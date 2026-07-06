ETV Bharat / entertainment

లెనిన్ కొత్త పోస్టర్- అఖిల్ సినిమాలో టైగర్ రోల్ ఏంటి?

నాలుగు రోజుల్లో థియేటర్లలోకి లెనిన్- కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్- ఎన్టీఆర్​కు అఖిల్​ సినిమాతో ఏంటి సంబంధం?

Jr NTR - Akhil
Jr NTR - Akhil (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 4:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jr NTR In Akhil Lenin : అక్కినేని అఖిల్ లెనిన్ మరో నాలుగు రోజుల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ క్రమంలో సినిమా నుంచి మేకర్స్ తాజాగా ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఎరుపు రంగుతో ఉన్న ఈ పోస్టర్​లో బ్యాగ్రౌండ్​లో గంభీరమైన టైగర్ లుక్ ఉంది. పైన లెనిన్ లోగో మాత్రమే ఉంది. ఇంకెవరి ఫొటో కూడా ఇందులో లేదు. దీంతో ఈ సినిమా మేకింగ్​లో మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్,యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ పాత్ర కూడా ఉంటుందని అక్కినేని ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

ఏంటి లింక్?
ఈ సినిమా ట్రైలర్​ అక్కినేని నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్​తో ప్రారంభమౌతుంది. 'ఇది మా మహాభారతం' అంటూ నాగ్ డైలాగ్​తో షురూ అయ్యింది. దీని గురించి ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో నిర్మాత నాగవంశీని అడగ్గా, ట్రైలర్​ కోసం నాగార్జున తన వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారని అన్నారు. అయితే సినిమాలో మరో స్టార్ హీరో వాయిస్ ఓవర్ ఉంటుందని అన్నారు. ఆయనే వాయిస్​తోనే స్టోరీ నరేషన్ ఉంటుందని హైప్ పెంచేశారు. తాజాగా టైగర్ ఫోటోతో పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడంతో ఆ స్టార్ హీరో పక్కా జూనియర్ ఎన్టీఆరే అని ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అయిపోయారు. మేకర్స్ కూడా ఈ పోస్టర్​తో ఆ హింట్ ఇచ్చారని అనుకుంటున్నారు. మరి సినిమాలో ఏ హీరో వాయిస్ ఓవర్ ఉందో తెలియాలంటే జులై 10 దాకా ఆగాల్సిందే!

మురళీ కిషోర్ అబ్బూర్ ఈ సినిమాను రూరల్ బ్యాక్​డ్రాప్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో భాగ్యశ్రీ భోర్సే హీరోయిన్​గా నటించింది. సీనియర్లు బ్రహ్మాజీ, సునీల్, శివాజీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాను అన్నపూర్ణ, సితార బ్యానర్లపై నాగార్జున, నాగవంశీ కలిసి నిర్మించారు.

TAGGED:

LENIN MOVIE TRAILER
LENIN MOVIE RELEASE DATE
JR NTR IN LENIN MOVIE
AKHIL LENIN MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.