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సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ బయోపిక్​పై జోరుగా ప్రచారం? అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?

రజనీకాంత్ తన లైఫ్ జర్నీని ఆత్మకథగా రాయనున్నారా? - సినిమాగా కూడా వెండితెరపై వచ్చే అవకాశాలున్నాయా?

Rajinikanth
Rajinikanth (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 4:07 PM IST

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Rajinikanth Autobiography : సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ గత 5 దశాబ్దాలుగా సినీ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. బస్ కండక్టర్​గా జీవితాన్ని ప్రారంభించి, దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్న రజనీ ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. అయితే తన లైఫ్ జర్నీని ఆటోబయోగ్రఫీ రూపంలో ఫ్యాన్స్​తో షేర్ చేసుకోనున్నారని కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే దీనిపై ఏ విధమైన అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

తలైవా రజనీకాంత్ కొంతకాలంగా తన ఆత్మకథపై పుస్తకం రాసే పనిలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో ఆయన వ్యక్తిగత అనుభవాలు, కెరీర్​లో అందుకున్న విజయాలు, ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగే క్రమంలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు మొదలైన విషయాలన్నీ పుస్తకంలో రాయనున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే దీన్ని కేవలం పుస్తకానికే పరిమితం చేయకుండా సినిమాగా కూడా తీసుకురావాలని రజనీకాంత్​కు ఆలోచన వచ్చిందట! తనకు వచ్చిన ఈ ఆలోచనను తన సన్నిహితులతో కలిసి చర్చలు జరిపారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. కానీ ఇందులో వాస్తవమేదో తెలియాలంటే అఫీషియల్ ఎనౌన్స్​మెంట్ వచ్చే వరకూ వేచి ఉండాల్సిందే.

ఆటోబయోగ్రఫీపై రజనీకాంత్ కుమార్తె రియాక్షన్
గతంలో దీనిపై రజనీకాంత్ కుమార్తె సౌందర్య ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్వయంగా స్పందించారు. తన తండ్రి ఆత్మకథ రాబోతుందని అప్పుడే కన్ఫర్మ్ చేశారు. 'కష్టపడి తనకంటూ ఓ మార్గాన్ని ఏర్పరచుకున్న రజనీ సర్, బస్ కండక్టర్​గా ఎదుర్కొన్న కష్టాల నుంచి కోలీవుడ్​లో సూపర్​స్టార్​ వరకు ఎదిగే వరకూ జర్నీకి సంబంధించి తన జీవిత చరిత్రను రాయడం ఇప్పటికే ప్రారంభించారు. ఈ ఆత్మకథ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తుంది' అని సౌందర్య ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

ఎటువంటి బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా సినీపరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన రజనీ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్టార్​డమ్​ను సంపాదించుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలోనే రజనీకాంత్ కె. బాలచందర్, భారతీరాజా లాంటి లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ దర్శకత్వంలో నటించే అవకాశాలను అందుకున్నారు. సూపర్​స్టార్​గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చెరగని ముద్ర వేసిన ఆయన జయాపజయాలకు అతీతంగా సినిమాలను చేసుకుంటూ వచ్చారు. దాదాపు 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో రజనీకాంత్ ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలను పోషించారు.

రజనీకాంత్ క్రేజీ లైనప్స్ ఇవే!
ఇక రజనీకాంత్ కెరీర్​పరంగా వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. జైలర్​తో రజనీకాంత్ అభిమానుల ఆకలిని తీర్చేశారు నెల్సర్ దిలీప్ కుమార్. ఇప్పుడు మళ్లీ 'జైలర్'2' తో ఈ కాంబో రిపీట్ అవుతుంది. ఇప్పటికే షూటింగ్​ను పూర్తి చేసుకున్న మేకర్స్ అక్టోబర్ 15న దసరా సందర్భంగా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించారు. వీరి కలయికలో 2023లో వచ్చిన 'జైలర్' సూపర్​స్టార్ కెరీర్​లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్​లలో ఒకటిగా నిలిచి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా రూ. 500 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. తొలి పార్ట్​లోలాగే సీక్వెల్​లోను పలు ఇండస్ట్రీలకు చెందిన అగ్రతారలు అతిథి పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సీనియర్‌ నటుడు మిథున్‌ చక్రవర్తితోపాటు బాలీవుడ్ హృతిక్ రోషన్​ కూడా ఇందులో కనిపించనున్నారు. వీళ్లతోపాటు మోహన్‌లాల్‌, రమ్యకృష్ణ, శివరాజ్‌కుమార్‌లు ఆయా పాత్రలు చేయనున్నారు.

మరోవైపు యువ దర్శకుడు అశ్వత్​ మారిముత్తు డైరెక్షన్​లో 'ధర్మన్' అనే సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ మూవీని రాజ్​కమల్ బ్యానర్​పై కమల్​హాసన్ నిర్మిస్తుండటం విశేషం. అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇందులో సూపర్​స్టార్ డాక్టర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సీనియర్ హీరోయిన్ సిమ్రన్, గ్లామరస్ బ్యూటీ రాశీ ఖన్నా ఈ మూవీలో నటిస్తున్నారు. 2027 సంక్రాంతికి ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించారు.

అంతేకాకుండా కమల్​హాసన్​తో కలిసి ఓ క్రేజీ మల్టీస్టారర్​ చిత్రాన్ని రజనీకాంత్ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే అఫీషియల్​గా ఈ ప్రాజెక్ట్​ను అనౌన్స్​ చేశారు. KH-RK రీ యూనియన్ పేరుతో గతంలో వదిలిన ఈ గ్లింప్స్​కు సూపర్​ రెస్పాన్స్ లభించింది. ఈ సినిమాను కూడా జైలర్ 2 డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్​ కుమార్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. స్టార్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ అనిరుథ్ దీనికి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ఈ మూవీ ప్రకటించినప్పటి నుంచీ అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దీన్ని రెడ్ జెయింట్ బ్యానర్​పై ఇన్బాన్ ఉదయనిథి నిర్మిస్తున్నారు.

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