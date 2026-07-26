సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ బయోపిక్పై జోరుగా ప్రచారం? అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?
రజనీకాంత్ తన లైఫ్ జర్నీని ఆత్మకథగా రాయనున్నారా? - సినిమాగా కూడా వెండితెరపై వచ్చే అవకాశాలున్నాయా?
Published : July 26, 2026 at 4:07 PM IST
Rajinikanth Autobiography : సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ గత 5 దశాబ్దాలుగా సినీ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. బస్ కండక్టర్గా జీవితాన్ని ప్రారంభించి, దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్న రజనీ ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. అయితే తన లైఫ్ జర్నీని ఆటోబయోగ్రఫీ రూపంలో ఫ్యాన్స్తో షేర్ చేసుకోనున్నారని కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే దీనిపై ఏ విధమైన అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
తలైవా రజనీకాంత్ కొంతకాలంగా తన ఆత్మకథపై పుస్తకం రాసే పనిలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో ఆయన వ్యక్తిగత అనుభవాలు, కెరీర్లో అందుకున్న విజయాలు, ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగే క్రమంలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు మొదలైన విషయాలన్నీ పుస్తకంలో రాయనున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే దీన్ని కేవలం పుస్తకానికే పరిమితం చేయకుండా సినిమాగా కూడా తీసుకురావాలని రజనీకాంత్కు ఆలోచన వచ్చిందట! తనకు వచ్చిన ఈ ఆలోచనను తన సన్నిహితులతో కలిసి చర్చలు జరిపారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. కానీ ఇందులో వాస్తవమేదో తెలియాలంటే అఫీషియల్ ఎనౌన్స్మెంట్ వచ్చే వరకూ వేచి ఉండాల్సిందే.
Superstar #Rajinikanth's autobiography is said to be in the works, promising an inspiring journey filled with untold stories, emotional moments, struggles, and the phenomenal rise of India's biggest Superstar⭐️.— FilmyBowl Tamil (@FilmyBowlTamil) July 25, 2026
If it ever makes its way to the big screen, it won't just be a… pic.twitter.com/xePzrbLu1Q
ఆటోబయోగ్రఫీపై రజనీకాంత్ కుమార్తె రియాక్షన్
గతంలో దీనిపై రజనీకాంత్ కుమార్తె సౌందర్య ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్వయంగా స్పందించారు. తన తండ్రి ఆత్మకథ రాబోతుందని అప్పుడే కన్ఫర్మ్ చేశారు. 'కష్టపడి తనకంటూ ఓ మార్గాన్ని ఏర్పరచుకున్న రజనీ సర్, బస్ కండక్టర్గా ఎదుర్కొన్న కష్టాల నుంచి కోలీవుడ్లో సూపర్స్టార్ వరకు ఎదిగే వరకూ జర్నీకి సంబంధించి తన జీవిత చరిత్రను రాయడం ఇప్పటికే ప్రారంభించారు. ఈ ఆత్మకథ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తుంది' అని సౌందర్య ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
ఎటువంటి బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా సినీపరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన రజనీ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్టార్డమ్ను సంపాదించుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలోనే రజనీకాంత్ కె. బాలచందర్, భారతీరాజా లాంటి లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ దర్శకత్వంలో నటించే అవకాశాలను అందుకున్నారు. సూపర్స్టార్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చెరగని ముద్ర వేసిన ఆయన జయాపజయాలకు అతీతంగా సినిమాలను చేసుకుంటూ వచ్చారు. దాదాపు 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో రజనీకాంత్ ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలను పోషించారు.
రజనీకాంత్ క్రేజీ లైనప్స్ ఇవే!
ఇక రజనీకాంత్ కెరీర్పరంగా వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. జైలర్తో రజనీకాంత్ అభిమానుల ఆకలిని తీర్చేశారు నెల్సర్ దిలీప్ కుమార్. ఇప్పుడు మళ్లీ 'జైలర్'2' తో ఈ కాంబో రిపీట్ అవుతుంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ను పూర్తి చేసుకున్న మేకర్స్ అక్టోబర్ 15న దసరా సందర్భంగా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించారు. వీరి కలయికలో 2023లో వచ్చిన 'జైలర్' సూపర్స్టార్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్లలో ఒకటిగా నిలిచి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా రూ. 500 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. తొలి పార్ట్లోలాగే సీక్వెల్లోను పలు ఇండస్ట్రీలకు చెందిన అగ్రతారలు అతిథి పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సీనియర్ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తితోపాటు బాలీవుడ్ హృతిక్ రోషన్ కూడా ఇందులో కనిపించనున్నారు. వీళ్లతోపాటు మోహన్లాల్, రమ్యకృష్ణ, శివరాజ్కుమార్లు ఆయా పాత్రలు చేయనున్నారు.
మరోవైపు యువ దర్శకుడు అశ్వత్ మారిముత్తు డైరెక్షన్లో 'ధర్మన్' అనే సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ మూవీని రాజ్కమల్ బ్యానర్పై కమల్హాసన్ నిర్మిస్తుండటం విశేషం. అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇందులో సూపర్స్టార్ డాక్టర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సీనియర్ హీరోయిన్ సిమ్రన్, గ్లామరస్ బ్యూటీ రాశీ ఖన్నా ఈ మూవీలో నటిస్తున్నారు. 2027 సంక్రాంతికి ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించారు.
అంతేకాకుండా కమల్హాసన్తో కలిసి ఓ క్రేజీ మల్టీస్టారర్ చిత్రాన్ని రజనీకాంత్ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే అఫీషియల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ను అనౌన్స్ చేశారు. KH-RK రీ యూనియన్ పేరుతో గతంలో వదిలిన ఈ గ్లింప్స్కు సూపర్ రెస్పాన్స్ లభించింది. ఈ సినిమాను కూడా జైలర్ 2 డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. స్టార్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ అనిరుథ్ దీనికి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ఈ మూవీ ప్రకటించినప్పటి నుంచీ అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దీన్ని రెడ్ జెయింట్ బ్యానర్పై ఇన్బాన్ ఉదయనిథి నిర్మిస్తున్నారు.
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