స్పిరిట్ నుంచి మరో అనౌన్స్మెంట్కు సందీప్ రెడ్డి ప్లాన్స్- విలన్గా ఆ గ్లోబల్ స్టారేనా?
ప్రభాస్ స్పిరిట్ నుంచి త్వరలో అప్డేట్! - విలన్గా ఆ కొరియన్ యాక్టర్ - ఈ వార్తలో నిజమెంత?
Published : February 23, 2026 at 6:44 PM IST
Spirit Movie Villain : పాన్ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ కొత్త మూవీ 'స్పిరిట్' ప్రారంభమైన్నప్పటి నుంచి ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. హీరోయిన్ త్రిప్తి సహా సీనియర్ నటులు ప్రకాశ్ రాజ్, బాలీవుడ్ స్టార్ వివేక్ ఒబెరాయ్ ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నప్పటికీ, సినిమాలో విలన్ ఎవరనే దానిపై సస్పెన్స్ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అయితే స్పిరిట్ వంటి భారీ చిత్రంలో విలన్ ఎవరు అనే దానిపై ఇప్పటికే ఎన్నో ఊహాగానాలు వచ్చాయి. కొరియన్ స్టార్ నటుడు డాన్ లీ ఇందులో విలన్గా నటించబోతున్నారని గతకొంత కాలంగా సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్గా మారాయి. కానీ, మూవీ మేకర్స్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు దీనిపై స్పందించలేదు. అటు డైరెక్టర్ సందీప్ కూడా ఈ వార్తను ఖండించలేదు అలాగని ఒప్పుకోనూ లేదు.
అనౌన్స్మెంట్ కోసం వెయిటింగ్
ఇదిలా ఉండగా తాజాగా మరోసారి ఈ ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. అటు కొరియన్ మీడియాల్లోనూ డాన్లీ ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్ అంటూ పలు కథనాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో ఆయన స్పిరిట్లోనే నటిస్తున్నారని అంతా అనుకుంటున్నారు. అయితే వచ్చే నెల అంటే మార్చి 01న డాన్ లీ పుట్టినరోజు. ఒకవేళ ఇందులో ఆయన ఉన్నట్లైతే ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించేందుకు ఇంతకంటే మంచి సందర్భం ఇంకోటి ఉండదు! అందుకే ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ తన సినిమాలో ఉన్నారా? లేదా అనే సస్పెన్స్కు సందీప్ రెడ్డి ఆ రోజైనా తెర దించుతారని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఈ వార్త నిజమైతే మాత్రం అది ఫ్యాన్స్కు పెద్ద పండగే అవుతుంది.
You loved what existed before.— Spirit (@InSpiritMode) December 31, 2025
Now fall in love with what you never knew existed….#SPIRIT FIRST POSTER 🔥#OneBadHabit #Prabhas@imvangasandeep @tripti_dimri23 pic.twitter.com/J1Svt3E8uY
కిక్కెక్కించే కాంబో
ప్రభాస్ లాంటి పాన్-ఇండియా స్టార్, యాక్షన్ ఐకాన్ డాన్ లీ కలిసి పనిచేస్తే మాత్రం స్పిరిట్ రేంజ్ గ్లోబల్ లెవెల్కు పెరిగిపోవడం పక్కా! తెరపై డార్లింగ్- డాన్ లీ యాక్షన్ సీన్స్ కిక్కెక్కించడం పక్కా! ఈ కాంబో గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇంపాక్ట్ కనబరుస్తుంది. ప్రస్తుతానికైతే అందరి దృష్టి మార్చి 01 పైనే ఉంది. ఆ రోజు మేకర్స్ ఏమైనా అప్డేట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
కొత్త లుక్లో ప్రభాస్
ఇటీవల రిలీజ్ అయిన కపుల్ ఫ్రెండ్లీ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా మూవీ టీమ్తో ప్రభాస్ చిట్చాట్ నిర్వహించారు. హీరో సంతోశ్ శోభన్, హీరోయిన్ మాసన వారణాసితో సరదాగా ముచ్చటించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను కపుల్ ఫ్లెండ్లీ మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు. అందులో ప్రభాస్ లుక్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. చిన్నగా ట్రిమ్ చేసిన గడ్డం, కొత్త హెయిర్ స్టైల్తో డార్లింగ్ చాలా స్టైలిష్గా కనిపించారు. అయితే ఈ లుక్ త్వరలో రాబోతున్న స్పిరిట్ కోసమా లేక వరుసలో ఉన్న ఫౌజీ కోసమా అని క్లారిటీ లేదు.
వచ్చే ఏడాదిలో థియేటర్లలోకి
కాగా, స్పిరిట్ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్, ప్రకాశ్ రాజ్, ప్రముఖ నటి కాంచన తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాను భద్రకాళీ, టీ సిరీస్ బ్యానర్లపై ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2027 మార్చి 5వ తేదీన శుక్రవారం రోజున విడుదల కానుంది. యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఎనిమిది భాష (తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, మాండరిన్ (చైనీస్), జపనీస్, కొరియన్)ల్లో విడుదల కానుంది.
No looking back!!! #Spirit will see the world in theatres on March 5, 2027 🔥#OneBadHabit #Prabhas @imvangasandeep pic.twitter.com/sUAGIPfgU0— Spirit (@InSpiritMode) January 16, 2026
ఆ హీరోయిన్కు స్పెషల్ ఫుడ్
ప్రభాస్ హీరోగా దర్శకుడు హను రాఘవపూడి ఫౌజీ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో ఇమాన్వి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. అయితే ఆమె ఈ చిత్రం షూటింగ్ టైమ్లో ప్రభాస్ తన ఇంటినుంచి ఇమాన్వికి ప్రత్యేకమైన భోజనం పంపించారు. దాల్ రైస్తోపాటు అనేక రకాల వంటకాలు ఇందులో ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోను ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అయితే గతంలోనూ ఇమాన్వికి ప్రభాస్ భోజనం పంపారు.
