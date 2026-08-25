'టాక్సిక్' అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్- ఏపీ, తెలంగాణలో ఉదయం 6.30కే షో- టికెట్ ధరల పెంపు!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభమైన యశ్ 'టాక్సిక్' సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్- ఏపీ, తెలంగాణలో సింగిల్ స్క్రీన్, మల్టీప్లెక్స్ టికెట్ ధరల పెంపు
Published : August 25, 2026 at 4:46 PM IST
Toxic Movie Bookings Open : రాకింగ్ స్టార్ యశ్ కథానాయకుడిగా నటించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'టాక్సిక్'పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా ఆగస్టు 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఏపీ, తెలంగాణలో తెల్లవారుజామున 6.30 గంటల నుంచే తొలి షోను ప్రదర్శించనున్నారు. మరోవైపు టికెట్లు ధరలను పెంచేందుకు ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు అనుమతి ఇచ్చాయి.
యశ్ చాలా రోజుల తర్వాత సోలో హీరోగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుండటంతో 'టాక్సిక్'పై ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా తొలి రోజు షోల కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. బుకింగ్స్ మొదలైన నేపథ్యంలో టికెట్ల విక్రయాలు వేగంగా పుంజుకునే అవకాశముంది. ఇక సినిమా విడుదలకు ముందు ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతించాయి. ఆగస్టు 26 నుంచి సెప్టెంబర్ 4 వరకు మొత్తం 10 రోజుల పాటు సవరించిన ధరలు అమల్లో ఉండనున్నాయి. ప్రభుత్వాలు జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్పై అదనంగా రూ.50, మల్టీప్లెక్స్లు, ప్రత్యేక థియేటర్లలో రూ.100 వరకు పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. తెలంగాణలో జీఎస్టీతో కలిపి సింగిల్ స్క్రీన్లో టికెట్ ధర రూ.227గా, మల్టీప్లెక్స్లు, ప్రత్యేక థియేటర్లలో రూ.395గా ఉండనుంది. ఏపీలో ఆగస్టు 26న ఉదయం 6 గంటల స్పెషల్ ప్రీమియర్ షో టికెట్ ధరను రూ.600గా నిర్ణయించారు. 'టాక్సిక్'కు ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం రోజుకు ఐదు సాధారణ షోలు నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఇచ్చాయి.
సినీ కార్మికుల కోసం రూ.కోటి
మరోవైపు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, యశ్కు చెందిన మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ ఎల్ఎల్పీలు కలిసి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఖాతాకు రూ.కోటి జమ చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ మొత్తాన్ని సినీ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న కార్మికుల సంక్షేమానికి వినియోగించనున్నారు. అలాగే థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు అవగాహన కల్పించేలా ప్రకటనలను ప్రదర్శించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సూచించింది. మాదకద్రవ్యాలు, డ్రగ్స్, సైబర్ నేరాల వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలను తెలియజేసే ప్రకటనలను ప్రదర్శించాలని ఆదేశాల్లో పేర్కొంది.