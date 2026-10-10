'అలాంటి దర్శకులు క్రిమినల్స్తో సమానం- వాళ్లను ఇండస్ట్రీ నుంచి బ్యాన్ చేయాలి!'- కోన వెంకట్ ఫైర్
ఎక్స్ట్రా ఫుటేజీ తీసే డైరెక్టర్లు క్రిమినల్స్తో సమానమని కోన వెంకట్ అన్నారు. దాన్ని తీసేస్తే నిర్మాత ఎంత నష్టం జరుగుతుందో ఆలోచించరా అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన కోన
Published : October 10, 2026 at 3:54 PM IST
Writer Kona Venkat on Directors : అవసరానికి మించి అదనంగా సన్నివేశాలు చిత్రీకరించే డైరెక్టర్లపై రైటర్, నిర్మాత కోన వెంకట్ మండిపడ్డారు. ఎక్కువ సన్నివేశాలు చిత్రీకరించి ఫైనల్ ఎడిటింగ్ టైమ్లో అందులోంచి కొంత తొలగిస్తే ఏం లాభమని ప్రశ్నించారు. అలాంటి డైరెక్టర్లు క్రిమినల్స్తో సమానమని, వారిని సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి బ్యాన్ చేయాలంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇలాంటి చర్యలు నిర్మాతలకు ఆర్థికంగా అదనపు భారమేనని అన్నారు. రీసెంట్గా 'కామ్రేడ్ కళ్యాణ్' మూవీ ప్రమోషన్స్లో పాల్గొన్న ఆయన డైరెక్టర్లను ఉద్దేశించి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
'ఒక సినిమాను 3 గంటల 45 నిమిషాల ఫుటేజీని తీసి అందులో గంటకు పైగా రన్టైమ్ను తీసేస్తే ఏంటి ఉపయోగం? దీని వల్ల నిర్మాతకు రూ. కోట్లలో నష్టం కలుగుతుంది. ఒక సినిమాను తీసేటప్పుడే ఎంత తీయాలో డైరెక్టర్ అండ్ అతని టీమ్కు ఓ క్లారిటీ ఉండాలి. తీసిన తర్వాత అది విజయం అందుకుంటుందా? లేదా అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు. అది వేరే విషయం. కానీ సినిమాను ఎంత నిడివిలో తీయాలనేది మాత్రం డైరెక్టర్కు ఓ ప్లానింగ్ ఉండాలి. అది కూడా వారు సక్రమంగా చేయకపోతే ఎలా? ఇటీవల రెండు గంటల ఫుటేజీని తీసేసిన ఓ సినిమా ఉంది. అలాంటి వారిని ఇండస్ట్రీ నుంచి బ్యాన్ చేయాలి. అలాంటి డైరెక్టర్లు క్రిమినల్స్తో సమానం' అని కోన వెంకట్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
టాలీవుడ్లో ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలకు స్టార్ రైటర్గా వర్క్ చేసిన ఆయన ప్రస్తుతం డైరెక్టర్లపై పరోక్షంగా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సినిమాపై సరైన ప్లానింగ్ లేకుండా, ఇష్టం వచ్చినట్లు సీన్స్ తీసేసి దాన్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా ఎడిటింగ్లో లేపేస్తే ఎలాగని డైరెక్టర్లపై నిప్పులు చెరగడంపై ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి. అలాంటి వారు తమ నిర్లక్ష్యంతో నిర్మాత కుటుంబాన్ని రోడ్డుపై పడేస్తారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మరి కొన్ని విషయాలపైనా మాట్లాడారు.