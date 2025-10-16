ETV Bharat / entertainment

NTR 'డ్రాగన్'​తో మారనున్న OTT ట్రెండ్​- ఇకపై అదే ఫార్ములా- అదేంటంటే?

పాన్ ఇండియా సినిమాలకు డ్రాగన్ ఓటీటీ మోడల్ కానుందా?

Dragon OTT Streaming
Dragon OTT Streaming (Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 16, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
NTRNeel OTT Streaming : దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చిత్రాల థియేట్రికల్​ రన్​లో ఎక్కువ రోజులు కొనసాగాలంటే, ఓటీటీ రిలీజ్ మధ్య గ్యాప్ తప్పనిసరి అని సినీ పరిశ్రమ అంచనాలు వేస్తుంది. ముఖ్యంగా పాన్ఇండియా స్థాయిలో రూపొందుతున్న భారీ సినిమాల విషయంలో ఇది మరింత కీలకం. హిందీ చిత్రాలకు కనీసం 50 రోజులు (ఎనిమిది వారాలు) తర్వాతే ఓటీటీలోకి రావాలి అనే నిబంధనను పీవీఆర్, ఐనాక్స్, సినీపోలిస్ లాంటి మల్టీప్లెక్స్‌లు కూడా పాటిస్తున్నాయి. మలయాళ ఇండస్ట్రీ కూడా ఈ మోడల్‌ను క్రమంగా అనుసరిస్తోంది. ఇటీవల విడుదలైన 'లోక చాప్టర్ 1' ఓటీటీలోకి రావడానికే చాలా సమయం తీసుకుంది. మరి తెలుగు సినిమాల పరిస్థితి ఏంటి?

28 రోజులకే ఓటీటీ డీల్స్ క్లోజ్
అయితే, తెలుగు, తమిళ పరిశ్రమల్లో మాత్రం ఈ గ్యాప్ ఎక్కువగా పాటించడంలేదు. చాలా మంది నిర్మాతలు సినిమా విడుదలైన 28 రోజులకే ఓటీటీ డీల్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు. రెవెన్యూ కోసం థియేట్రికల్​ లాంగ్ రన్‌ను పక్కన పెడుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లపై భారీ ప్రభావం పడుతుంది. ప్రేక్షకులు సినిమా అనుభూతిని పూర్తి స్థాయిలో థియేటర్‌లో ఆస్వాదించేందుకు అవకాశం లభించడం లేదనే అభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి.

ఎన్టీఆర్​ నీల్​ కొత్త ప్రయత్నం!
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్టీఆర్ హీరోగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'డ్రాగన్' ఓటీటీ డీల్‌తో హాట్​ టాపిక్​గా మారింది. సినిమా థియేటర్లలో విడుదలైన ఎనిమిది వారాల తర్వాతే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్​కు వచ్చేలా అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ నిబంధనే హిందీ, తెలుగు వెర్షన్లకు వర్తిస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల సినిమాకు మంచి మౌత్ టాక్ వస్తే థియేటర్లలో లాంగ్ రన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే 'పుష్ప 2', 'కల్కి 2898 ఏడి' చిత్రాలను లాంగ్​ రన్​లో థియేటర్లలో ప్రదర్శితం అయ్యాయి. అలానే ఎన్టీఆర్ - రామ్ చరణ్ కీలక పాత్రల్లో తెరకెక్కిన RRR సినిమా కూడా ఇదే ఫార్ములాతో మంచి వసూళ్లు సాధించింది.

స్మార్ట్ బిజినెస్
'డ్రాగన్' వంటి భారీ సినిమాల విషయానికొస్తే, ఓటీటీలోకి వచ్చే వరకు 6– 8 వారాల గ్యాప్ పాటించడమే స్మార్ట్ బిజినెస్ అని సినీ వర్గాల అంచనాలు. ఇది ప్రేక్షకుల్లో థియేటర్‌కు వెళ్లే ఆసక్తిని పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా సినిమాను బిగ్ స్క్రీన్​పైనే చూడాలి అనే భావనను ప్రేక్షకుల్లో మళ్లీ దర్శకులు తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. కాగా, ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ శక్తిమంతమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయనకు జోడీగా రుక్మిణి వసంత్ నటిస్తున్నారు. 2026 జూన్​ 25న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది.

చిన్న సినిమాల సంగతి వేరు!
అయితే చిన్న సినిమాల విషయంలో మాత్రం ఇలా చేయడం అంత అవసరం ఉండకపోవచ్చు. మంచి కంటెంట్ ఉంటే ప్రేక్షకులు తక్కువ సమయంలోనే గుర్తించగలుగుతారు. ఉదాహరణకు, రీసెంట్​గా వచ్చిన 'లిటిల్ హార్ట్స్​'. అతి తక్కువ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ. 30 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేసి భారీ విజయం దక్కించుకుంది. అంతేకాకుండా నెల రోజుల్లోనే ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ ఈటీవీ విన్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చింది.

