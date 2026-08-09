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'ప్రతి 10 రోజులకు సినిమా ఆగిపోయిందని రూమర్స్ - ఈ ప్రచారాన్ని ఒక రోగంగా చూస్తాను'- యశ్

'టాక్సిక్​'పై వచ్చిన ఫేక్​ వార్తలపై స్పందించిన యశ్ - అలాంటి వాటిని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో అర్ధం కావడం లేదని అసహనం

Yash Toxic
Yash Toxic (Source : IANS (File))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 12:10 PM IST

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Yash on Toxic Trolls : మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫిల్మ్​ 'టాక్సిక్' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్​లో రాక్​స్టార్ యశ్ సినిమాపై జరిగిన నెగిటివ్ ప్రచారం గురించి మాట్లాడారు. ఈ మూవీ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక విధంగా వార్తలో నిలిచిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. కొన్నిసార్లు ఏకంగా సినిమా ఆగిపోయిందంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగిందని చెప్పారు. అయితే అలాంటి పుకార్లను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్న ఆయన సినిమా మేకింగ్​ అంటే ఎన్నో సవాళ్లతో కూడుకున్నదని వివరంగా తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయన చేసిన లేటెస్ట్ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్​గా మారాయి.

వాళ్లకు ఏదైనా వ్యాధి ఉందేమో!
'ఈరోజుల్లో కొంతమందికి వచ్చిన సమస్య ఏంటో నాకు తెలీదు. కానీ, ఏ కొత్త సినిమా ప్రారంభమైనా సరే, ప్రతి పది లేదా పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయిందంటూ పుకార్లు పుట్టిస్తున్నారు. మా సినిమాకు కూడా అదే సమస్య ఎదురైంది. ఇలాంటి ప్రవర్తనను నేను ఏదైనా వ్యాధిలాగా చూస్తాను. అలాంటి ప్రచారం ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్ధమయ్యేది కాదు. ఒక సినిమా తీయాలంటే అంత ఈజీ కాదు. దానివెనక నటీనటులు, డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ ఎందరిదో కష్టం ఉంటుంది. అందుకే ఇలాంటి పుకార్లు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు' అని యశ్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.

రిలీజ్‌ తర్వాతే అర్థం అవుతుంది
టాక్సిక్ మూవీ కాన్సెప్ట్‌ గురించి మాట్లాడుతూ 'మా ప్రయత్నాన్ని ప్రేక్షకులు అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది. తర్వాత అందరి ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మేం ఎంత ముందు చూపుతో ఆలోచించి ఈ సినిమా చేశామో రిలీజ్‌ తర్వాత అర్థం అవుతుంది. ఇది కేవలం యశ్‌ సినిమా మాత్రమే కాదు. ఇది ఒక భారతీయ సినిమా. యాక్టర్స్ అందరూ ఎన్నో త్యాగాలు చేసి ఈ సినిమాను ప్రపంచ వేదికపై నిలబెట్టాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో పనిచేశారు. మేం దీనిని ఇంగ్లిష్‌, కన్నడ భాషల్లో చిత్రీకరించాం. చాలా మంది మూవీపై నెగెటివ్‌గా మాట్లాడారు. కానీ, నేను ఎవరి మాటలను వినను. అలా విమర్శించేవారి ఊహాశక్తిలోనే లోపం ఉందని అనుకుంటాను. కష్టపడితే జీవితంలో సాధించలేనిదంటూ ఏదీ ఉండదు' అని యశ్‌ పేర్కొన్నారు.

కియారాపై ప్రశంసలు
అదే విధంగా హీరోయిన్ కియారా అడ్వాణీ గురించి మాట్లాడుతూ ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపించారు. కియారాను తబాహీ (ప్రళయం) అని వర్ణించారు. 'కియారా ఈ సినిమాలో నువ్వు గొప్ప పాత్రలో నటించావు. నీ కష్టమంతా ట్రైలర్‌లో కనిపించింది. నీ డెడికేషన్​ను స్వయంగా దగ్గర నుంచి చూశాను. ఇంతమంది అత్యుత్తమ నటులు ఒకే చోటకు చేర్చినప్పుడు అనేక సమస్యలు వస్తాయేమోనని మొదట అనుకున్నాం. కియారా ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగమైన నాటి నుంచి చాలా వినయంతో ఉంటూ, ఆమె క్యారెక్టర్​కు వందశాతం న్యాయం చేసింది. నేనూ ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. నేను చెప్పేది ఒక్కటే ఎవరి మాటలనూ పట్టించుకోకుండా మనం చేయాల్సింది చేస్తూ ముందుకు వెళ్లాలి. ప్రజలు కచ్చితంగా నిన్ను అభినందిస్తారు. ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది' అని కియారా అడ్వాణీపై యశ్ ప్రశంసలను కురిపించారు.

యశ్ గురించి మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురైన డైరెక్టర్
ఈ కార్యక్రమంలో గీతూ మోహన్​దాస్ యశ్ గురించి కన్నడలో మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతురాలినై ఉంటానని అన్నారు. 'యశ్ నిర్మాత, రచయితే కాదు. అంతకన్నా ఎక్కువ. టాక్సిక్ జర్నీలో యశ్ నాకు అందించిన సహకారం మరువలేనిది. ఈ సినిమా మేకింగ్ విషయంలో ఎవరైనా నాపై డౌట్​ పడి ఉంటారేమో కానీ యశ్ మాత్రం నన్ను పూర్తిగా నమ్మారు. నేను యశ్​కు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. ఈ సినిమా తర్వాత నా గమ్యం ఏంటో నాకు తెలీదు. కానీ నా జీవితంలో ఎప్పటికీ ఈ సినిమా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది' అని గీతూ అన్నారు.

ఇందులో నయనతార, కియారా అడ్వాణీ, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషి తదితరులు కీలత పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ గ్యాంగ్‌స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాను కేవీఎన్, మోన్​స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై వెంకట్ కె. నారాయణ. యశ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. దీనికి కేజీఎఫ్ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ సంగీతం అందించారు. దాదాపు 40 భాషల్లో టాక్సిక్ భారీ ఎత్తున ఆగస్టు 26న రిలీజ్ కానుంది.

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