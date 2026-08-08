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'అమ్మాయిలకు అందమే సింగారం- అందాన్నే ఆయుధంగా వాడితే ఎలా'- ఫుల్ వైలెంట్​గా టాక్సిక్ ట్రైలర్

యశ్ టాక్సిక్ సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేసింది- ఫుల్ యాక్షన్ వైలెన్స్ వీడియో చూశారా?

Toxic Trailer
Toxic Trailer (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 7:17 PM IST

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Toxic Trailer :యశ్ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ టాక్సిక్ ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ముందుగా చెప్పినట్లుగానే ఈ ట్రైలర్ వీడియోను మేకర్స్ శనివారం సాయంత్రం రిలీజ్ చేశారు. బెంగళూరులోని ఓ ఆడిటోరియంలో గ్రాండ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్​కు హీరో యశ్​తోపాటు ఆయన సతీమణి హాజరయ్యారు. కన్నడ సీనియర్ హీరో శివరాజ్ కుమార్, వీళ్లతోపాటు మూవీటీమ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఈవెంట్​లోనే ట్రైలర్ వీడియోను లాంఛ్ చేశారు. 4.48 సెకండ్ల నిడివితో ట్రైలర్ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్​లతో ఉంది.

ఫుల్ వైలెన్స్
ట్రైలర్ విషయానికొస్తే, ఆద్యంతం యాక్షన్ సీక్వెన్స్, వైలెంట్​గా ఉంది. ట్రైలర్​తో స్టోరీ థీమ్​, ఇంటెన్స్​పై ఆడియెన్స్​కు ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇందులో పోరాట సన్నివేశాలు, ప్రేమ అనేక అంశాలను చూపించారు. జాలి, దయా, కనికరం లేని పాత్రలో రాయగా యశ్​ను చూపించారు. కన్న కొడుకునైనా రాయ లెక్కచేయడు. ఇక ఐదుగురు హీరోయిన్లను ఇందులో చూపించారు. కానీ రాయకు వాళ్లు ఏమవుతారు? వాళ్లతో రాయకు ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అనేది సస్పెన్స్​గా ఉంది.

ఇప్పటికే బోల్డ్ కంటెంట్​తో ఆడియెన్స్​కు ఓ హింట్ ఇచ్చిన మేకర్స్ ట్రైలర్​తో ఇది పూర్తిగా 18+ సినిమా అని కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఇందులో ఓ సీన్​లో యశ్ నగ్నంగా కూడా కనిపిస్తారు. ఇందులో అడల్డ్ కంటెంటే కాదు, వైలెన్స్ డోస్ కూడా ఎక్కువే ఉందని అర్థం అవుతుంది. అయితే ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఇందులో ఇది ఒకే కథలా లేదు. ఎన్నో మలుపులు తిరుగుతోంది. గ్రాండ్ విజువల్స్​తో ఉన్న యాక్షన్ సీన్స్​ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే ఈ రేంజ్​లో వైలెన్స్ సీన్స్​ను సినిమాలో ఉంచాలంటే అందుకు తగ్గ ఎమోషన్స్​ కూడా చూపించాలి. ట్రైలర్​ కట్​తో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి అందులో దర్శకురాలు గీతూ మోహన్​దాస్ ఎంతమేర సక్సెస్ అవుతారో చూడాలి.

గీతూ మోహన్​దాస్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో యశ్​తో రాయ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. నయనతార, కియారా అడ్వాణీ, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషి తదితరులు కీలత పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ గ్యాంగ్‌స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాను వెంకట్ కె. నారాయణ. యశ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. దీనికి కేజీఎఫ్ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా ఆగస్టు 26న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

40 భాషల్లో రిలీజ్
ఈ భారీ యాక్షన్ సినిమాను మేకర్స్ గ్లోబల్ లెవెల్​లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. పాన్ఇండియాకే పరిమితం చేయకుండా ఏకంగా 40 భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు. అంటే తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళంతోపాటు మరో 30కిపైగా భాషల్లో యశ్ టాక్సిక్ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది.

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