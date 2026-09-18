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'ది ప్యారడైజ్' ట్రైలర్ లేదు- మరి రిలీజ్ ముందైనా మరో సర్‌ప్రైజ్ వస్తుందా!

ట్రైలర్ లేకుండానే రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతున్న ది ప్యారడైజ్- చిన్న స్నీక్ పీక్ ఇవ్వాలంటున్న కొందరు అభిమానులు- సెన్సార్ కూడా పూర్తవడంతో కొత్త ఫుటేజ్‌పై ఆసక్తి- చెన్నై నుంచి మొదలైన సిటీ వైజ్ ప్రమోషన్స్

The Paradise Sneak Peek
ప్యారడైజ్​లో నాని (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 1:55 PM IST

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The Paradise Sneak Peek : 'ది ప్యారడైజ్' రిలీజ్‌కు మొదటి నుంచి కూడా మంచి బజ్ ఉంది. నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో అత్యంత భారీ స్థాయిలో వస్తున్న ఈ సినిమా మొదటి రోజే బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్ అందుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పాటలు, టీజర్, పాత్రల లుక్స్‌ సినిమాకు కావలసిన బూస్ట్ ఇచ్చాయి. కానీ పెద్ద సినిమాలకు విడుదలకు ముందు వచ్చే అసలైన ఆయుధం మాత్రం ఈసారి లేదు. ప్రతీ సినిమాకు ఇంకాస్త బజ్ పెంచేదే ట్రైలర్. ఇక అలాంటి దాన్ని రిలీజ్ చేయడం లేదని నాని ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ పరిస్థితిలో రిలీజ్‌కు ముందు ఇంకో కొత్త ప్రమోషనల్ కంటెంట్ వస్తుందా అన్న ఆసక్తి అభిమానుల్లో మొదలైంది.

చిన్న స్నీక్ పీక్ ఇవ్వాలంటూ
ట్రైలర్ రాకపోవడంతో కొందరు అభిమానులు ఇప్పుడు మరో ఐడియాను ముందుకు తెస్తున్నారు. సినిమా నుంచి చిన్న స్నీక్ పీక్ లేదా ప్రొలాగ్ తరహాలో ఒక సీన్‌ను రిలీజ్ చేయాలని సోషల్ మీడియాలో కోరుతున్నారు. పెద్ద కథను బయటపెట్టకుండా 60 నుంచి 90 సెకన్ల కొత్త ఫుటేజ్ ఇచ్చినా సరిపోతుందని కొందరి నుంచి సలహాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే సెన్సార్ ప్రక్రియ పూర్తయిన నేపథ్యంలో సినిమాలోని ఏదైనా చిన్న భాగాన్ని ప్రమోషన్ కోసం ఉపయోగించవచ్చనే మాట కూడా వినిపిస్తోంది. అయితే టీమ్ ఇప్పటివరకు వీడియో రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించలేదు. అభిమానుల కోరిక మాత్రం రిలీజ్ దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.

ట్రైలర్ ఎందుకు లేదంటే
ట్రైలర్ లేకపోవడానికి కారణాన్ని నాని ముందే వివరించారు. ఒక మంచి ట్రైలర్ కట్ చేయాలంటే శ్రీకాంత్ ఓదెల, అనిరుధ్ కలిసి నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు పని చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఆ సమయాన్ని సినిమాను పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధం చేయడానికే ఉపయోగిస్తున్నామని తెలిపారు. ట్రైలర్ కంటే సినిమా క్వాలిటీ తమకు ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. రిలీజ్‌కు చాలా దగ్గరగా కూడా షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కొనసాగిన నేపథ్యంలో టీమ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే వచ్చిన టీజర్‌లో నాని జడల్ పాత్ర, ఆ ప్రపంచం, యాక్షన్ టోన్‌ను చూపించారు.

సిటీ వైజ్ ప్రమోషన్స్
మరోవైపు సినిమా టీమ్ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యేలా ప్రమోషన్స్‌పై ఫోకస్ పెట్టింది. నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల చెన్నైలో మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత బెంగళూరు, కొచ్చిలో కూడా కార్యక్రమాలు ప్లాన్ చేశారు. హైదరాబాద్‌లో సెప్టెంబర్ 21న భారీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. ఆ కార్యక్రమానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చే అవకాశం ఉందని టాక్ ఉంది. థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లేకపోవడంతో ఇలాంటి ప్రెస్ మీట్స్, ఈవెంట్స్‌లో నాని, శ్రీకాంత్ చెప్పే విషయాలే ఇప్పుడు సినిమా గురించి కొత్త సమాచారం ఇస్తున్నాయి. చెన్నై ప్రెస్ మీట్‌లో కూడా సినిమా టీమ్ నుంచి పలు విషయాలు బయటకు వచ్చాయి.

పాటలతో ఇప్పటికే మంచి రీచ్
'ది ప్యారడైజ్' ప్రమోషన్స్‌లో మ్యూజిక్ ఇప్పటికే కీలకంగా మారింది. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో 'ఆయా షేర్' పాటకు ఉహించని రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 'యేషా నాగులా' కూడా తెలంగాణ ఫోక్ టచ్‌తో హైలెట్ అవుతోంది. ఈ పాటల తర్వాత సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రేక్షకుల సంఖ్య మరింత పెరిగింది. ‘దసరా’ తర్వాత నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల మళ్లీ చేస్తున్న సినిమా కావడం వలన కూడా మార్కెట్లో సినిమాకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.

సెప్టెంబర్ 24న గ్రాండ్ రిలీజ్​
ఈ సినిమాను ఎస్‌ఎల్‌వీ సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. నానితో పాటు కయాదు లోహర్, మోహన్ బాబు, సోనాలి కులకర్ణి, రాఘవ్ జుయల్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సినిమా సెప్టెంబర్ 24న తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో విడుదల కానుంది. రిలీజ్ వాయిదా పడుతుందనే టాక్ వచ్చినప్పటికీ మేకర్స్ అదే తేదీని మరోసారి అధికారికంగా కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఇప్పుడు మిగిలిన కొద్ది రోజుల్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో అయినా కొత్త ఫుటేజ్ వస్తుందా అన్నదే చూడాలి.

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