లెనిన్ కొత్త పోస్టర్- అఖిల్ సినిమాలో టైగర్ రోల్ ఏంటి?
నాలుగు రోజుల్లో థియేటర్లలోకి లెనిన్- కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్- ఎన్టీఆర్కు అఖిల్ సినిమాతో ఏంటి సంబంధం?
Published : July 6, 2026 at 4:26 PM IST
Jr NTR In Akhil Lenin : అక్కినేని అఖిల్ లెనిన్ మరో నాలుగు రోజుల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ క్రమంలో సినిమా నుంచి మేకర్స్ తాజాగా ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఎరుపు రంగుతో ఉన్న ఈ పోస్టర్లో బ్యాగ్రౌండ్లో గంభీరమైన టైగర్ లుక్ ఉంది. పైన లెనిన్ లోగో మాత్రమే ఉంది. ఇంకెవరి ఫొటో కూడా ఇందులో లేదు. దీంతో ఈ సినిమా మేకింగ్లో మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్,యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ పాత్ర కూడా ఉంటుందని అక్కినేని ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
ఏంటి లింక్?
ఈ సినిమా ట్రైలర్ అక్కినేని నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్తో ప్రారంభమౌతుంది. 'ఇది మా మహాభారతం' అంటూ నాగ్ డైలాగ్తో షురూ అయ్యింది. దీని గురించి ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో నిర్మాత నాగవంశీని అడగ్గా, ట్రైలర్ కోసం నాగార్జున తన వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారని అన్నారు. అయితే సినిమాలో మరో స్టార్ హీరో వాయిస్ ఓవర్ ఉంటుందని అన్నారు. ఆయనే వాయిస్తోనే స్టోరీ నరేషన్ ఉంటుందని హైప్ పెంచేశారు. తాజాగా టైగర్ ఫోటోతో పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడంతో ఆ స్టార్ హీరో పక్కా జూనియర్ ఎన్టీఆరే అని ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అయిపోయారు. మేకర్స్ కూడా ఈ పోస్టర్తో ఆ హింట్ ఇచ్చారని అనుకుంటున్నారు. మరి సినిమాలో ఏ హీరో వాయిస్ ఓవర్ ఉందో తెలియాలంటే జులై 10 దాకా ఆగాల్సిందే!
#Lenin 🐅🔥 pic.twitter.com/pe0DCjJxIQ— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) July 6, 2026
మురళీ కిషోర్ అబ్బూర్ ఈ సినిమాను రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో భాగ్యశ్రీ భోర్సే హీరోయిన్గా నటించింది. సీనియర్లు బ్రహ్మాజీ, సునీల్, శివాజీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాను అన్నపూర్ణ, సితార బ్యానర్లపై నాగార్జున, నాగవంశీ కలిసి నిర్మించారు.