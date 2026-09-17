స్టైల్ మార్చేసిన రష్మిక- కథల ఎంపికలో కొత్త ఫార్ములా- ఇప్పుడే ఎందుకంటే?
గర్ల్ఫ్రెండ్, మైసా, ఇప్పుడు సుబ్బులక్ష్మి- స్టోరీ సెలక్షన్లో రూట్ మార్చిన రష్మిక - కెరీర్లో కీలక టర్న్
Published : September 17, 2026 at 10:44 AM IST
Actress Rashmika MS Subbulakshmi Biopic : అగ్ర కథానాయకురాలు రష్మిక మందన్నా ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్లు ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ఇప్పటి దాక ఒక లెక్క ఇప్పుట్నుంచి ఇంకో లెక్క అన్నట్లుగా ఆమె కథల ఎంపికలో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కొత్తగా ఉంటున్నాయి. కెరీర్ ప్రారంభంలో గ్రామర్ రోల్స్ ఎక్కువగా చేసిన, రష్మిక ఇటీవల 'గర్ల్ఫ్రెండ్' అనే లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీతో స్టైల్ మార్చేశారు. మరోవైపు, పీరియాడిక్ యాక్షన్ చిత్రం 'మైసా'తో అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు దేశం గర్వించదగ్గ ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసురాలు ఎం. ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్లో ప్రధాన పాత్ర చేస్తుండటం అటు ఆడియెన్స్లో ఇటు ఇండస్ట్రీలో ఆసక్తి నెలకొంది.
ప్రస్తుతం రష్మిక సినీ కెరీర్ పీక్స్లో ఉంది. ఇప్పటి వరకూ కమర్షియల్ చిత్రాల్లోనే ఆమె ఎక్కువగా నటించారు. కానీ, ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్, బలమైన స్టోరీ ఉన్న సినిమాలకే రష్మిక జై కొడుతున్నారు. అందులో భాగంగానే ఎం. ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్ చేస్తున్నారు. అయితే కెరీర్లో ఇంత త్వరగా ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఈ బయోపిక్లో యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ రావడమనేది చాలా గొప్ప విషయమని చెప్పవచ్చు! ఈ సినిమా ద్వారా నటిగా రష్మికని మరో కోణాన్ని మనం చూసే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇక ఆమె ఇదే విధంగా భవిష్యత్తులో డిఫరెంట్ స్టోరీలను ఎంచుకుని అలరించాలని ప్రేక్షకులు కోరుకుతున్నారు.
ఇప్పుడే ఎందుకు?
దశాబ్దానికి పైగా కెరీర్లో రష్మిక కమర్షియల్గా అనేక సక్సెస్లు అందుకున్నారు. తెలుగుతోపాటు, హిందీ, కన్నడ సినిమాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆమె ఫీమేల్ లీడ్లో తెలుగులో వచ్చిన పుష్ప, హిందీలో ఛావా సినిమాలు నటిగా దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపునిచ్చాయి. ఇప్పుడు కథా బలమున్న సినిమాలు చేయడానికి ఇదే కరెక్ట్ సమయమని ఆమె భావిస్తున్నారేమో! నటిగా తనలోని ఇంకో కోణాన్ని ప్రేక్షకులకు చూపించాలన్న కారణంతోనే ఈ టర్న్ తీసుకొని ఉంటారని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ముహూర్తపు సీన్కు క్లాప్కొట్టిన కమల్హాసన్
బుధవారం చెన్నైలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఎం. ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్ సినిమా అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. సెప్టెంబర్ 16న ఆమె 110వ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఈ సినిమాను మేకర్స్ ప్రారంభించారు. దీనికి ఎం. ఎస్: 'లెగసీ ఆన్ స్క్రీన్' అనే టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి అగ్ర కథానాయకుడు కమల్హాసన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ముహూర్తపు సన్నివేశానికి క్లాప్కొట్టారు. అనంతరం ఆయన ఎం. ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను తెలిపారు. 'సంగీతంతో భారతదేశం మొత్తాన్ని ఏకం చేసిన ఒక గొప్ప శక్తి ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి అమ్మ. ఆమె సంగీతమే మనం అందుకున్న ఓ గొప్ప సందేశం' అని ఈ సందర్భంగా కమల్హాసన్ ఆమెను కొనియాడారు.
ఈ కార్యక్రమంలో హీరోయిన్ రష్మిక బయోపిక్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఈ బయోపిక్లో నటించడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. సుబ్బులక్ష్మి అమ్మ జీవితంలో భాగం అవుతుందనందుకు నాకెంతో గౌరవంగా, ఆనందంగా ఉంది. అందరికీ నచ్చే విధంగా చేయడానికి కృషి చేస్తాను' అని రష్మిక పేర్కొన్నారు.
గొప్ప స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి: గౌతమ్ తిన్ననూరి
అదే విధంగా దీని డైరెక్టర్ గౌతమ్ తిన్ననూరి మాట్లాడుతూ 'ఏడాది కాలంగా మా టీమ్ మొత్తానికి సుబ్బులక్ష్మి అమ్మ పేరు ఓ మంత్రంగా మారింది. మధురైలో పుట్టి ప్రపంచం మొత్తాన్ని తన సంగీతంతో అలరించారు. ఆమె జీవితం గురించి అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు సంగీత కళాకారిణి మాత్రమే కాదని, అసాధారణ జీవితాన్ని చూసిన గొప్ప స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి అని మాకు అర్థమైంది. ఒక వ్యక్తిగా ఆమె జీవితాన్ని తెరపై ఆవిష్కరించబోతున్నాం. ప్రతీ సన్నివేశం ఆమెపై మాకున్న గౌరవభావం, ప్రేమని ప్రతిబింబించేలా ఉంటుంది' అని ఆయన సినిమాపై ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఇక ఈ సినిమా విషయానికొస్తే గీతా ఆర్ట్స్, రాక్లైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అల్లు అరవింద్, బన్నీవాస్, రాక్లైన్ వెంకటేశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ ఈ చిత్రానికి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ఇక ఇందులో పని చేయనున్న మిగతా నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం వివరాలను ఇంకా వెల్లడించాల్సి ఉంది.
'చెక్కు చెదరని ఆత్మ విశ్వాసం ఆమె సొంతం'- రష్మిక 'మైసా' రిలీజ్ డేట్ ఇదే