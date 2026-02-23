ETV Bharat / entertainment

స్పిరిట్ నుంచి మరో అనౌన్స్​మెంట్​కు సందీప్ రెడ్డి ప్లాన్స్- విలన్​గా ఆ గ్లోబల్ స్టారేనా?

ప్రభాస్ స్పిరిట్ నుంచి త్వరలో అప్​డేట్!​ - విలన్​గా ఆ కొరియన్ ​యాక్టర్​ - ఈ వార్తలో నిజమెంత?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 6:44 PM IST

Spirit Movie Villain : పాన్ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ కొత్త మూవీ 'స్పిరిట్' ప్రారంభమైన్నప్పటి నుంచి ప్రాజెక్ట్​పై అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. హీరోయిన్ త్రిప్తి సహా సీనియర్ నటులు ప్రకాశ్ రాజ్, బాలీవుడ్ స్టార్ వివేక్ ఒబెరాయ్ ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నప్పటికీ, సినిమాలో విలన్ ఎవరనే దానిపై సస్పెన్స్ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అయితే స్పిరిట్​ వంటి భారీ చిత్రంలో విలన్​ ఎవరు అనే దానిపై ఇప్పటికే ఎన్నో ఊహాగానాలు వచ్చాయి. కొరియన్​ స్టార్​ నటుడు డాన్​ లీ ఇందులో విలన్​గా నటించబోతున్నారని గతకొంత కాలంగా సోషల్​ మీడియాలో వార్తలు వైరల్​గా మారాయి. కానీ, మూవీ మేకర్స్​ మాత్రం ఇప్పటి వరకు దీనిపై స్పందించలేదు. అటు డైరెక్టర్​ సందీప్​ కూడా ఈ వార్తను ఖండించలేదు అలాగని ఒప్పుకోనూ లేదు.

అనౌన్స్​మెంట్ కోసం వెయిటింగ్
ఇదిలా ఉండగా తాజాగా మరోసారి ఈ ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. అటు కొరియన్ మీడియాల్లోనూ డాన్​లీ ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్ అంటూ పలు కథనాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో ఆయన స్పిరిట్​లోనే నటిస్తున్నారని అంతా అనుకుంటున్నారు. అయితే వచ్చే నెల అంటే మార్చి​ 01న డాన్​ లీ పుట్టినరోజు. ఒకవేళ ఇందులో ఆయన ఉన్నట్లైతే ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించేందుకు ఇంతకంటే మంచి సందర్భం ఇంకోటి ఉండదు! అందుకే ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ తన సినిమాలో ఉన్నారా? లేదా అనే సస్పెన్స్​కు సందీప్ రెడ్డి ఆ రోజైనా తెర దించుతారని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఈ వార్త నిజమైతే మాత్రం అది ఫ్యాన్స్​కు పెద్ద పండగే అవుతుంది.

కిక్కెక్కించే కాంబో
ప్రభాస్ లాంటి పాన్-ఇండియా స్టార్, యాక్షన్ ఐకాన్ డాన్ లీ కలిసి పనిచేస్తే మాత్రం స్పిరిట్ రేంజ్ గ్లోబల్ లెవెల్​కు పెరిగిపోవడం పక్కా! తెరపై డార్లింగ్- డాన్​ లీ యాక్షన్ సీన్స్ కిక్కెక్కించడం పక్కా! ఈ కాంబో గ్లోబల్ లెవెల్​లో ఇంపాక్ట్ కనబరుస్తుంది. ప్రస్తుతానికైతే అందరి దృష్టి మార్చి 01 పైనే ఉంది. ఆ రోజు మేకర్స్ ఏమైనా అప్డేట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

కొత్త లుక్​లో ప్రభాస్
ఇటీవల రిలీజ్​ అయిన కపుల్ ఫ్రెండ్లీ సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా మూవీ టీమ్​తో ప్రభాస్ చిట్​చాట్ నిర్వహించారు. హీరో సంతోశ్ శోభన్, హీరోయిన్ మాసన వారణాసితో సరదాగా ముచ్చటించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను కపుల్ ఫ్లెండ్లీ మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు. అందులో ప్రభాస్​ లుక్స్​ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. చిన్నగా ట్రిమ్​ చేసిన గడ్డం, కొత్త హెయిర్ స్టైల్‌తో డార్లింగ్ చాలా స్టైలిష్​గా కనిపించారు. అయితే ఈ లుక్​ త్వరలో రాబోతున్న స్పిరిట్​ కోసమా లేక వరుసలో ఉన్న ఫౌజీ కోసమా అని క్లారిటీ లేదు.

వచ్చే ఏడాదిలో థియేటర్లలోకి
కాగా, స్పిరిట్ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్, ప్రకాశ్ రాజ్, ప్రముఖ నటి కాంచన తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాను భద్రకాళీ, టీ సిరీస్​ బ్యానర్లపై ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2027 మార్చి 5వ తేదీన శుక్రవారం రోజున విడుదల కానుంది. యాక్షన్ థ్రిల్లర్​గా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఎనిమిది భాష (తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, మాండరిన్ (చైనీస్), జపనీస్, కొరియన్)ల్లో విడుదల కానుంది.

ఆ హీరోయిన్​కు స్పెషల్ ఫుడ్
ప్రభాస్ హీరోగా దర్శకుడు హను రాఘవపూడి ఫౌజీ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో ఇమాన్వి హీరోయిన్​గా నటిస్తోంది. అయితే ఆమె ఈ చిత్రం షూటింగ్ టైమ్​లో ప్రభాస్ తన ఇంటినుంచి ఇమాన్వికి ప్రత్యేకమైన భోజనం పంపించారు. దాల్ రైస్​తోపాటు అనేక రకాల వంటకాలు ఇందులో ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోను ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అయితే గతంలోనూ ఇమాన్వికి ప్రభాస్ భోజనం పంపారు.

