెంట్పై యశ్ క్లారిటీ
టాక్సిక్ పై విమర్శలపై స్పందించిన యశ్ - ఓ అభిప్రాయానికి వచ్చే ముందు మూవీ చూడాలని వెల్లడి
Published : August 15, 2026 at 5:06 PM IST
Yash on Toxic Bold Scenes : రాక్ స్టార్ యశ్ - డేరింగ్ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ డైరెక్షన్లో రానున్న సినిమా 'టాక్సిక్'. ఈ ట్రైలర్, సాంగ్స్లో ఉన్న బోల్డ్ సన్నివేశాలపై సోషల్ మీడియా వేదికగా చర్చ నడుస్తోంది. ఇందులో మహిళను కించపరిచేలా చూపిస్తున్నారని, ఈ విధమైన సినిమాలను ప్రజలు కూడా ఆమోదించరని కొంతమంది నెటిజన్లు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టాక్సిక్ సినిమాపై జరుగుతున్న నెగిటివ్ ప్రచారంపై యశ్ స్పందించారు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆయన ఓ క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు.
టాక్సిక్లో బోల్డ్ సన్నివేశాలపై హీరో యశ్ మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రంలో అసభ్యకరమైనది ఏదీ లేదని అన్నారు. 'ప్రతి దానికి ఒక హద్దు ఉంటుంది. అది మాకు తెలుసు. మీరు గమనించారో లేదో, ఇందులో నేను ముద్దు కూడా పెట్టలేదు. సినిమాలోని సీన్స్ను అద్భుతంగా చిత్రీకరించాలి. ఆ తర్వాత విజువల్స్ పరంగా ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకునే ప్రభావం సినిమాకు ఉంటుంది. జెన్ జీ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని టాక్సిక్ సినిమా చేశాం. సినిమాలో వారి భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ తెరకెక్కించాం. మీరు సినిమా చూసినప్పుడు ఇది జెన్ జీ ప్రేక్షకుల కోసమే అని అర్ధం అవుతుంది' అని యశ్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. అలాగే సినిమాపై ఇప్పటికే ఓ అంచనాకు వచ్చిన వాళ్లు థియేటర్లలో చూసిన తర్వాత తమను విమర్శించాలని అన్నారు.
తబాహీ సాంగ్కు కియారాపై విమర్శలు
తబాహీ సాంగ్ రిలీజైన తర్వాత సోషల్ మీడియా వేదికగా విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఇందులో బోల్డ్ సన్నివేశాలపై హీరోయిన్ కియారా అడ్వాణీ సైతం తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈమె వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా నెటిజన్లు విమర్శలు చేశారు.
టాక్సిక్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్
ఇక టాక్సిక్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రూ. 120 కోట్ల మేర బిజినెస్ అయినట్లు సమాచారం. ఓవర్సీస్ రైట్స్లోనూ రూ.110 కోట్లు దాటినట్లు టాక్ నడుస్తోంది. అంతేకాకుండా నార్త్ ఇండియా మార్కెట్లో టాక్సిక్కు రూ. 180 కోట్ల మేర ధర పలికినట్లు ఇన్సైడ్ టాక్ నడుస్తుంది. ఇక కన్నడలో మాత్రం హీరో యశ్ తన నిర్మాణ సంస్థ అయిన మాన్స్టర్ క్రియేషన్స్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూషన్లో భాగం అవుతున్నట్లు తెలిసింది. కాగా, ఈ సినిమాను దాదాపు రూ.500 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కించినట్లు సమాచారం. ఇందులో సగం నటీనటుల రెమ్యునరేషన్లకే ఖర్చు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
వీటితో పాటు ఈ సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా ఓటీటీ, శాటిలైట్ రైట్స్కు సైతం మంచి ధర పలికే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థలు ఈ సినిమాను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నప్పటికీ మేకర్స్ ఆశిస్తున్న ధరకు, ఓటీటీ సంస్థలు నిర్ణయించిన ఒప్పందానికి మధ్య వ్యత్యాసం ఉండటంతో ఓటీటీ డీల్ ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాను కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మాన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై వెంకట్ కె. నారాయణ, యశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో కియారా అడ్వాణీ, నయనతార, హ్యూమా ఖురేషీ, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. దీనికి స్టార్ కంపోజర్ రవి బస్రూర్ సంగీతం అందించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆగస్టు 26న గ్రాండ్గా ఈ చిత్రం రిలీజ్ కానుంది.
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