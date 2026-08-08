'అమ్మాయిలకు అందమే సింగారం- అందాన్నే ఆయుధంగా వాడితే ఎలా'- ఫుల్ వైలెంట్గా టాక్సిక్ ట్రైలర్
యశ్ టాక్సిక్ సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేసింది- ఫుల్ యాక్షన్ వైలెన్స్ వీడియో చూశారా?
Published : August 8, 2026 at 7:17 PM IST
Toxic Trailer :యశ్ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ టాక్సిక్ ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ముందుగా చెప్పినట్లుగానే ఈ ట్రైలర్ వీడియోను మేకర్స్ శనివారం సాయంత్రం రిలీజ్ చేశారు. బెంగళూరులోని ఓ ఆడిటోరియంలో గ్రాండ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్కు హీరో యశ్తోపాటు ఆయన సతీమణి హాజరయ్యారు. కన్నడ సీనియర్ హీరో శివరాజ్ కుమార్, వీళ్లతోపాటు మూవీటీమ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఈవెంట్లోనే ట్రైలర్ వీడియోను లాంఛ్ చేశారు. 4.48 సెకండ్ల నిడివితో ట్రైలర్ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో ఉంది.
ఫుల్ వైలెన్స్
ట్రైలర్ విషయానికొస్తే, ఆద్యంతం యాక్షన్ సీక్వెన్స్, వైలెంట్గా ఉంది. ట్రైలర్తో స్టోరీ థీమ్, ఇంటెన్స్పై ఆడియెన్స్కు ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇందులో పోరాట సన్నివేశాలు, ప్రేమ అనేక అంశాలను చూపించారు. జాలి, దయా, కనికరం లేని పాత్రలో రాయగా యశ్ను చూపించారు. కన్న కొడుకునైనా రాయ లెక్కచేయడు. ఇక ఐదుగురు హీరోయిన్లను ఇందులో చూపించారు. కానీ రాయకు వాళ్లు ఏమవుతారు? వాళ్లతో రాయకు ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అనేది సస్పెన్స్గా ఉంది.
ఇప్పటికే బోల్డ్ కంటెంట్తో ఆడియెన్స్కు ఓ హింట్ ఇచ్చిన మేకర్స్ ట్రైలర్తో ఇది పూర్తిగా 18+ సినిమా అని కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఇందులో ఓ సీన్లో యశ్ నగ్నంగా కూడా కనిపిస్తారు. ఇందులో అడల్డ్ కంటెంటే కాదు, వైలెన్స్ డోస్ కూడా ఎక్కువే ఉందని అర్థం అవుతుంది. అయితే ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఇందులో ఇది ఒకే కథలా లేదు. ఎన్నో మలుపులు తిరుగుతోంది. గ్రాండ్ విజువల్స్తో ఉన్న యాక్షన్ సీన్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే ఈ రేంజ్లో వైలెన్స్ సీన్స్ను సినిమాలో ఉంచాలంటే అందుకు తగ్గ ఎమోషన్స్ కూడా చూపించాలి. ట్రైలర్ కట్తో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి అందులో దర్శకురాలు గీతూ మోహన్దాస్ ఎంతమేర సక్సెస్ అవుతారో చూడాలి.
గీతూ మోహన్దాస్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో యశ్తో రాయ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. నయనతార, కియారా అడ్వాణీ, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషి తదితరులు కీలత పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాను వెంకట్ కె. నారాయణ. యశ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. దీనికి కేజీఎఫ్ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా ఆగస్టు 26న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
40 భాషల్లో రిలీజ్
ఈ భారీ యాక్షన్ సినిమాను మేకర్స్ గ్లోబల్ లెవెల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. పాన్ఇండియాకే పరిమితం చేయకుండా ఏకంగా 40 భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు. అంటే తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళంతోపాటు మరో 30కిపైగా భాషల్లో యశ్ టాక్సిక్ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది.
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