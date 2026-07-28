'టాక్సిక్'పై యశ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు - థియేటర్లలో ఆ డ్రామా చూసి దిమ్మతిరిగిపోతుందన్న కేజీఎఫ్ స్టార్
శాన్ డియాగో కామిక్ కాన్ ఈవెంట్లో టాక్సిక్ సినిమాపై స్పందించిన యశ్ - మైండ్ బ్లోయింగ్ యాక్షన్ సీన్స్ అంటూ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
Published : July 28, 2026 at 11:34 AM IST
Yash on Toxic: కన్నడ సూపర్ స్టార్, రాకింగ్ స్టార్ యశ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న మోస్ట్ ఏవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా టాక్సిక్ ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో హట్ టాపిక్గా మారింది. ఇటీవల అమెరికాలోని శాన్ డియాగో కామిక్ కాన్ 2026 ఈవెంట్లో రామాయణం సినిమా ప్రమోషన్లలో పాల్గొన్న యశ్, తన మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ టాక్సిక్ గురించి కూడా ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు. ఈ చిత్రం ప్రతి ఒక్కరి మైండ్ బ్లాక్ చేసేలా ఉంటుందని, థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రేక్షకులు ఆశ్చర్యపోయేలా కథనం సాగుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. విజువల్స్ పక్కన పెడితే కథలో ఉండే భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయని చెప్పాడు. అసలు వివరాల్లోకి వెళితే.
వైల్డ్ అండ్ అన్అపోలోజిటిక్ ఎంటర్టైనర్
ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన యశ్, టాక్సిక్ సినిమా ఒక వైల్డ్ అండ్ బోల్డ్ యాక్షన్ రైడ్లా ఉంటుందని అన్నారు. పైకి ఇది కేవలం ఒక భారీ లార్జర్ దాన్ లైఫ్ యాక్షన్ సినిమాగా కనిపించినప్పటికీ, లోపల చాలా లోతైన కథాంశం దాగి ఉందనే విషయాన్ని హైలెట్ చేశారు. కథకు అవసరమైన చోట మాత్రమే ఫైట్స్ సీన్స్ డిజైన్ చేసినట్లు వెల్లడించాడు. ఒక మంచి యాక్షన్ సినిమా చూడాలి అనుకునే ప్రతీ ఒక్కరికీ ఈ మూవీ ఒక సరికొత్త ఫీలింగ్ ఇస్తుందని యశ్ ధీమాగా చెప్పుకొచ్చాడు.
ఊహించని యాక్షన్ విజువల్స్
చిన్నతనం నుంచి తనకు యాక్షన్ సినిమాలంటే ఎంతో ఇష్టమని, షూటింగ్ సమయంలో మానిటర్ ముందు కూర్చుని సన్నివేశాలు చూస్తున్నప్పుడు తనలోని చిన్నపిల్లాడు నిద్రలేస్తాడని యశ్ నవ్వుతూ చెప్పాడు. ఈ సినిమా కోసం హాలీవుడ్ ప్రముఖ స్టంట్ కోరియోగ్రాఫర్ జేజే పెర్రీ వర్క్ చేసినట్లు వెల్లడించాడు. జాన్ విక్ లాంటి అంతర్జాతీయ హిట్ చిత్రాలకు పనిచేసిన జేజే పెర్రీ కాంబినేషన్లో సరికొత్త యాక్షన్ కోణాన్ని చూపించనున్నట్లు యశ్ తెలిపాడు. ఈ నెల 26న వెండితెరపై రాబోతున్న ఈ విజువల్ మ్యాజిక్ చూసి ప్రేక్షకులు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారని హామీ ఇచ్చాడు.
స్టంట్ సీన్స్ వెనుక బలమైన ఎమోషన్స్
యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎంత గ్రాండ్గా ఉన్నప్పటికీ వాటి వెనుక బలమైన భావోద్వేగం లేకపోతే ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ కాలేరని యశ్ అభిప్రాయపడ్డాడు. టాక్సిక్ సినిమాలో పవర్ఫుల్ ఫైట్స్తో పాటు సీన్ను నడిపించే ఎమోషన్ చాలా అద్భుతంగా కుదిరిందని వివరించాడు. రామాయణంతో పాటు టాక్సిక్ సినిమాలో కూడా కథను డ్రైవ్ చేసే సీన్స్ ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయని చెప్పాడు. జేజే పెర్రీ చేసిన వర్క్ తనకు ఎంతో ప్రేరణగా నిలిచిందని, ప్రపంచ స్థాయి మేకింగ్ క్వాలిటీతో ఈ చిత్రాన్ని సిద్ధం చేసినట్లు యశ్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు.
లేడీ డైరెక్టర్ మేకింగ్ మార్క్
లేడీ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నయనతార, కియారా అద్వానీ, తారా సుతారియా, హుమా ఖురేషీ లాంటి స్టార్ నటీమణులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. విలక్షణమైన కథాంశంతో వస్తున్న ఈ భారీ చిత్రాన్ని ఆగస్టు 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ పక్కాగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. లేడీ డైరెక్టర్లు అనగానే సాఫ్ట్ ఎమోషనల్ సినిమాలు అనుకుంటారు, కానీ గీతూ మోహన్దాస్ ఈ చిత్రాన్ని చాలా మాస్ అండ్ ఎలివేటెడ్ పాయింట్లో డిజైన్ చేయడం విశేషం.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర డబుల్
ఓవైపు నితేశ్ తివారీ రామాయణంలో రావణుడిగా రణబీర్ కపూర్తో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్న యశ్, మరోవైపు టాక్సిక్ లాంటి క్రేజీ ప్రాజెక్ట్తో రాబోతుండటంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. టాక్సిక్ ఆగస్టు 26న విడుదలైన తర్వాత దీపావళికి రామాయణ సినిమా రానుంది. ఓపెనింగ్స్తోనే రెండు సినిమాలు ఊహించని కలెక్షన్స్ అందుకునే అవకాశం ఉంది. మరి ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తాయోవేచి చూడాలి.
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