'ప్యారడైజ్' నెగెటివిటీ నుంచి పాజిటివిటీ వైపు- నాకు కొత్త అనుభూతి: హీరో నాని
'ప్యారడైజ్' మూవీ మిక్స్ టాక్పై హీరో నాని కామెంట్స్- ప్రతి షోకు సినిమా టాక్ మారిపోతుందని వ్యాఖ్య
Published : September 27, 2026 at 6:55 AM IST
Nani Speech Paradise Media Meet : 'ప్యారడైజ్' సినిమా నెగెటివిటీ నుంచి పాజిటివిటీ వైపు వెళ్తోందని హీరో నాని అన్నారు. ఈ మూవీ తనకు కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. సాధారణంగా ఏ చిత్రానికైనా ఉదయం షో పడినప్పుడు వచ్చే టాక్తో బాక్సాఫీస్ ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుందని, చాలా సినిమాలకు మార్నింగ్ షో పాజిటివ్గా పడినా, సాయంత్రానికి మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్గా మారుతుంటుందన్నారు. కానీ, తన కెరీర్లో తొలిసారిగా 'ప్యారడైజ్' విషయంలో విభిన్నమైన అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నట్లు నాని తెలిపారు. 'ప్యారడైజ్' మూవీ విడుదలైన నేపథ్యంలో శనివారం రాత్రి చిత్ర యూనిట్ మీడియా ములాఖత్ పేరుతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశానికి నటుడు మోహన్ బాబు, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల, హీరో నాని సహా సినిమాలో పని చేసిన నటులతో పాటు ఇతర టెక్నీషియన్లు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నాని సినిమా గురించి ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడిచారు.
"నెగెటివిటీ నుంచి పాజిటివిటీ టాక్ వైపు వెళ్లిన సినిమాను ఇటీవల నేను చూడలేదు. మామూలుగా ఉదయం వచ్చే రెస్పాన్స్ సాయంత్రానికి మారుతుంటుంది. కానీ, మా సినిమా విషయంలో ప్రతి షో గడిచేకొద్దీ రెస్పాన్స్ పూర్తిగా మారిపోయింది. తొలి షోలో వచ్చిన నెగెటివ్ రెస్పాన్స్ కాస్తా క్రమక్రమంగా ప్రతి షోకూ పాజిటివ్గా టర్న్ అవుతూ వచ్చింది. నా కెరీర్లో మేం ఇలాంటి అనుభవాన్ని ఎన్నడూ ఎదుర్కోలేదు. మేం తెరపై ఏదో కొత్త ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నాం, సరిగ్గా ప్రేక్షకుల నుంచే అదే స్థాయిలో రెస్పాన్స్ వచ్చింది."
- హీరో నాని
ప్యారడైజ్ సినిమా కేవలం ఓపెనింగ్స్తో సరిపెట్టుకునేది కాదని, బాక్సాఫీస్ వద్ద సుదీర్ఘ కాలం పాటు పగురులు పెడుతుందని నాని అన్నారు. ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని పూర్తిగా ఓన్ చేసుకున్నారని, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న రీల్స్, వ్యూస్ చూస్తుంటే తమ టీమ్ పడిన కష్టమంతా ఫలించిందని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఈ సినిమా కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడ్డారని నాని చెప్పారు. ముఖ్యంగా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు తమ ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారని, వారే ఈ చిత్రానికి అసలైన హీరోలని కొనియాడారు.
దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల ఏ పని చేసినా అంకితభావంతో చేస్తారని నాని పేర్కొన్నారు. అలాంటి దర్శకుడితో పనిచేయడం గర్వకారణమన్నారు. భవిష్యత్తులో శ్రీకాంత్ ఓదెల స్కూల్ నుంచి మరిన్ని అద్భుతమైన చిత్రాలు, కొత్త దర్శకులు రావాలని ఆకాంక్షించారు. సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన బాణీలు, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకు భారీ ఓపెనింగ్స్ రావడానికి ప్రధాన కారణమని తెలిపారు. తమ గోల, అల్లరి భరించి సినిమాను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరిని నాని ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు.
మోహన్ బాబుతో పనిచేయడం మరిచిపోలేని అనుభూతి
లెజెండరీ నటుడు మోహన్ బాబుతో పనిచేయడం తన జీవితంలో మరువలేని అనుభూతిని నాని అన్నారు. ఆయన నటనకు తాను వీరాభిమానినని తెలిపారు. బయటికి కఠినంగా కనిపించినా మోహన్ బాబు మనసు చాలా గొప్పదని, ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం ఈ సినిమాతోనే ఆగిపోదని స్పష్టం చేశారు. అలాగే రాఘవ్ జుయల్, సోనాలి కులకర్ణి, కాయుదు లోహర్, ప్రియదర్శి, సంపూర్ణేశ్ బాబు మంచి నటన కనబరిచారని ప్రశంసించారు.
'దసరా' బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత నేచురల్ స్టార్ నాని, శ్రీకాంత్ ఒదెల కాంబినేషన్లో వచ్చిన రెండో సినిమా 'ది ప్యారడైజ్'. సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్, ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకాలపై ఈ భారీ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాను నిర్మించారు. 1980ల నాటి సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కించారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చి దశాబ్దాలు గడిచినా, ఎలాంటి చట్టపరమైన గుర్తింపు, పౌరసత్వం, హక్కులు లేకుండా దయనీయ జీవితాన్ని గడుపుతున్న 'సవారి' అనే తెగ చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. నాని 'జడల్' అనే పవర్ఫుల్ పాత్రలో నాని కనిపించారు. ఈ పాత్ర కోసం ఆయన తన ఫిజిక్ను మార్చుకుని చాలా కష్టపడ్డారు.
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