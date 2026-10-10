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'అలాంటి దర్శకులు క్రిమినల్స్​తో సమానం- వాళ్లను ఇండస్ట్రీ నుంచి బ్యాన్ చేయాలి!'- కోన వెంకట్ ఫైర్

ఎక్స్​ట్రా ఫుటేజీ తీసే డైరెక్టర్లు క్రిమినల్స్​తో సమానమని కోన వెంకట్ అన్నారు. దాన్ని తీసేస్తే నిర్మాత ఎంత నష్టం జరుగుతుందో ఆలోచించరా అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన కోన

Writer Shocking Comments on Directors
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source: Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2026 at 3:54 PM IST

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Writer Kona Venkat on Directors : అవసరానికి మించి అదనంగా సన్నివేశాలు చిత్రీకరించే డైరెక్టర్ల​పై రైటర్, నిర్మాత కోన వెంకట్ మండిపడ్డారు. ఎక్కువ సన్నివేశాలు​ చిత్రీకరించి ఫైనల్ ఎడిటింగ్​ టైమ్​లో అందులోంచి కొంత తొలగిస్తే ఏం లాభమని ప్రశ్నించారు. అలాంటి డైరెక్టర్లు క్రిమినల్స్​తో సమానమని, వారిని సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి బ్యాన్ చేయాలంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇలాంటి చర్యలు నిర్మాతలకు ఆర్థికంగా అదనపు భారమేనని అన్నారు. రీసెంట్​గా 'కామ్రేడ్ కళ్యాణ్' మూవీ ప్రమోషన్స్​లో పాల్గొన్న ఆయన డైరెక్టర్లను ఉద్దేశించి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్​గా మారాయి.

'ఒక సినిమాను 3 గంటల 45 నిమిషాల ఫుటేజీని తీసి అందులో గంటకు పైగా రన్​టైమ్​ను తీసేస్తే ఏంటి ఉపయోగం? దీని వల్ల నిర్మాతకు రూ. కోట్లలో నష్టం కలుగుతుంది. ఒక సినిమాను తీసేటప్పుడే ఎంత తీయాలో డైరెక్టర్​ అండ్ అతని టీమ్​కు ఓ క్లారిటీ ఉండాలి. తీసిన తర్వాత అది విజయం అందుకుంటుందా? లేదా అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు. అది వేరే విషయం. కానీ సినిమాను ఎంత నిడివిలో తీయాలనేది మాత్రం డైరెక్టర్​కు ఓ ప్లానింగ్ ఉండాలి. అది కూడా వారు సక్రమంగా చేయకపోతే ఎలా? ఇటీవల రెండు గంటల ఫుటేజీని తీసేసిన ఓ సినిమా ఉంది. అలాంటి వారిని ఇండస్ట్రీ నుంచి బ్యాన్ చేయాలి. అలాంటి డైరెక్టర్లు క్రిమినల్స్​తో సమానం' అని కోన వెంకట్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

టాలీవుడ్​లో ఎన్నో బ్లాక్​బస్టర్​ చిత్రాలకు స్టార్ రైటర్​గా వర్క్ చేసిన ఆయన ప్రస్తుతం డైరెక్టర్లపై పరోక్షంగా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సినిమాపై సరైన ప్లానింగ్ లేకుండా, ఇష్టం వచ్చినట్లు సీన్స్ తీసేసి దాన్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా ఎడిటింగ్​లో లేపేస్తే ఎలాగని డైరెక్టర్లపై నిప్పులు చెరగడంపై ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి. అలాంటి వారు తమ నిర్లక్ష్యంతో నిర్మాత కుటుంబాన్ని రోడ్డుపై పడేస్తారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మరి కొన్ని విషయాలపైనా మాట్లాడారు.

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